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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:бойкот (215) Латвия (714) Литва (1339) ПАСЕ (1466)

 Латвия и Литва в знак солидарности с Украиной частично бойкотируют сессию ПАСЕ

В знак солидарности с Украиной к частичному бойкоту осенней сессии ПАСЕ в связи с возвращением делегации России присоединились Латвия и Литва.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

"Делегации Латвии и Литвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будут частично бойкотировать осеннюю сессию ассамблеи из солидарности с Украиной. Об этом в понедельник, 30 сентября, в день открытия сессии заявила глава делегации Латвии Инес Либина-Егнере", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что при этом члены делегации страны продолжат работать в политических группах и комитетах.

Тем временем в Страсбург на сессию ПАСЕ приехали лишь двое из четырех членов делегации Литвы. Двое других представителей страны таким образом выражают свой протест против возвращения России в состав ассамблеи.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

Источник: https://censor.net.ua/n3151340
 
 
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Частично это как, это типа как на пол шишечки? Хотя чего это я? Наши вообще не поехали...
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они все.. частично...верещат о международном праве и лебезят перед Путиным (думают, идиоты, что им это поможет)
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и что? и ничто...прибалты точно знают что когда разберуться с Украиной, возьмутся за них... и не спасёт ни евросоюз ни НАто...выразят "занепокоєння"...
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