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 Политика Украины
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 Кабмин разрешил Минобороны осуществлять закупки в Агентстве НАТО по поддержке и снабжению, в том числе и через программу военных продаж правительства США

Кабинет министров Украины внес изменения в нормативную базу, что позволило Минобороны покупать и совершать предоплату при закупках в Международной организации - Агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Об этом говорится в сообщении Офиса реформ Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Тяжелая судьба всех бюджетных учреждений - все слишком зарегулировано. А прежде всего - осуществление предоплаты за бюджетные средства при проведении закупок. Очень часто это может оправдано, ведь коррупционеры могут этим злоупотреблять. Но иногда это становится препятствием к внедрению цивилизованных международных закупок. Такая неприятность дважды постигла Министерство обороны Украины. Сначала, в 2017 году в Постановление КМУ, которое регулирует этот вопрос, добавили возможность для Минобороны закупать с предоплатой у международной организации - Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Почему это надо? Потому что такой порядок ее работы. Однако эта норма была временной, и, пока Минобороны, разрабатывало внутренние правила и процедуры работы с Агентством (скучно, да, но без инструкции, положения, приказа ничего не делается в органах государственной власти), время ушло. И вот уже с марта этого года в воздухе повис вопрос изменений в это постановление. 29 сентября Правительство по представлению МОУ приняло изменения в 117-е Постановление, что открывает нам возможность наконец-то осуществлять закупки в Агентстве НАТО по поддержке и снабжению, а в придачу и через программу военных продаж Правительства США", - говорится в сообщении.

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Кабмин разрешил Минобороны осуществлять закупки в Агентстве НАТО по поддержке и снабжению, в том числе и через программу военных продаж правительства США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151356
 
 
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Уже слышу визг порохосвинов, для них это болезненная тема. Особенно учитывая, как их шеф пыжится наполнить российский бюджет налогами и штрафами:
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/lipetskaya-fabrika-roshen-zaplatila-bolee-360-mln-rublei-nalogov-i-shtrafov/

Для тех кому лень идти по ссылке:

Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen погасило налоги и штрафы на общую сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Липецкой области.
Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы предприятия.
«Вся сумма налогов и штрафов в размере 361,5 млн рублей полностью выплачена. Невыплата их могла бы повлечь блокировку счетов Липецкой кондитерской фабрики и полную неспособность предприятия рассчитываться за поставляемое тепло, газ, воду и другие энергоресурсы», - сказал Гурьев.Вот так вот Порох воююет с рашей.
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