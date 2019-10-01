 Конгрессмены-республиканцы требуют расследовать связи Клинтон с Украиной во время избирательной кампании в 2016 году

Об этом говорится в письме на имя генпрокурора США от председателя юридического комитета Сената Чака Грасли и главы комитета по вопросам национальной безопасности и правительственных дел Рона Джонсона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Минюст еще не проинформировал Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с кампанией Хиллари Клинтон или Национального демократического комитета", - отмечается в документе, обнародованном 30 сентября.

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Авторы письма выразили сомнение, что предыдущие расследования генпрокуратуры и минюста сполна изучили вопрос возможного иностранного вмешательства в избирательную кампанию.

Предоставить ответы на поставленные в письме вопросы сенаторы просят не позднее 14 октября.

"Мы надеемся, что ваш письменный ответ и большинство предоставленных документов будут не засекреченными", - говорится в письме.