 Зеленский и Лукашенко 4 октября примут участие во ІІ Форуме регионов Украины и Беларуси, - "Интерфакс-Украина"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.

В середине июля стало известно, что Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в этом форуме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко

Напомним, I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.