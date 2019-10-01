 С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.
"С целью противодействия незаконному распространению оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на территории государства с 1 по 31 октября 2019 начнется месячник добровольной сдачи оружия", - сказано в сообщении.
Напомним, что в соответствии с ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.
Таким образом, при добровольной сдаче незарегистрированного оружия владелец освобождается от ответственности и получает возможность ее законно зарегистрировать на себя или на своих родственников.
Це щоб нарід не міг розпочати цивільний непослух, коли вже не буде сечі терпіти пекельні борошна "кінця епохи зубожіння".
Ніт, добро повинно бути з куркулями (а також з бойовим стовбуром і композитним цибулею).
- Боязно бросать, товарищ, не могу ее бросить....
(с) Человек с ружьём
..та ні,рація в сусіда,в мене кулемет
Чем оно мешает тогда, если не поможет?
Нет уж сами научили ,кто сильнее тот и прав,поэтому "плохой - хороший ,главное у кого ружье." .
- Не купишь меня на эту туфту. Лучше прикопаю...
- Діду, у тебе пістоль, або рушниця є?
- Нема, хлопці.
- А автомат, чи - кулемет?
- Ні, хлопці, немає.
- Діду, а може,- гармата?
- Ось чого немає, того немає!
- сміття пропонують громадянам добровільно здавати нелегальні стовбури та навіть цибулі зі стрілами
...
Збіг? Так, матері його хиря, ЗБІГ!!!111!1 Цілком вірю! (ніт)