 Латвия и Литва в знак солидарности с Украиной частично бойкотируют сессию ПАСЕ

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

"Делегации Латвии и Литвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будут частично бойкотировать осеннюю сессию ассамблеи из солидарности с Украиной. Об этом в понедельник, 30 сентября, в день открытия сессии заявила глава делегации Латвии Инес Либина-Егнере", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что при этом члены делегации страны продолжат работать в политических группах и комитетах.

Тем временем в Страсбург на сессию ПАСЕ приехали лишь двое из четырех членов делегации Литвы. Двое других представителей страны таким образом выражают свой протест против возвращения России в состав ассамблеи.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.