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 Общество
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 С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция

1 октября стартует месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Граждане, которые сдадут в полицию оружие, хранившееся незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"С целью противодействия незаконному распространению оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на территории государства с 1 по 31 октября 2019 начнется месячник добровольной сдачи оружия", - сказано в сообщении.

Напомним, что в соответствии с ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

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Таким образом, при добровольной сдаче незарегистрированного оружия владелец освобождается от ответственности и получает возможность ее законно зарегистрировать на себя или на своих родственников.

Источник: https://censor.net.ua/n3151342
 
 
 Топ комментарии
 
организуйте хоть один субботник раздачи! С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2374
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совсем берега потеряли...а месячник добровольной сдачи наркоты и незаконно нажитого имущества когда?...
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"Нехай зброя буде в руках українців для захисту держави, сім'ї, прав і свобод" (с) Ярош

С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3633
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- В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, бежали, как гуси, беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер.(c)
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А тот мужик, который мост минировал, он же перед этим не вмесячник сдал свой арсенал? Кстати как он там дела у него?
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да заклепают его, наверное, по полной...может и правильно...
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При ЭТОМ гидранте и ТАКОМ направлении движения Украины в сторону капитуляции и грабежа народа ЗЕлёными "Слугами бородатого урода", стоит ли участвовали людям в этом, сомнительном, с моей точки зрения, мероприятии?
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++++++++++++
Це щоб нарід не міг розпочати цивільний непослух, коли вже не буде сечі терпіти пекельні борошна "кінця епохи зубожіння".
Ніт, добро повинно бути з куркулями (а також з бойовим стовбуром і композитним цибулею).
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совсем берега потеряли...а месячник добровольной сдачи наркоты и незаконно нажитого имущества когда?...
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- А винтовку бросать нельзя? Как, нельзя?
- Боязно бросать, товарищ, не могу ее бросить....
(с) Человек с ружьём
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организуйте хоть один субботник раздачи! С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2374
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Там как раз призыв на срочную начался, упирьод! Или добровольцем пойдешь - там всё выдадут.
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я бы с радость если по истечению контракта я бы мог абсолютно законно забрать выданное домой С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9639
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лук то да, а вот лук с разрывной стрелой это уже цукерочка (не шутка, тестировал) С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5322
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Выглянул в окно и таки да ,народ с мешками из которых торчат стволы толпами ломится до РОВД ... С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6601
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..о так куме,маєте рацію!
..та ні,рація в сусіда,в мене кулемет
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Стартуйте зебени,только без нас, никто при уме не отдаст последнюю надежду на демократию.
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и чем же Вам поможет оружие? кроме как статью получить))
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Та не пугайте ,пуганные.
Чем оно мешает тогда, если не поможет?
Нет уж сами научили ,кто сильнее тот и прав,поэтому "плохой - хороший ,главное у кого ружье." .
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"Нехай зброя буде в руках українців для захисту держави, сім'ї, прав і свобод" (с) Ярош

С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3633
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Вместо того чтоб принять закон о владении оружием и декриминализировать рынок оружия (с колосальным оборотом средств) и несколько миллионов владельцев стволов - создав реестр, пытаються каким-то непонятным образом решить вопрос на шарика (оружие стоит денег - это такая же собственность как евробляха или самовольное строительство)
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ага, принеси три ствола, приведи двух друзей и получи бисвис в жмеринку и билет на гыперлуп бесплатно С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9711
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Украл ружье, ограбил банк, убил всех врагов, сдал ружье в отделение и снял с себя уголовную ответственность С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3974
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- Граждане, которые сдадут в полицию оружие, хранившееся незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.

- Не купишь меня на эту туфту. Лучше прикопаю...
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Уррааа! Наконец-то!!11 Мы так долго ждали. ЗЫ Совок вечен.
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- Куме, а чо то Ви грядки машинним маслом поливаєте?
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Бородатый, но в тему...

- Діду, у тебе пістоль, або рушниця є?
- Нема, хлопці.
- А автомат, чи - кулемет?
- Ні, хлопці, немає.
- Діду, а може,- гармата?
- Ось чого немає, того немає!
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Хотів написати - "хутіна їм у опу а не зброю" тим більше коли зграя аваков-князев-герадот продовжує "прауювати" " .... та вище люди вже усе сказали
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- нова влада тут коїть таке, що зрадометр зашкалює і з нього дим іде
- сміття пропонують громадянам добровільно здавати нелегальні стовбури та навіть цибулі зі стрілами
...
Збіг? Так, матері його хиря, ЗБІГ!!!111!1 Цілком вірю! (ніт)
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