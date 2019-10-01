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 Политика Украины
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Все про:янтарь (516) рента (14) Алексей Оржель (11)

 Минэнерго предлагает снизить ренту на добычу янтаря до 15%, - Оржель

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает для легализации добычи янтаря снизить ренту на добычу с 25% до 15%.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы пытаемся решить ту проблему, которую имеем с нелегальной добычей янтаря. Там как раз закладывается идея снизить ренту на добычу янтаря с 25% до 15%", - отметил министр.

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Он добавил, что таким образом министерство хочет предоставить определенные экономические стимулы тем людям, которые "готовы прийти легализоваться и нормально выполнять задачи по добыче янтаря".

Источник: https://censor.net.ua/n3151330
 
 
 Топ комментарии
 
Местные не должны вообще янтарь копать. Государство в этом вопросе должно быть монополистом ибо нету никакого контроля!!! Организовать предприятие по добыче и всех сотрудников после смены шманать, что бы ничего не вынесли как на золотых приисках у кацапов!!! Только так, создадим янтарный фонд Украины!!!
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всё правильно, ФОПам налоги поднять, олигархам снизить
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Министр окружающей среды пусть не ренты снижает, а восстанавливает угробленную природу Волыни. Все перерыли как свиньи, янтарь контрабандой продали,деньги себе в кар ман положили, государству дуля под нос и он еще выступает? Кто посажен в тюрьму с конфискацией всего наворованного, за воровство в масштабе всей страны и всего народа? Янтарь и все полезные ископаемые -собственность народа, а ему из всего этого ничего не досталось, все пошло в карман мафии. Где суды и наказания за это?Зеленский только лапшу вешал и вешает , а все как было так и осталось, никакого ПРАВОСУДИЯ. Аферисты были у власти и остаются.
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Янтаря у нас завались, еще и доплачивать нужно. Да, зебилы?
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Местные не должны вообще янтарь копать. Государство в этом вопросе должно быть монополистом ибо нету никакого контроля!!! Организовать предприятие по добыче и всех сотрудников после смены шманать, что бы ничего не вынесли как на золотых приисках у кацапов!!! Только так, создадим янтарный фонд Украины!!!
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ну і чого твій Шоколядний Гаспадін 5 років соплі жував?
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Ну так он же Барыга-Мародер, некогда ему было этим заняться, ведь по офшорам бабло ховав Минэнерго предлагает снизить ренту на добычу янтаря до 15%, - Оржель - Цензор.НЕТ 9301
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Так когда там, говоришь, моника указ о создании такого предприятия подписала?
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А казалы повышать будут, повышают не так, понижают, тоже, не так. Не, надо вернуть ПЭТРУХУ. Там было ясно, одна дорога - ПОВЫШАТЬ. только не пенсии и заработную плату. Все как то привыкли. СТАБИЛЬНОСТЬ.
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многие просто не представляют масштаб незаконной добычи янтаря. Но добыча это только пол дела., дальше это все нужно как-то вывезти и по дешовке продать! теперь подумайте какие структуры тут задействованы. сколько мы теряем на контрабасе?
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Как это ПЭТРУХА не представлял, уму не постижимо. 5 лет не доходило, даже ДИДУ, якому то и то дошло. Правильно, теперь и я буду думать.
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Одним поднять ренту, авакову снизить ренту. И где социальная, я вас спрашиваю, справедливость?
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всё правильно, ФОПам налоги поднять, олигархам снизить
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уже китайцы тут бизнес наладили и свободно вывозят и норм платят теперь нагнать срочников из нацгвардии и в карман бОгдану качать ню ню
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а можно и до 0 снизить и тогда копайся в земле, наряду со свынями всякий, кому нравится
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короче как добывали, так и будут добывать, но теперь законно!
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А за чий рахунок такі "щедроти" від пана Оржеля?! Чий інтерес прищулив вуха у цій новації?
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