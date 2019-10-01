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 Политика Украины
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Все про:Житомир (471) Зеленский (3055) Лукашенко (1723)

 Зеленский и Лукашенко 4 октября примут участие во ІІ Форуме регионов Украины и Беларуси, - "Интерфакс-Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко примут участие в работе II Форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет 4 октября в Житомире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.

В середине июля стало известно, что Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в этом форуме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко

Напомним, I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3151329
 
 
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Та пусть встречается, может лукашенко погонят беларусы?)

Як пороблено. Поїхав до Франції, в той же вечір згорів Notre-Dame. Поїхав до Німеччини, у Меркель стався напад. Поїхав на Одещину, пляжі залило фекаліями. Поїхав до Туреччини, у турків бахнув землетрус і згоріла військова база. Поїхав до США, під Трампом запалав імпічмент.
Вова, хто ти? (С)
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Я думаю главным вопросом на этом форуме должен быть вопрос, почему картоха так подорожали и как это исправить!!! Зеленский и Лукашенко 4 октября примут участие во ІІ Форуме регионов Украины и Беларуси, - "Интерфакс-Украина" - Цензор.НЕТ 4593
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Как бы не относились к обоим президентам, бывают моменты, когда вместе можно хоть как-то договорится по каким-то вопросам. Лучше подумайте кто будет радоваться если Лукашенко и Зеленский будут, так сказать, не дружить.
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Та пусть встречается, может лукашенко погонят беларусы?)

Як пороблено. Поїхав до Франції, в той же вечір згорів Notre-Dame. Поїхав до Німеччини, у Меркель стався напад. Поїхав на Одещину, пляжі залило фекаліями. Поїхав до Туреччини, у турків бахнув землетрус і згоріла військова база. Поїхав до США, під Трампом запалав імпічмент.
Вова, хто ти? (С)
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Встреча с председателем "минского колхоза",реально не принесет ничего особенного, кроме разговоров о "мире во всем мире", "братстве славян с упором на старшую - сестричку", предложение "гомельских миротворцев с российской пропиской". Лукашенко озабочен сохранением видимости своей "власти" и сохранением ее для себя пожизненно с обеспечением хоть какого то статуса своему наследнику. Куда он денется с "подводной лодки", у него реальной власти меньше чем у Кадырова в "союзном государстве РФ - Беларусь" Поглощение Минского генерал губернаторства дело времени ( а Путин мог бы устроить "воссоединение" за 24 часа, в любой момент), хотя могут оставить ей видимость ( ведь были когда то членами ООН Украинская СССР, Белорусская СССР, типа "независимые" республики) Так что это чисто церемониальная встреча, в которой что Зеленский, что Лукашенко выполняют лишь отведенные им роли в сценарии.
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А вот у нашего президента действительно есть чему поучится. Даже если самолет и похуже. Дело то ведь не в самолете.
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Ну да, как слить целую страну кацапам,стать изгоем, это нужно уметь!
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