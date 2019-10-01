 Кабмин рассматривает возможность ускорить запуск реформы старшей школы, - Новосад

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в программе Свобода слова на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Старшая школа (продолжение реформы на уровне старшей школы. - Ред.) стартует с 2027 года, я не знаю, какое это будет правительство, и будет ли еще новая украинская школа", - рассказала Новосад.

Она сказала, что правительство рассматривает возможность ускорить запуск реформы старшей школы.

"То, что было заложено 2 года назад, начата новая украинская школа является большой ценностью для нас. Задача нашего правительства есть даже сложнее. Потому что нам надо продолжить ее на двух следующих звеньях школы", - добавила министр.

Новосад подчеркнула, что на следующих этапах будет привлекаться большее количество учителей, предметов и расходы на реформу будут увеличиваться.

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