EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1157  14
Все про:бойкот (215) ПАСЕ (1466) Польша (4934)

 Польша в знак солидарности с Украиной присоединилась к частичному бойкоту сессии ПАСЕ

Польша присоединилась к частичному бойкоту несколькими национальными делегациями некоторых официальных мероприятий во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.

Об этом во вторник в кулуарах ПАСЕ заявил глава польской делегации Александр Поцей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я и моя делегация не будем участвовать в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы", - сказал польский парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия и Литва в знак солидарности с Украиной частично бойкотируют сессию ПАСЕ

Как сообщалось, накануне делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3151363
 
   
 Топ комментарии
 
Зато Мертвечук и Рабинович на разейских телеканалах визжит что Украине нужно вернуться в ПАСЕ якобы ето в интересах Украины. Сразу видно откуда ветер дует.
 показать весь комментарий
 
Тепер ми бачимо хто насправді другом України.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тепер ми бачимо хто насправді другом України.
 показать весь комментарий
 
 
Залишилося щоб приєдналася Англія і закінчились в Європі друзі України.
 показать весь комментарий
 
Зато Мертвечук и Рабинович на разейских телеканалах визжит что Украине нужно вернуться в ПАСЕ якобы ето в интересах Украины. Сразу видно откуда ветер дует.
 показать весь комментарий
 
 
Зато украинская глава делегации в ПАСЕ поехала все же туда в индивидуальном порядке, налаживать т. сказать связи. С кем?
Но лучше бы не ехала совсем.
Знакомьтесь глава делегации, назначенная зюзями

"А ещё я училась в Москве, кстати - есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время - в 2013-2014 годах.

А.Д.: При каких обстоятельствах вы общались с российскими дипломатами?
Ну.., в том числе, когда училась в Оксфорде, в Англии. Там было очень много встреч. Я посещала разные лекции, например, Ксении Собчак. Я училась в школе государственного управления, я - политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит.
 показать весь комментарий
 
 
Вчилась в Московскому ДержУниверситеті?
В українській Вікіпедії про це, чомусь, ні слова...
А співбесіди російськіі "компетентні органи" з нею там, часом, не проводили?.
А наші "компетентні органи" цим не цікавились?
 показать весь комментарий
 
 
Ну не будут участвовать в ПАСЕ но для Украины какая польза будет??? Как была окуппированная территория Украины так и стоит по сей день. Знаете все это фигня
 показать весь комментарий
 
Коли сусід віджав у вас жилплощу і повбивав членів вашої родини, то це ж не привід перестати вести себе цивілізовано і підтримувати дружні стосунки? Так?
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь поляки еще хотят вернуть свои территории
 показать весь комментарий
 
 
ага, москву, которую они 2 раза уже брали
 показать весь комментарий
 
Зараз "адепти Царьова" почнуть вищати про волинську різню, украінцев ізбівают та про іншу херню, щоб внести зерно розбрату між Україною та Польщею.
 показать весь комментарий
 
Ясько Елизавета (Глава украинской делегации в ПАСЕ) известна тем, что она стала первой украинкой, окончившей Школу Государственного Управления Блаватника в университете Оксфорда
Блаватник Леонид (Леонард) Валентинович (родился 14 июня 1957 года, Одесса, Украинская ССР, СССР) - англо-американский бизнесмен украинского происхождения. Обучался в Московском институте инженеров транспорта.
С 1991 года - один из основателей и партнёр Российско-американского совместного инвестиционного предприятия «Ренова». С 1998 года Блаватник активизировал свою деятельность в России, в частности, готовил варианты стратегического партнёрства между Access Industries и РАО «ЕЭС
Являлся членом совета директоров управляющей компании «СУАЛ-Холдинг», членом совета директоров ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания».
Член президиума Российского еврейского конгресса.
http://rucompromat.com/persons/blavatnik_leonard
 показать весь комментарий
 
Мда. грозный заголовок, противоречащей самой статье и фактам.
итак, читаем: Польша в знак солидарности с Украиной присоединилась к частичному бойкоту сессии ПАСЕ
"Я и моя делегация не будем участвовать в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы", - сказал польский парламентарий.Источник: https://censor.net.ua/n3151363

Что это значит? А то, что в сессии как раз таки, в заседаниях участвовать поляки будут. Они на торжества не пойдут. В частности на церемонию награждения 70-летия создания Совета Европы. На афтепати тоже Польща на знак солідарності з Україною долучилася до часткового бойкоту сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5153. А вот на заседания - это как штык, ибо денежки уплочены.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх