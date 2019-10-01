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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2887) Донбасс (19490) минские соглашения (2654) Макей (20)

 Минские соглашения дают сбой, к переговорам нужно привлекать США, - глава МИД Беларуси Макей

Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает Минские соглашения недостаточно эффективными и выступает за привлечения США к переговорам по урегулированию на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Мы видим, что прошло определенное время, а вот эта работа в нормандском формате, минские договоренности все-таки дают сбой. Значит, где-то не до конца договорились, что-то, может быть, не до конца предусмотрели, не подстраховались по всем тем направлениям, по которым в Минске были достигнуты договоренности", - заявил Макей.

"Но если мы видим, что не получается в таком формате, понимаем, что, наверно, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта", - ометил министр.

По его словам, именно этой логикой руководствовался президент Беларуси Александр Лукашенко, который неоднократно выступал за привлечение США к переговорам.

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"Именно из этого исходил, как я понимаю, глава белорусского государства, внося это предложение", - сказал глава МИД Беларуси.

"Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных держав, в том числе и США. Интерес США здесь однозначно присутствует. Мы это видим по последним событиям, заявлениям и американских официальных лиц, и европейских. Европа заинтересована в том, чтобы урегулировать эту ситуацию. ... Надо четко понимать, что сегодня, если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован", - считает Макей.

"Должна быть искренняя заинтересованность в урегулировании этого конфликта. И если этого не будет, то конечно же никакие форматы не помогут: ни участие США, ни каких-то других влиятельных государств не поможет. Должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных сторон. В противном случае можно собираться много раз, но толку никакого не будет", - подытожил Макей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151359
 
 
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Угу) только прсле импичмента трампона.
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Так вже наш сонцеликий прівльок США в переговори. Від цього бруду країна ще буде довго відмиватись.
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Ню-ню............
Як зараз бачу що піндоси все "розрулять". Їм на руку ця безглузда кровава бійня.
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Вот те на!)))

Вот это пендель от Луки!)))
Ай да молодец!))))
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А какое отношение макей имеет к договору между Украиной, Россией, Германией и Францией?
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Минские соглашения дают сбой, к переговорам нужно привлекать США, - глава МИД Беларуси Макей

... с "Томагавками"
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