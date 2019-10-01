 Отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс", - Песков

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа (от подписания "формулы Штайнмайера". - Ред.). Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее", - сказал он журналистам.
"Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - продолжил Песков.
Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если Киев все же окончательно откажется от принятия "формулы Штайнмайера" пресс-секретарь президента РФ сказал, что российская сторона "продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей".
Вместе с тем Песков подчеркнул, что отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс".
Напомним, ранее бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный опубликовал текст "формулы Штайнмайера", который готовится от имени ТКГ для глав государств "Нормандского формата".
https://censor.net.ua/news/3149234/ukrainskaya_storona_nikogda_ne_soglashalas_s_formuloyi_shtayinmayiera_poroshenko
Закінчення цієї фрази прес-секретар цього разу не озвучив - ... капітуляції України.
А во-вторых почему США, Франция, Великобритания, Канада не направила войска в Украину для защиты территориальной целостности Украины. Они же все таки основные стороны Будапешского соглашения, где гарантируют территориальную целостность и суверенитет Украины.
Поэтому я уже сомневаюсь про НАТО. Я думаю нужно думать о себе а не о каком то Брюссельском зонтике. Врядли кто то направит свои войска для защиты территориальной целостности страны в рамках НАТО.
Он был услужливый паренек, но туп до умопомрачения. В тот год на небе появилась комета, и все только и говорили, что о ней. Однажды Джимми сказал мне:
«Говорят, скоро здесь будет комета, сэр?» - Он сказал это так, словно речь шла о цирковом представлении.
«Будет! - ответил я. - Она уже здесь. Разве ты не видел ее?»
«Нет, сэр».
«Тогда посмотри на нее сегодня вечером. Это очень интересно».
«Да, сэр, мне хотелось бы посмотреть. Говорят, она с хвостом, сэр?»
«Да, у нее очень красивый хвост».
«Точно, сэр. Все говорят, что она хвостатая. А куда надо идти, чтобы увидеть ее?»
«Никуда не надо ходить. Ты увидишь ее в собственном саду в десять часов вечера».
Он поблагодарил меня и, споткнувшись о мешок с картофелем, плюхнулся головой вперед в свой паром и отчалил.
На следующее утро я спросил его, видел ли он комету.
«Нет, сэр, я не нашел ее».
«А ты искал?»
«Да, сэр, искал. И очень долго».
«Как же ты не увидел ее? - воскликнул я. - Ночь была достаточно ясной. Где ты ее искал?»
«В нашем саду, сэр. Как вы мне сказали».
«А где именно в саду? - вмешалась Аменда, которая случилась поблизости. - Под кустами крыжовника?»
«Да… повсюду».
Оказалось, что он действительно искал ее: взял в конюшне фонарь и обшарил весь сад в поисках кометы.
Но свой собственный рекорд глупости он побил тремя неделями позже. Мак-Шонесси гостил тогда у нас и в пятницу вечером приготовил салат по рецепту, полученному от своей тетки. Разумеется, в субботу утром все мы были больны. Человек, отведавший блюда, приготовленного Мак-Шонесси, неизменно заболевает. Есть люди, пытающиеся объяснить это глубокомысленными разговорами о «причинах и следствиях». Сам Мак-Шонесси настаивает, что это простое совпадение.
«Откуда вы можете знать, - говорит он, - что не заболели бы, если бы не кушали этого? Выглядите вы сейчас неважно, это очевидно, и мне вас жаль. Но неизвестно, что с вами было бы, если б вы не поели этого блюда: возможно, вы были бы уже покойником. Весьма вероятно, что я спас вам жизнь».
И весь остаток дня он вел себя как человек, который спас вас от могилы.
Едва появился Джимми, я сразу вцепился в него. «Джимми, - сказал я, - немедленно беги в аптеку. Не останавливайся нигде. Попроси дать тебе лекарство от расстройства желудка, вызванного отравлением овощами. Попроси что-нибудь посильнее и столько, чтобы хватило на четверых. Не забудь: средство от отравления овощами. Спеши, а то будет поздно».
Мое волнение передалось парню. Он соскочил обратно на паром и стал отталкиваться изо всех сил. Достигнув берега, он исчез в направлении поселка.
Прошло полчаса, но Джимми не возвращался. Ни у кого не хватало энергии, чтобы отправиться вслед за ним. У нас было ровно столько сил, сколько нужно, чтобы сидеть и вяло ругать его. По истечении часа мы все почувствовали себя много лучше. Когда прошло полтора часа, мы были рады, что он не вернулся вовремя, и только интересовались, что с ним приключилось.
Вечером, проходя по деревне, мы увидели его сидящим у открытой двери родительского домика. Он сидел там, закутанный в шаль, и вид у него был больной, и измученный.
«Что с тобой, Джимми? - спросил я. - В чем дело? Отчего ты не вернулся утром?»
«Я не мог, сэр, - отвечал Джимми, - мне было так плохо. Мать заставила меня лечь в постель».
«Ты выглядел здоровым сегодня утром, - сказал я. - Отчего же тебе вдруг стало плохо?»
«От того лекарства, которое дал мне "мистер Джонс. Оно сразу свалило меня с ног".
Догадка озарила мой мозг.
«А что ты сказал» Джимми, когда пришел к мистеру Джонсу?» - спросил я.
«То, что вы велели, сэр: чтобы он дал мне какое-нибудь лекарство от растительного отравления. И чтобы оно было посильнее и чтобы его хватило на четверых».
«А что он ответил?»
«Он сказал, что это вздор, придуманный вами, сэр, и что для начала мне достаточно порции на одного. Потом он спросил меня, не ел ли я снова зеленые яблоки».
«И ты сказал "да"?»
«Да, сэр, я сказал ему, что съел несколько штук, и он заявил, что лекарство поможет мне и что, по его мнению, это послужит мне хорошим уроком».
«А ты не подумал, Джимми, что речь шла вовсе не о тебе, что ты отлично себя чувствуешь и вовсе не нуждаешься в лекарстве?»
«Нет, сэр».
«И неужели даже в глубине твоего сознания не шевельнулось подозрение, Джимми?»
«Нет, сэр».
Люди, которые не встречали Джимми, не верят в эту историю. Они заявляют, что все ее предпосылки находятся в противоречии с законами, управляющими человеческой природой, что ее детали не соответствуют нормам вероятности. Те же; кто видел Джимми и разговаривал с ним, не сомневаются ни в одном моем слове.
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какой смысл в этих "переговорах"?
Как я вас не перевариваю м...даков!!!
(две шмары - навка и куёк (лорак)...)))