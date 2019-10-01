 Размещение российской военной базы на территории Беларуси бессмысленно, - глава МИД Макей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью российскому изданию РБК сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Кроме того, по его словам, сегодня этот вопрос в повестке российско-белорусских отношений не стоит.

"С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - отметил белорусский министр.

На уточняющий вопрос, не связано ли решение Минска с позицией европейских соседей, он ответил: "Никогда в Беларуси не будут принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил".

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"Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет - это основной принцип", - добавил он.

Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Беларуси разместить у себя российскую базу "неприятным эпизодом".