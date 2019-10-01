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 Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину

Председатели комитета Палаты представителей Конгресса США, которые занимаются расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, требуют от его юриста Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.

Соответствующий запрос размещен на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Неспособность или отказ выполнить данную повестку (даже по требованию Белого дома) станет доказательством препятствования расследованию Палаты представителей по импичменту. Это может подтолкнуть к неблагоприятным выводам о вас и президенте", - говорится в письме к Джулиани.

Запрос подписан тремя председателями Палаты представителей - Адамом Шиффом, Элиотом Энджелом и Элайджей Каммингсом. Он требуют до 15 октября предоставить все материалы, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщения, которые могли быть связаны с попыткой президента и его администрации оказать давление на Украину.

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"Наше рассмотрение включает расследование обвинений в том, что вы выступали в качестве агента президента в схеме, направленной на продвижение его политических интересов и злоупотребления полномочиями должности президента. Все больше данных из открытых источников, включая ваши собственные заявления, указывают, что президент и вы, и другие, как представляется, давили на правительство Украины, чтобы организовать два политически мотивированных расследования. Первое - это официальные расследования по украинцам, которые предоставили доказательства против признания виновным бывшего председателя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта. Второе - касается бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который является соперником Трампа на выборах президента в 2020 году", - отмечается в письме.

Ранее 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151347
 
   
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Соевые идиоты орали про Монику Зеленски, но по ходу сношать будут именно Лолиту мальдивскую.Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину - Цензор.НЕТ 8872
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Непоняно как собираются демокарты проводить импичмент, если у них нет большинства в обеих палатах?
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Ставлю на то, что Трамп до выборов не дотянет....
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не на Украину, а на монику зеленски Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину - Цензор.НЕТ 3258
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Соевые идиоты орали про Монику Зеленски, но по ходу сношать будут именно Лолиту мальдивскую.Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину - Цензор.НЕТ 8872
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все-таки твоему кумиру зачотное и всемирно известное погоняло прилепили. Скажи? Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину - Цензор.НЕТ 1915
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скорее бы они уже разобрались внутри своего государства между собой и поплотнее взялись за паРашу.
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Они хотят сперва прихлопнуть парашу- чтобы не мешала им разбираться между собой.
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Непоняно как собираются демокарты проводить импичмент, если у них нет большинства в обеих палатах?
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Если вылезут очевидные косяки никакие республиканцы не будут в этом мараться за компанию с Трампом. Скинут аж бегом.
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...косяки должны быть ОЧЕНЬ очевидными. Давление накого то не катит. Можно всегда выкртиться что это были рекомендации.
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А если КОСЯКИ полезут обратные, а Югик сдаст, если прижмут, кумовство не поможет. Тут, как у палки, два конца. Один хороший человек сказал, НЕ СПЕШИ. Єто только начало.
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Пригласит их в Овальный зал- и заставит по очереди принимать импичмент.
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Похоже, маховик раскручивается. Помнится, по Никсону тоже два года тянули ниточку, пока не изъяли все записи разговоров в кабинете президента и его настольный календарь. В результате доказали, что он ЗНАЛ о том, что его люди решили организовать прослушку в штаб квартире конкурента. Этого оказалось достаточно. А тут сам Трамп на всех давит в личных интересах - все может гораздо быстрее произойти.
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