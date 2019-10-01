 Как адвокат я защищал многих, в том числе и одиозных личностей, но всегда имел собственные взгляды, - нардеп Кучер, которого прочат в губернаторы Харьковщины о работе до депутатства

Цензор.НЕТ обратился к нардепу за комментарием относительно его адвокатского прошлого и слухов о назначении на пост главы ОГА.

- Некоторые СМИ называют Вас кандидатом на место главы Харьковской облгосадминистрации. Вы видели эту информацию?

- Информацию видел, но не буду комментировать. Это всего лишь шумиха в СМИ и слухи, поэтому давайте оставим эту тему. Не вижу смысла это комментировать.

- А относительно протекции главы МВД? Насколько мне известно, вы защищали не его сына, а другого фигуранта этого дела - Владимира Литвина.

- Я действительно был адвокатом в так называемом "Деле рюкзаков",хотя защищал не Александра Авакова, а другого фигуранта , а именно Владимира Литвина. Это как в деле "о кооперативной схеме". Все СМИ пишут,что я защищал именно Михаило Добкина,хотя на самом деле моим клиентом был другой фигурант.. Если бы кто-то из моих бывших клиентов работал сейчас в Кабинете Министров, то в СМИ бы точно так же писали, что меня протежирует именно он.

На самом деле я умышленно принимал участие фактически во всех резонансных делах, которые возникали в Харькове. А как иначе может заявить о себе парень из деревни в Херсонской области без специальных связей ,у которого обычные родители. Без ложной скромности скажу, что я действительно пользовался спросом, потому что профессионально и ответственно делал свою работу. Признание клиентов и желание работать именно со мной и есть подтверждение профессионализма,кто бы что не говорил. Ко мне обращались представители абсолютно противоположных политических лагерей. Как у гражданина,у меня есть свои симпатии,но считаю,что перед законом все равны. Я и ветеранам АТО помощь предоставлял.

Понятно, что сейчас,когда я стал публичным политиком, моим недоброжелателям удобно и легко обвинять меня в причастности к тем или иным людям,но это все манипуляции,поверьте. Я защищал многих,в том числе одиозных людей,но всегда имел свои взгляды.

- Вы сказали, что оказывали помощь ветеранам АТО?



- Да, у меня было целое направление бесплатной правовой помощи. Приходили люди, которые нуждались в моей помощи при этом я понимал,что они в сложном материальном положении и я их брал и бесплатно помогал. Считал это своим долгом этим людям.

В целом я адвокат, практикующий в уголовной юстиции. Это то,что у меня получается.Все "громкие" дела, о которых сейчас пишут СМИ ,когда вспоминают о моей скромной персоне,-и Олег Ширяев, и кооперативная схема, и "рюкзаки", и судьи-коррупционеры, – всё это наиболее сложные уголовные производства, принимать участие в которых мечтает любой адвокат,которые хочет продемонстрировать свои способности и одновременно вырасти профессионально.

- Сейчас вы полностью посвятили себя депутатской работе. Удалось ли уже что-то сделать на этом месте, какие-то дальнейшие планы определить?

- Я являюсь членом комитета по вопросам правовой политики, а также возглавляю подкомитет по вопросам организации, деятельности адвокатуры и органов оказания правовой помощи. Моим приоритетом является реформирование системы правосудия в целом, в том числе адвокатуры, прокуратуры, суда.Я,как никто знаю все изъяны в этой сфере.Сейчас рассматриваются первоочередные законопроекты, которые связаны с реформированием органов судейского управления. Около этих законопроектов ведутся достаточно серьёзные дискуссии, в которых я принимаю непосредственное участие.

Этозатем президентские законопроекты. Сейчас, с учетом того, что они прошли первое чтение, мы предлагаем свои правки и достаточно серьезно дискутируем над тем, чтобы судебная реформа произошла качественно. По моему мнению это самая важная реформа для Украины. Справедливый и неподкупный суд должен обеспечить неотвратимость наказания для преступников. Это восстановит доверие людей к государству и укрепит веру в справедливость.

- Но есть же и свои какие-то задумки или все время поглощает работа над президентскими инициативами?

- У нас на рассмотрении огромное количество законопроектов, которые были поданы Президентом как неотложные. Сейчас мы работаем над ними. Вместе с этим у меня достаточно много и своих идей. Они касаются и правосудия в целом, и уголовной юстиции, и адвокатуры в частности. Есть ряд интересных предложений по прокуратуре. Этот пакет документов ждёт своего "золотого часа". На данном этапе первенство в рассмотрении занимают президентские неотложные законопроекты. Далее, исходя из текстов принятых законов, мои законопроекты будут подкорректированы и инициированы мной для рассмотрения их парламентом. В общем работы впереди ещё очень много.

- А как же Харьковская область? Для своего региона вы что-то делаете?

- Да, вот как раз закончилась неделя работы в округе. На территории округа открыто шесть приёмных, которые с 1 октября начинают свою активную работу. На сегодняшний день мне вроде как удалось добиться выделения на округ субвенции еще на этот год в размере 22 миллионов гривен. Это будет очень существенно.

- Для чего субвенция?



- На реконструкцию объектов. В каждом районе округа я собрал данные о потребностях и, исходя из полученной информации, запросил 27 миллионов гривен, но, насколько мне сейчас известно, утвердили только 22 миллиона гривен. Это все инфраструктура, порядка 6-7 объектов по разным районам моего округа.

- А для всей области?

- Я же депутат-мажоритарщик. Каждый депутат-мажоритарщик работает со смещением приоритета на интересы своего округа, поэтому я занимался именно этим.

- Может, есть какие-то проблемы в области, которые также беспокоят вас как депутата?

- У меня однозначная позиция по поводу незаконной вырубки леса. Я активно поднимаю этот вопрос. По этому поводу я уже неоднократно направлял депутатские обращения в разные инстанции. Всего не могу пока говорить, потому что сейчас этими вопросами занимаются и правоохранительные органы, так как ключевые игроки упомянутого незаконного бизнеса известны. Думаю, что скоро многие услышат об этом. У нас все депутаты настроены серьезно. Мы готовы и имеем огромное рвение прекратить эту вырубку. Это экология, это наши дети, это будущее всего государства и планеты в целом.

- А нет ли какие-то объединений в Раде по поддержке области?

- Мы собрали подписи, подали документы, но еще не провозгласили о создании межфракционного депутатского объединения под названием "Слобожанщина". На данном этапе туда входит порядка двадцати депутатов, большая часть которых имеют отношение к Харькову и Харьковской области. Цель объединения - заниматься проблематикой и развитием нашего региона. Мне доверили возглавить его. Как я уже сказал, официально оно пока не объявлено, но это случится на ближайшем пленарном заседании. О его создании объявит спикер. В объединении планируется распределение в зависимости от проблематики - кто-то будет специализированно заниматься экологией, кто-то - привлечением инвестиций и так далее.

Отметим, что о скором увольнении Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации 25 сентября заявил бизнесмен Юрий Сапронов. О возможном назначении Алексея Кучера на должность главы ХОГА написал 28 сентября экс- нардеп Роман Семенуха. Позже в некоторых СМИ появилась информация, на должность готовят юриста Алексея Кучера, якобы защищавшего сына главы МВД Арсена Авакова в "деле рюкзаков".

Алексей Кучер прошел в Верховную Раду по 179 мажоритарному округу в Краснограде (Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский районы, город Лозовая, Лозовской и Сахновщинский районы области). Помимо прочих, он обогнал главу Харьковского облсовета Сергея Чернова и действующего на тот момент нардепа Анатолия Гиршфельда.

В Верховной Раде он вошел в Комитет по вопросам правовой политики.

До начала своей политической карьеры в "Слуге народа" Кучер был адвокатом. В частности, он защищал бывшего командира роты Нацполиции "Східний корпус" Олега Ширяева и предпринимателя Владимира Литвина - владельца фирмы, которая занималась пошивом рюкзаков для подразделений МВД, приговоренного к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский за лето сменил почти всех губернаторов, назначенных его предшественником, однако оставил в должности главу ХОГА Юлию Светличную.