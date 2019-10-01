 Безсмертный опубликовал текст о реализации "формулы Штайнмайера" и призвал ни в коем случае его не подписывать

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - говорится в сообщении.

В Минске во вторник, 1 октября, состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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