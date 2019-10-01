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 Политика Украины
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Все про:Кремль (519) Песков (963) Трехсторонняя контактная группа (147)

 Отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс", - Песков

В Кремле ожидают, что Киев во вторник на заседании Трехсторонней контактной группы по Украине прояснит свое отношение к "формуле Штайнмайера".

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа (от подписания "формулы Штайнмайера". - Ред.). Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее", - сказал он журналистам.

"Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - продолжил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безсмертный опубликовал текст о реализации "формулы Штайнмайера" и призвал ни в коем случае его не подписывать

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если Киев все же окончательно откажется от принятия "формулы Штайнмайера" пресс-секретарь президента РФ сказал, что российская сторона "продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей".

Вместе с тем Песков подчеркнул, что отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс".

Напомним, ранее бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный опубликовал текст "формулы Штайнмайера", который готовится от имени ТКГ для глав государств "Нормандского формата".

Источник: https://censor.net.ua/n3151367
 
 
 Топ комментарии
 
нашего бубочку даже мендель не защитит - ну если кто то попробует такой бред подписать
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отрок иди паси скот - вырастишь поговорим - ты ба какой)))
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Затормозит процесс выгодный Московии и лично Х..лу.
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нашего бубочку даже мендель не защитит - ну если кто то попробует такой бред подписать
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Это же не Петрусь, который соглашался на все и подписывал любой документ без разбору
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отрок иди паси скот - вырастишь поговорим - ты ба какой)))
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18.09.19 19:21 Украинская сторона никогда не соглашалась с формулой Штайнмайера, - Порошенко

https://censor.net.ua/news/3149234/ukrainskaya_storona_nikogda_ne_soglashalas_s_formuloyi_shtayinmayiera_poroshenko
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Фунуция логического мышления и апеллирования фактами в Вашем мозгу отключена. Лишь бы что-то ляпнуть...
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"І хочеться і колеться та ..." народ не дасть вчинити зраду. Із сльзами на очах радники Зєлі це розуміють.
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Головне щоб громадяни не повелися на отой місячник добровільної здачі бойових стовбурів. Добро має бути з куркулями (і не тільки). Бо обеззброєному народу можна вчинити такі пекельні борошна, що не буде сечі терпіти.
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Отказ от капитуляции существенно расстроит *****? Ну дык пущай пойдёт поскулит в уголке
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это правда. мыролюбный свиновальцманизм должен пресекаться на корню.
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Затормозит процесс выгодный Московии и лично Х..лу.
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Якщо ***** хоче підписання від України- отже це самий паскудний варіант розвитку подій...
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Згода Києва на формулу надасть прискорення команди ЗЄ в напрямку Ростова.
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А куда торопиться-то? Надо не спеша, основательно всё тщательно обдумать и взвесить.Отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс", - Песков - Цензор.НЕТ 3168
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Сьогодні у Мінську засідає тристороння контактна група. Головне питання, яке винесено на порядок денний - друга спроба дати згоду з боку України на реалізацію формули "Штайнмаєра".
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"Атка-а-з Киева ат "фолмулы Фтангенфы-ы-ылкуля" "фуфефенно фатолмофыт фефь флофефф", бе-бе-бе.
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Если паРашке не нравится, то так и надо делать...
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Атказ от формульі, штаньі Майера существенно затормозят процесс создания новароссии
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Будут сравнивать у кого лучше Штенмайер.
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А шо есть такое "формула Штайнмаера"? Всё, шо надо, уже подписано. А это - лишнее. Письков пусть подпишет хоть три раза
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"...отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс..." Источник: https://censor.net.ua/n3151367
Закінчення цієї фрази прес-секретар цього разу не озвучив - ... капітуляції України.
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Вот объясните порохоботы кто сдал Крым и Донбасс???? Только не кричите "овощ" Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9174. Засали вводить военное положение в 2014 году сразу после захвата зассали. После боя кулаками не машут если что Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3892 . Поэтоиу нужно возвращать украинские территории.

А во-вторых почему США, Франция, Великобритания, Канада не направила войска в Украину для защиты территориальной целостности Украины. Они же все таки основные стороны Будапешского соглашения, где гарантируют территориальную целостность и суверенитет Украины.

Поэтому я уже сомневаюсь про НАТО. Я думаю нужно думать о себе а не о каком то Брюссельском зонтике. Врядли кто то направит свои войска для защиты территориальной целостности страны в рамках НАТО.
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Засали говоришь)) на мордовии школ нет,это понятно, и что же дремучий к людям то лезешь
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Нет Будапештского соглашения-есть меморандум о том,что если кто бросит атомную бомбу-будут наказывать.А в остальном-всё верно.
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Просветите нас, чем же будут наказывать в этом случае. А то слово "меморандум" как бы никаких наказаний не предусматривает.
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Прочитав о направлении войск Канады в рамках Будапештского соглашения, я понял - ты неизлечимый идиот... Ты хоть слышал о сторонах, его подписавших? (я уже не говорю о том, читал-ли ты, его, вообще...)
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Я тут перечитував "Як ми писали роман" Джерома К. Джерома - знайшов персонажа, який можна визначити як "зебіл 19 ст."

Он был услужливый паренек, но туп до умопомрачения. В тот год на небе появилась комета, и все только и говорили, что о ней. Однажды Джимми сказал мне:
«Говорят, скоро здесь будет комета, сэр?» - Он сказал это так, словно речь шла о цирковом представлении.
«Будет! - ответил я. - Она уже здесь. Разве ты не видел ее?»
«Нет, сэр».
«Тогда посмотри на нее сегодня вечером. Это очень интересно».
«Да, сэр, мне хотелось бы посмотреть. Говорят, она с хвостом, сэр?»
«Да, у нее очень красивый хвост».
«Точно, сэр. Все говорят, что она хвостатая. А куда надо идти, чтобы увидеть ее?»
«Никуда не надо ходить. Ты увидишь ее в собственном саду в десять часов вечера».
Он поблагодарил меня и, споткнувшись о мешок с картофелем, плюхнулся головой вперед в свой паром и отчалил.
На следующее утро я спросил его, видел ли он комету.
«Нет, сэр, я не нашел ее».
«А ты искал?»
«Да, сэр, искал. И очень долго».
«Как же ты не увидел ее? - воскликнул я. - Ночь была достаточно ясной. Где ты ее искал?»
«В нашем саду, сэр. Как вы мне сказали».
«А где именно в саду? - вмешалась Аменда, которая случилась поблизости. - Под кустами крыжовника?»
«Да… повсюду».
Оказалось, что он действительно искал ее: взял в конюшне фонарь и обшарил весь сад в поисках кометы.
Но свой собственный рекорд глупости он побил тремя неделями позже. Мак-Шонесси гостил тогда у нас и в пятницу вечером приготовил салат по рецепту, полученному от своей тетки. Разумеется, в субботу утром все мы были больны. Человек, отведавший блюда, приготовленного Мак-Шонесси, неизменно заболевает. Есть люди, пытающиеся объяснить это глубокомысленными разговорами о «причинах и следствиях». Сам Мак-Шонесси настаивает, что это простое совпадение.
«Откуда вы можете знать, - говорит он, - что не заболели бы, если бы не кушали этого? Выглядите вы сейчас неважно, это очевидно, и мне вас жаль. Но неизвестно, что с вами было бы, если б вы не поели этого блюда: возможно, вы были бы уже покойником. Весьма вероятно, что я спас вам жизнь».
И весь остаток дня он вел себя как человек, который спас вас от могилы.
Едва появился Джимми, я сразу вцепился в него. «Джимми, - сказал я, - немедленно беги в аптеку. Не останавливайся нигде. Попроси дать тебе лекарство от расстройства желудка, вызванного отравлением овощами. Попроси что-нибудь посильнее и столько, чтобы хватило на четверых. Не забудь: средство от отравления овощами. Спеши, а то будет поздно».
Мое волнение передалось парню. Он соскочил обратно на паром и стал отталкиваться изо всех сил. Достигнув берега, он исчез в направлении поселка.
Прошло полчаса, но Джимми не возвращался. Ни у кого не хватало энергии, чтобы отправиться вслед за ним. У нас было ровно столько сил, сколько нужно, чтобы сидеть и вяло ругать его. По истечении часа мы все почувствовали себя много лучше. Когда прошло полтора часа, мы были рады, что он не вернулся вовремя, и только интересовались, что с ним приключилось.
Вечером, проходя по деревне, мы увидели его сидящим у открытой двери родительского домика. Он сидел там, закутанный в шаль, и вид у него был больной, и измученный.
«Что с тобой, Джимми? - спросил я. - В чем дело? Отчего ты не вернулся утром?»
«Я не мог, сэр, - отвечал Джимми, - мне было так плохо. Мать заставила меня лечь в постель».
«Ты выглядел здоровым сегодня утром, - сказал я. - Отчего же тебе вдруг стало плохо?»
«От того лекарства, которое дал мне "мистер Джонс. Оно сразу свалило меня с ног".
Догадка озарила мой мозг.
«А что ты сказал» Джимми, когда пришел к мистеру Джонсу?» - спросил я.
«То, что вы велели, сэр: чтобы он дал мне какое-нибудь лекарство от растительного отравления. И чтобы оно было посильнее и чтобы его хватило на четверых».
«А что он ответил?»
«Он сказал, что это вздор, придуманный вами, сэр, и что для начала мне достаточно порции на одного. Потом он спросил меня, не ел ли я снова зеленые яблоки».
«И ты сказал "да"?»
«Да, сэр, я сказал ему, что съел несколько штук, и он заявил, что лекарство поможет мне и что, по его мнению, это послужит мне хорошим уроком».
«А ты не подумал, Джимми, что речь шла вовсе не о тебе, что ты отлично себя чувствуешь и вовсе не нуждаешься в лекарстве?»
«Нет, сэр».
«И неужели даже в глубине твоего сознания не шевельнулось подозрение, Джимми?»
«Нет, сэр».
Люди, которые не встречали Джимми, не верят в эту историю. Они заявляют, что все ее предпосылки находятся в противоречии с законами, управляющими человеческой природой, что ее детали не соответствуют нормам вероятности. Те же; кто видел Джимми и разговаривал с ним, не сомневаются ни в одном моем слове.
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А о какой именно из "формул Штайнмайера" идёт речь? У каждой из сторон (включая и самого Штайнмайера), своё видение этой формулы...
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бла-бла-бла внутриукраинская проблема бла-бла-бла.
какой смысл в этих "переговорах"?
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Представитель страны-агрессора, причем, бздливой страны, идет на йу)(
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Только 2 варианта либо Моника и ко подписывают на условиях мордора,либо Пуйло не будет участвовать и ничего не поменяется,а Клоун очень хочет доказать Пете что он остановил войну и может пойти на всё угодно,для нашей Моники будет шоком, если пуйло скажет- встреча четверки не состоится из за украинской стороны,не хотите подписывать формулу тогда ничего не будет вообще
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ідіть, кацапи, на хйло зі своїми хотєлками.. Штайнмайєр - є, "формули штайнмайєра" освіченим людям невідомо, про її існування знають тільки мавпи з гранатами
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Ой как мы переживаем, что капитуляция Украины откладывается. Украине вообще сейчас выгодно абсолютно ничего не делать, а просто занять выжидаемую позицию. Пускай ********* сама кормит Лугандонию и обеспечивает ее газом за свой счет.
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Песков- тебя кошмары по ночам не мучают?
Как я вас не перевариваю м...даков!!!
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почему ж не мучают...мучают и имя тому кошмару - навка
(две шмары - навка и куёк (лорак)...)))

Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3641
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Когда враг так настойчиво вам пытается что то всунуть не нужно даже долго думать чтобы понять что ето будет очень хреново для вас.
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Ну задача Россії зрозуміла.. Україна взялася виконувати Мінські угоди а це значить Путину треба їх теж виконувати ..а він не має наміру це робити..Знчить треба Україні підсунути ще одну неприйнятну перешкоду...і наша пісня гарна починай з початку - перемовини , уступки і т. д. А тут ще і Зеленський добалакався до майже побиття горшків з Европою...Добрячий тобі урок пане президенте... Знову прорахунки знову вигляд дурня у нової команди. А тут ще Беня за зябра схватив з Приватбанком.. а компроматик у Бені завжди добрячий....корочше ситуація Ах...
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Донбасс - Украина! Идите ****** со своими формулами Штайнмайера-Путина-*****.
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шантажують Україну московські підори-терористи
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нада уже назначіть сарєвнаваніє па формулє адин ат штєнмаєра какоє та гран прі і апрєдєліть у каво кручє ета формула Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1101
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Пресс-секретарь Письков сказал, что де-факто и де-юре оккупированные-ворованные территории Крыма и Донбасса - главные духовные скрепы, вернутся в Украину, когда ëбнутый Вова Путин-***** сдохнет.
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