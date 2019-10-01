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 Политика Украины
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 Конгрессмены-республиканцы требуют расследовать связи Клинтон с Украиной во время избирательной кампании в 2016 году

Председатели юридического комитета и комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США, республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон призвали генеральную прокуратуру США расследовать возможную связь между избирательной кампанией Хиллари Клинтон в 2016 году и Украиной.

Об этом говорится в письме на имя генпрокурора США от председателя юридического комитета Сената Чака Грасли и главы комитета по вопросам национальной безопасности и правительственных дел Рона Джонсона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Минюст еще не проинформировал Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с кампанией Хиллари Клинтон или Национального демократического комитета", - отмечается в документе, обнародованном 30 сентября.

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Авторы письма выразили сомнение, что предыдущие расследования генпрокуратуры и минюста сполна изучили вопрос возможного иностранного вмешательства в избирательную кампанию.

Предоставить ответы на поставленные в письме вопросы сенаторы просят не позднее 14 октября.

"Мы надеемся, что ваш письменный ответ и большинство предоставленных документов будут не засекреченными", - говорится в письме.

Источник: https://censor.net.ua/n3151332
 
 
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Сто пудов фамилия Клинтон фигурирует в амбарной книге Партии Регигонов Конгрессмены-республиканцы требуют расследовать связи Клинтон с Украиной во время избирательной кампании в 2016 году - Цензор.НЕТ 5137
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Значит надо опубликовать стенограммы любых разговоров Клинтон с тогдашней украинской властью.
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также. как нетоксичного шоколада
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Понеслась пи""""а по кочкам. моника зеленская долбень, настроил ведущие страны мира против Украины. Похоже это, кем то было продумано, возможно бородатым дядькой. Чего, чего, а он - Мариарти еще тот!
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Республиканцы , защищая "своего" ( а он побывал и в рядах демократов) Трампогейта, решила отыграться на Украине ( а не Порошенко, как кто то думает) ., может и санкции введут по примеру санкций к РФ ( за вмешательство в выборы), или просто поставят знак равенства РФ = Украина. Для Украины выбор упрощается ( если в такой ситуации так можно сказать). Наш выбор поддержка демократов ( ничего личного по отношению к республиканцам, может даже наоборот, но нужно было им умудриться выдвинуть на высший пост ЭТО) или как минимум уход от власти Трмпа. Раскрытие давления Трампа и Джулиани на украинскую строну в личных целях и так далее, думаю там найдется что сообщить Конгрессу. ( Одно дело когда они пытались надавить на расследовании компромата на Байденов, а другое обвинение Украинского государства во вмешательстве в выборы США) Но это не про нас. Мы ж на растяжке, как раньше пытались усидеть на двух стульях, так сейчас находимся в стадии шпагата, главное что бы ширинка не лопнула в самый неподходящий момент.
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Так, Хиллари уже подключилась- а Моника-то куда подевалась?
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