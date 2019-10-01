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 Общество
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Все про:аэропорт (1240) непогода (449) Одесса (5671)

 Из-за сильного ветра пассажирские самолеты не могут сесть в Одессе и уходят на запасные аэродромы

Сильный северо-западный ветер не позволяет пассажирским самолетам совершить посадку в одесском аэропорту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Так, Боинг-737 латвийской авиакомпании airBaltic, рейсом из Риги, развернулся и ушел в Борисполь.

Из-за сильного ветра пассажирские самолеты не могут сесть в Одессе и уходят на запасные аэродромы 01

Рейс Стамбул-Одесса турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines также столкнулся с проблемами. Покружив в зоне ожидания примерно полчаса, турецкие пилоты пошли на посадку в аэропорт стлицы Молдовы.

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Из-за сильного ветра пассажирские самолеты не могут сесть в Одессе и уходят на запасные аэродромы 02

Напомним, с 26 сентября в одесском аэропорту введены ограничения в связи со строительством рулежной дорожки РД-А5, которая должна соединить новую ВПП со старой, все еще действующей.

Источник: https://censor.net.ua/n3151345
 
 
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а ближе к Одессе чем Борисполь аэропорта нет ????
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Прикинь..... А зачем было строить? Гиперлуп же!
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проблема в ином..... самолеты могут взлетать и садиться ТОЛЬКО С ОДНОГО КРАЯ ВВП а вторая закрыта в связи со стройкой рулежной новой дорожки до 30 ноября... ветер у нас в Одессе дует как правило или северо-запад или юго-восток.. самолеты могут садить и должны против ветра могут и по ветру.... но там скорость в узлах должна быть раз допустимой и пилоты должны иметь опыт таких посадок и Лицензию с правом на такие посадки.. а сегодня в Одессе порывы до 24 метров секунду.. что чревато ЧП и катастрофами.. самолет может клюнуть носом...при посадке... вот и уходя или домой вообще в Польшу или Борисполь или Молдова Кишинев... Николаева нет... а Херсон также нет... Из-за сильного ветра пассажирские самолеты не могут сесть в Одессе и уходят на запасные аэродромы - Цензор.НЕТ 6770
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ветер сильный. мой тент на взлет все пытается уйти
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когда они вьілетали, за час-два, они не знали кокая погода в Одессе ?
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Треба все летовище застроїти вітряками зі всіх сторін, вітер дує, а вони в нього всю силу раз , і забрали, ще й чайник авідиспетчеру закип'ятили Через сильний вітер пасажирські літаки не можуть сісти в Одесі і йдуть на запасні аеродроми - Цензор.НЕТ 3471
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