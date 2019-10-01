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 Проект Госбюджета-2020 ориентировочно будет внесен в Раду 18 октября, - Разумков

Председатель парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета выразил надежду, что до 15 октября бюджетный комитет рассмотрит поправки в проект Госюджета-2020, а 18 октября его уже внесут его в Верховную Раду.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"20 сентября был представлен проект Государственного бюджета. И я хотел бы напомнить всем депутатам, что свои предложения нужно было внести до 1 октября. Бюджетный комитет должен их проработать до 15 октября. Законопроект о Госбюджете на 2020 год будет ориентировочно вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении 18 октября 2019 года", - сказал Разумков.

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Напомним, 15 сентября правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

20 сентября проект бюджета презентовали в Раде.

Источник: https://censor.net.ua/n3151350
 
 
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