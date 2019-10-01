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Все про:армия РФ (5802) Беларусь (2887) Россия (73973) Макей (20)

 Размещение российской военной базы на территории Беларуси бессмысленно, - глава МИД Макей

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии "нет ни практического, ни политического, ни военного смысла".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому изданию РБК сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Кроме того, по его словам, сегодня этот вопрос в повестке российско-белорусских отношений не стоит.

"С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - отметил белорусский министр.

На уточняющий вопрос, не связано ли решение Минска с позицией европейских соседей, он ответил: "Никогда в Беларуси не будут принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил".

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"Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет - это основной принцип", - добавил он.

Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Беларуси разместить у себя российскую базу "неприятным эпизодом". 

Источник: https://censor.net.ua/n3151333
 
 
 Топ комментарии
 
Белоруссия ( вся целиком) и так является российской военной базой, в полном подчинении РФ, его командования и президента. И изображение чего то другого, это просто очередная гибридность нынешнего мира.
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Прав Лука...
У нас была база...
Все в курсе чем это закончилось?))))
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Наши вооруженные силы могут дать достойный ответ любым агрессорам и без баз. За время независимости мы не потеряли ни пяди земли.
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Ага, конечно. А оставшиеся с тезникой после учений ихтамнеты, "вежливые" зелёные это не БАЗА:!
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Прав Лука...
У нас была база...
Все в курсе чем это закончилось?))))
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Чей друг, позвольте поинтересоваться
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Это в мире ракеты могут лететь до другого континента за минуты, а не на россии. В Крыму же они зачем-то напихали их.
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Белоруссия ( вся целиком) и так является российской военной базой, в полном подчинении РФ, его командования и президента. И изображение чего то другого, это просто очередная гибридность нынешнего мира.
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Кто тебя маковей, спрашивает? Вы и так являетесь частью лаптестана.
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Ой нарывается Бацька на "Витебскую наротную риспуплику"....Размещение российской военной базы на территории Беларуси бессмысленно, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 2250
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Как раз есть там смысл политический!!! Система контроля за воздушным движением у России и Беларуси - общая. Её центр находится в Подмосковье. Контроль Беларусью, своего воздушного пространства, фактически, отсутствует. А теперь представим картину: с аэродрома в Бобруйске стартуют самолёты, и наносят удар по объектам в Украине, или странам Балтии... Куда наносится ответный удар? Угадываем "с трёх раз"... Из Беларуси пытаются сделать "мишень", заложника имперской политики Кремля....
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Сразу видно юриста, который в вопросах ПВО так себе.
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Наши вооруженные силы могут дать достойный ответ любым агрессорам и без баз. За время независимости мы не потеряли ни пяди земли.
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Напомни нам, плз, чьи там щас нефте - и газопроводы, идущие по Беларуси?
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Нефте - и газопроводы те же, чьи идут и по Украине.
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Ну ка, ну ка, и чьи же? Лапти на тебе и те уже китайские
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Так что, белорусские газопроводы принадлежат Украине?
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Ой, не спрашивайте. А то я спрошу чья соляра(уголь) и газ у вас.
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Мы их покупаем. За живые деньги.
А как вам удалось про.рать газопровод и нефтепровод? Или что вы с этого поимели полезного?
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Нефтепровод наш. Газопровод продали(за деньги немалые). А зачем нам пустая в будущем труба? Ведь вы сами в курсе про строительство всяких СП. Кстати, наложить новых труб(вдоль и поперек) не такая уж сложная техническая задача. Только что с ними пустыми потом делать? Гиперлупы пущать?
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Вы и саме не подозреваете, что уже всю потеряли. О какой независимости Беларуси идет речь? Вся политика и экономика полностью зависит от политики *****.
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Эх ты тупая мордва, вы всю Беларусь потеряли, ***** командует
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как это безсмыслено.. в Крыму ж не было безсмысленно.. потом скажут, беларусь наш
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Як кабаєв скаже, так і буде . Нікого і питати не будуть . Шкода звичайно білорусів але ...
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Заявления МИД Беларуси бессмыслены, потому что решения за Беларусь уже давно принимаются сами знаете где.
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