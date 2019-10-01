 Журналисты требуют уволить Мендель

Открытое обращение опубликовано в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Мендель требуют уволить в связи с "непрофессиональностью, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов".
Обращение подписали ГО "Громадское телевидение", журналисты Bihus.info, редактор-основательница Украинской правды Алена Притула.
"От Офиса президента и Юлии Мендель ждем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко", - сказано в обращении.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.
Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг ее слова о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.
разве это нормально тыкать микрофоном в лицо, когда с ним никто не договаривался?
пускай приходит на прессуху и задает вопросы...
представляю, чтобы он ворвался в операционную и тыкал микрофон хирургу..
вообще окуели...
пускай тебе всю жизнь в лицо тыкают и микрофоном и камерой...
Потом вы обижаетесь, что вас не любят, потому что "завидуют" ...
Чему завидовать - вашему моральному уродству ?
Пресс-секретарь ведёт себя как сбесившаяся цепная собака.
Дай вам волю и будет террор и беспредел, что и доказал весь 20-й век.
но зарвавшуюся манду созерцать стало более чем неприятно. плохо, когда не замечают пороки, а еще хуже, когда своих не сдают.
Мендель что, цепная собака ?
Тогда где намордник ?
А вот журналисты Зеленскому могут наделать много чего.
Ключевым медиаканалом является ютуб, а не телеящик для слепых пенсионеров.
а что либо по факту сможешь высрать?
А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде,
об своих конях - и ничего больше. .
не все евреи умные и интеллигентные люди, граждане
как и украинцы, к чему вообще эта тема национальности, это неважно, важно другое
ну просто разочаровала и эта Мендель, кугутка обнаковенная, нова влада стара влада..
Девочка сделала все правильно.