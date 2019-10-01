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 Политика Украины
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Все про:ВР (23743) Кабмин (11234) Разумков Дмитрий (221)

 Рада рассмотрит программу деятельности правительства 4 октября, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета заявил, что программу деятельности правительства рассмотрят 4 октября.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Правительство Украины внесло программу деятельности Кабинета министров Украины. Она была зарегистрирована и на этой неделе, я надеюсь, что 4 октября, в пятницу, мы сможем его рассмотреть на заседании Верховной Рады Украины. К этому времени я прошу проработать этот вопрос в комитетах и я надеюсь, что мы быстро и эффективно пройдем этот вопрос в пятницу", - сказал Разумков.

Напомним, на сайте Верховной Рады обнародовали Программу деятельности Кабинета Министров Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин намерен представить в Раде план деятельности на текущей неделе, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3151354
 
 
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Я смотрел там 121 страница текста. Я сомневаюсь, что слуги нарида даже первые три страницы содержания осилят прочитать!!! Рада рассмотрит программу деятельности правительства 4 октября, - Разумков - Цензор.НЕТ 8014
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Неожиданное "воскресно-виртуальное" принятие программы правительства, которую в глаза никто не видел, да еще в условиях не принятого Государственного бюджета, с проектами о легализации азартных игр и добычи янтаря, откровенно демонстрирует, что команда Зеленского всерьез опасается за свое будущее. Суть всей аферы в том, что принятие Верховной Радой этой "программы" гарантирует годичный иммунитет для роспуска правительства Гончарука. При том самих членов правительства, кроме Гончарука, можно увольнять сколько угодно. Делается это еще и для того, чтобы не допустит совсем пикового развития событий, когда всей этой компании придется соглашаться на премьерство Яценюка.
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