 Рада рассмотрит программу деятельности правительства 4 октября, - Разумков

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Правительство Украины внесло программу деятельности Кабинета министров Украины. Она была зарегистрирована и на этой неделе, я надеюсь, что 4 октября, в пятницу, мы сможем его рассмотреть на заседании Верховной Рады Украины. К этому времени я прошу проработать этот вопрос в комитетах и я надеюсь, что мы быстро и эффективно пройдем этот вопрос в пятницу", - сказал Разумков.

Напомним, на сайте Верховной Рады обнародовали Программу деятельности Кабинета Министров Украины.

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