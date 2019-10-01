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Все про:Зеленский (3055) награда (1194) Трамп (2492)

 Сторонники Трампа обещают $50 тысяч за данные об осведомителе, раскрывшем детали разговора с Зеленским

Два сторонника президента США Дональда Трампа пообещали $50 тысяч за предоставление данных о личности информатора, который написал жалобу на телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в заявлении адвоката информатора Эндрю Бакая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

К сожалению, мы ожидаем, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, и становится для нашего клиента еще более опасной", - отметил он.

Адвокат рассказал, что ранее была обнародована аудиозапись, на которой слышно, как Трамп требует от подчиненных узнать, кто предоставил осведомителю информацию.

Тогда президент США также намекнул на практику казни шпионов, которая существовала в прошлом: "Вы же знаете, что мы делали в былые времена, когда были умнее? Шпионы, измена - мы боролись с этим иначе, чем сейчас".

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Эти слова Трампа вызвали беспокойство у Эндрю Бакая.

"События прошлой недели усилили нашу обеспокоенность тем, что личность нашего клиента будет раскрыта и это причинит ему вред", - говорится в заявлении адвоката.

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США хочет получить доступ к записям разговоров Трампа с Путиным

Источник: https://censor.net.ua/n3151355
 
 
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И это типа не с подачи Трампа? Чувак всё глубже в говницо погружается Сторонники Трампа обещают $50 тысяч за данные об осведомителе, раскрывшем детали разговора с Зеленским - Цензор.НЕТ 9728
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Т.е по мнению этих"покупателей" проблема не в гнилости Трампа а в том что эту гниль вывернули наизнанку и сделали публичной
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Кроме Помпео никто этот разговор не слышал.
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буду ржать, если сейчас чубатый на Байдене зациклится а он даже на праймериз не пойдет))))
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У нас такая же хрень произошла. Пока весь ресурс был брошен на борьбу с Тимошенко, комик из ящика стал презом.
Здесь Трамп бросил все силы на борьбу с Байденом, который не факт что будет даже кандидатом и презом станет опять кто-то из "ящика".
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Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь…
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Бу га га, шпион предлагает казнить другого шпиона. Сюр
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Порохоидиотики, вы должны памятник ЗЕ установить.
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Петух с ушами? Или то голова лошади? Уж не российскому ли МИДу памятник?
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я виноват, давайте бабло и депортитурейте меня, все я сделал, там правда так кормят как показывают, я бы хотел свои дни в норвежской тюрьме закончить но готов на США вяжите меня я дональда вложил
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До Києва прибув всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз.- APUkraine
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До чого тут він ??? Тема про шпіонів взагалі то.
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и Крузом они хотят прикрыть все зашквары? Тупицы...
P.S. Даже коротышка-Круз выше моники
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так театрально свою крысиную харьку поставил, ждет, когда Круз ему в нее нассыт. Величайший плидер современности, однозначно!
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Это был я Сторонники Трампа обещают $50 тысяч за данные об осведомителе, раскрывшем детали разговора с Зеленским - Цензор.НЕТ 718 Пишите - вышлю номер карты
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Шпионы всегда рисковали своей жизнью.
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Люди ау, оговтайтесь!!!
Це Америка вони там розберуться самі.
Де оприлюлнення розмов зеЛЯді з пуйлом??? Вас відволікають від ГОЛОВНОГО ДЛЯ ВАС!!!
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