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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (331) Штайнмайер (408) Трехсторонняя контактная группа (146)

 Безсмертный опубликовал текст о реализации "формулы Штайнмайера" и призвал ни в коем случае его не подписывать

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный опубликовал текст"формулы Штайнмайера", который готовится от имени ТКГ для глав государств "Нормандского формата".

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая "формула Штайнмайера". Обращаю внимание всех причастных к процессу на недопустимость принятия подобного документа, а тем более подписания", - говорится в сообщении.

В Минске во вторник, 1 октября, состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Безсмертный опубликовал текст о реализации формулы Штайнмайера и призвал ни в коем случае его не подписывать 01
Безсмертный опубликовал текст о реализации формулы Штайнмайера и призвал ни в коем случае его не подписывать 02

Источник: https://censor.net.ua/n3151331
 
 
 Топ комментарии
 
Кстати вопрос малороссам? Это что же за формула Штанмаера такая? Какой-та фошизд немец решает как нам жить? Это же за что же деды ваивале?
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Моника подпишет в любых позах, и спереди и сзади(((
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Ты набутылочник, только на параше, на стене подписи ставить можешь, на удмуртском наречии
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Не беспокойся, Коша, я его не подпишу. Как хорошо, шо ты призвал.
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Ты набутылочник, только на параше, на стене подписи ставить можешь, на удмуртском наречии
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Кстати вопрос малороссам? Это что же за формула Штанмаера такая? Какой-та фошизд немец решает как нам жить? Это же за что же деды ваивале?
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Формулу "Штайнмаєра" придумал Лавров.

Порошенко:
"Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось узгодженої, не існує".
Порошенко розповів, що були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра.
Зокрема, він запропонував, щоб після того, як буде сформовано компонент безпеки і "відбудеться бездоганна організація виборів", закон про особливий режим місцевого самоврядування вводився не через два тижні після виборів, коли виборчі комісії підрахують підсумки виборів, а в день виборів, коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.

"Жодних інших позицій щодо перетасування, що ми організуємо виключно політичний процес, а безпеку не обговорюємо - це все вигадки Путіна", - наголосив п'ятий президент. Пряма мова: "Я хочу вам розповісти (я вперше про це розповідаю) про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою, коли Путін розповів про формулу Штайнмаєра, написану Лавровим.
Я кажу: "Даруйте, ось лист двох міністрів закордонних справ Франції та Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це - формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться".
Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: "Ні, це зовсім не те, у нас Лавров написав формулу Штайнмаєра".
Я кажу: "Перепрошую, але ніякий Лаврів нічого нам писати не буде. Тим паче, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете у нього запитати, пане Путін". - "Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо ґрунтуватися на наших пропозиціях". Ось стиль ведення переговорів Росією". …"Я раджу бути дуже обережними. Ми зацікавлені у мирі, ми зацікавлені у відновленні суверенітету України над окупованими територіями. Але точно не навпаки - ми не зацікавлені, щоб це був російський анклав, і щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих виборах". …"Я також можу вам розповісти ще одну історію. Тоді Путін запропонував мені, - коли ще були діалоги, це, здається, був 2015 рік, - каже: "Навіщо сперечатися, давайте ми з вами домовимося, кого виберемо, і проведемо це через вибори - це єдино можливий шлях". Я кажу: "Ні, обирати, навіть лідерів місцевого самоврядування, буде український народ. І ні з ким я не збираюся ні погоджувати кого вибирати, ні віддавати, яку частину повноважень ми їм делегуємо. Є закон - він рівний для всіх".
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Моника подпишет в любых позах, и спереди и сзади(((
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НАПОМНЮ некоторым, кто забыл, чем закончилось для одного гидранта его отказ подписать ассоциацию с ЕС.

Безсмертный опубликовал текст "формулы Штайнмайера" и призвал ни в коем случае его не подписывать - Цензор.НЕТ 9748
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Интересно, сколько из них переметнулось в лагерь 73 %?
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А ві закажите соцопрос центру Разумкова, ну, того, что переметнулся из партии "Молодые регионі" в партию "Слуга народа" и сейчас спикером ВР подвязался. Он вам "точный" % нарисует. От суммы вашей оплаты и % будет зависить.
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Богдан с Азировым летал в Москву именно на ту встречу Овоща и *****, после которой Овощ отказался подписывать ассоциацию.
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73 это от количества голосовавших, а не от количества населения имеющего право на голос. Не нужно путать.
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При Порошенко не было никаких формул Штангенциркуля!!! Безсмертный опубликовал текст "формулы Штайнмайера" и призвал ни в коем случае его не подписывать - Цензор.НЕТ 9560
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И, где тут хоть слово о формуле штангельциркуля? Зебил наверное?
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На дипломатическом язьіке, его послали, или заболтали, или развели, как хош
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На самом деле нет ни текста, ни формулы...немец брякнул предположение...Сразу подхватили, потом забыли. Сейчас уже столько времени прошло и вдруг! Каждый трактует как хочет и как выгодно сторонам. Бред вобщем.
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интересно то, что каждый шнобиль чуствует себя штанмаэром и комментирует как свою идею. рома--ты невостребованное дерьмо.и звать тебя никак.
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Вот реально хотелось бы посмотреть на выражение лица госпожи шмеркель (или кого другого), если бы рахея сейчас оккупировала бы территорию бывшей гдр под любыми лозунгами спасения и предложила бы провести там "выборы" под дулами ашвабадителей с последующей имплементацией их в Бундестаг... и на формулы хотелось бы посмотреть...
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Дана только преамбула. Хотя и остальное - это лайно штайнмаерское.
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а смерть кащея была на конце иглы штайнмайера Безсмертний опублікував текст "формули Штайнмаєра" і закликав в жодному разі його не підписувати - Цензор.НЕТ 7361
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Сколько можно искать подсказок и советов, а на самом деле играть в поддавки стране окупанту.Какая такая формула высосаная из пальца путина-штангенциркуля? Я пнимаю только "формулу Петлюры", "формулу Бендеры", "формулу Левка-Лукяненко"!!! Формула должна быть Украинской и только Украинской! Потому, что это Украина, слышите подкацапники-маларосы!
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Є просте рішення по цій бандитській території---при любій владі і бестроково вбивці, грабіжникі,зрадникі повинні бути покарані. Якщо хтось хоче відокремитись--всеукраїнський референдум, як того вимагає Конституція. А надання ЛЮБІЙ території України якихось особливий повноважень--це знищення держави,це порушення конституції і той хто це чи підписав, чи ініцііровав,чи приймав участь--має одержати великий термін увязнення.
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Подпишут, а потом протрубят по всем каналам, шо это великая перемога над пуйлом ! И он теперь уйдет с Донбасса. И все возрадуются ! Как Пеца же объявил минский договорняк перемогой и ему все поверили
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Цю формулу казляндія трактує як їй вигідно, ставлячи воза поперед коня.
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вот так нужно каждый закон на всеобщее обозрение, а то зеленая команда наподписует, что Украине придеться в гааге за анексию крыма у СССР отвечать.
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бедняга, уже не знает как подпрыгнуть, чтобы не забыли окончательно о великом "политике" роме безсмертном
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