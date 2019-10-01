 Зеленский и Лукашенко 4 октября примут участие во ІІ Форуме регионов Украины и Беларуси, - "Интерфакс-Украина"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.
В середине июля стало известно, что Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в этом форуме.
Напомним, I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.
Як пороблено. Поїхав до Франції, в той же вечір згорів Notre-Dame. Поїхав до Німеччини, у Меркель стався напад. Поїхав на Одещину, пляжі залило фекаліями. Поїхав до Туреччини, у турків бахнув землетрус і згоріла військова база. Поїхав до США, під Трампом запалав імпічмент.
Вова, хто ти? (С)