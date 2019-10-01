 Из-за сильного ветра пассажирские самолеты не могут сесть в Одессе и уходят на запасные аэродромы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Так, Боинг-737 латвийской авиакомпании airBaltic, рейсом из Риги, развернулся и ушел в Борисполь.

Рейс Стамбул-Одесса турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines также столкнулся с проблемами. Покружив в зоне ожидания примерно полчаса, турецкие пилоты пошли на посадку в аэропорт стлицы Молдовы.

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Напомним, с 26 сентября в одесском аэропорту введены ограничения в связи со строительством рулежной дорожки РД-А5, которая должна соединить новую ВПП со старой, все еще действующей.