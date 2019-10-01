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 Политика Украины
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Все про:апелляция (407) Вилкул Александр (370) суд (22578)

 Суд отклонил апелляцию прокуратуры на меру пресечения Вилкулу

Днепровский апелляционный суд отказался ужесточить меру пресечения для бывшего депутата Верховной Рады Александра Вилкула.

Решение объявила коллегия судей утром 1 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу прокурора Соколова оставить без удовлетворения. Постановление Октябрьского районного суда Днепра от 16 сентября 2019 года, которой Вилкулу Александру Юрьевичу избрана мера пресечения в виде личного поручительства, оставить без изменений", - объявил председательствующий судья.

Вилкула на поруки взял действующий нардеп Дмитрий Шпенов.

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Напомним, по версии следствия, в 2011-2012 годах Александр Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА, выдал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков колхозов "Катериновский" и "имени Горького" общей площадью около 21 га для расширения карьера Орджоникидевского ГОКа. Сейчас там находятся горные отвалы. Убытки оцениваются в 12 млн гривен.

Суд отклонил апелляцию прокуратуры на меру пресечения Вилкулу 01

Кроме того, в августе 2012 года Вилкул, как утверждает прокуратура, изменил целевое назначение 45 га сельскохозяйственных земель ООО "Арт Ленд". Из пашни они стали пастбищем (хотя по закону ее сначала нужно законсервировать на три года, чего не было сделано), а потом - землей промышленного назначения. Убытки оцениваются в 5 млн гривен.

Дело квалифицировали по ст. 190 Уголовного кодекса.

Суд отклонил апелляцию прокуратуры на меру пресечения Вилкулу 02

Источник: https://censor.net.ua/n3151346
 
 
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Ложкул свой человек, темболее земеля нашего Верховного Главнокоммандующего, тоже из Кривого Рога!!! Суд отклонил апелляцию прокуратуры на меру пресечения Вилкулу - Цензор.НЕТ 6277
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Реформований Поросёнкой суд,своїх не чіпає.
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Этот баян оставь своим парнокопытным родычам. В Украине, другой прызыдент четыре месяца, а суды дружно на него работают, как и ген прокурор сто процентов свой.
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Это поиому,что судьи больше бояться бандитов типа вилкула,чем ответственности перед законом и народом.
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та вже зима скоро, нема коли саджати, от прийде знову осінь...
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Зебилы и рыги - близнецы-братья. Блазень, где реформы судовой системы?
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А Ви уявіть що почнеться в країні, точнійше що залишиться з країни з такими "судами" коли зеКОм@нда ринок землі відкриє??? Зелений пропаган#он русік вже усі вуха прожужав на ю-тубі, вже 2 чи 3 ролики зняли що продаж землі ьо "благо" . Міцно взялися.
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Там целый клан ,папа и сыночки. Их давить надо в корне.
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