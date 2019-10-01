 Кабмин разрешил Минобороны осуществлять закупки в Агентстве НАТО по поддержке и снабжению, в том числе и через программу военных продаж правительства США

Об этом говорится в сообщении Офиса реформ Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Тяжелая судьба всех бюджетных учреждений - все слишком зарегулировано. А прежде всего - осуществление предоплаты за бюджетные средства при проведении закупок. Очень часто это может оправдано, ведь коррупционеры могут этим злоупотреблять. Но иногда это становится препятствием к внедрению цивилизованных международных закупок. Такая неприятность дважды постигла Министерство обороны Украины. Сначала, в 2017 году в Постановление КМУ, которое регулирует этот вопрос, добавили возможность для Минобороны закупать с предоплатой у международной организации - Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Почему это надо? Потому что такой порядок ее работы. Однако эта норма была временной, и, пока Минобороны, разрабатывало внутренние правила и процедуры работы с Агентством (скучно, да, но без инструкции, положения, приказа ничего не делается в органах государственной власти), время ушло. И вот уже с марта этого года в воздухе повис вопрос изменений в это постановление. 29 сентября Правительство по представлению МОУ приняло изменения в 117-е Постановление, что открывает нам возможность наконец-то осуществлять закупки в Агентстве НАТО по поддержке и снабжению, а в придачу и через программу военных продаж Правительства США", - говорится в сообщении.

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