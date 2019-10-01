 Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину

Соответствующий запрос размещен на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Неспособность или отказ выполнить данную повестку (даже по требованию Белого дома) станет доказательством препятствования расследованию Палаты представителей по импичменту. Это может подтолкнуть к неблагоприятным выводам о вас и президенте", - говорится в письме к Джулиани.

Запрос подписан тремя председателями Палаты представителей - Адамом Шиффом, Элиотом Энджелом и Элайджей Каммингсом. Он требуют до 15 октября предоставить все материалы, включая корреспонденцию, записи телефонных разговоров, электронные письма, смс-сообщения, которые могли быть связаны с попыткой президента и его администрации оказать давление на Украину.

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"Наше рассмотрение включает расследование обвинений в том, что вы выступали в качестве агента президента в схеме, направленной на продвижение его политических интересов и злоупотребления полномочиями должности президента. Все больше данных из открытых источников, включая ваши собственные заявления, указывают, что президент и вы, и другие, как представляется, давили на правительство Украины, чтобы организовать два политически мотивированных расследования. Первое - это официальные расследования по украинцам, которые предоставили доказательства против признания виновным бывшего председателя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта. Второе - касается бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который является соперником Трампа на выборах президента в 2020 году", - отмечается в письме.

Ранее 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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