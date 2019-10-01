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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2463) Зеленский (3055) увольнение (1715) Мендель (32)

 Журналисты требуют уволить Мендель

Сообщество независимых журналистов Инициатива 34 требует увольнения пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель.

Открытое обращение опубликовано в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Мендель требуют уволить в связи с "непрофессиональностью, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов".

Обращение подписали ГО "Громадское телевидение", журналисты Bihus.info, редактор-основательница Украинской правды Алена Притула.

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"От Офиса президента и Юлии Мендель ждем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко", - сказано в обращении.

Журналисты требуют уволить Мендель 01

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг ее слова о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3151327
 
   
 Топ комментарии
 
я за - да и самой бы монике, не мешало бы, в отставку подавать - уже пора
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Нинада вспоминать Зелински! А то Мендиль нападёт !!1
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Неужели #явамнедорогенька, проснулись?
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проснешься.., когда 25 раз подряд послала нах этих овец новая народная власть...
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- Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. (с)
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Эту *****-лину нужно гнать сраной метлой, Зеленский не может себе подбирать помощников,это факт, или ему навязывает кто-то своих людей. В общем Зеля - марионетка, а его обслуга позорит страну. Чем дальше в лес - тем больше дров.
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Теперь они тупые овцы их место теперь в стойле, дорогенькими им не понравилось.
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я за - да и самой бы монике, не мешало бы, в отставку подавать - уже пора
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Вы что, это же телохранитель преЗедента, причом справляется даже лучше чем крепкие дядьки. Сразу видно гены еврейского спецназа у девушки!!!
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она же Слуга Народа! Как можно её уволить?
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ну как, просто у волить, - вы, слуга, вольна, идите на все четыре стороны
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зеля своих не сдает, где он возьмет еще такого неадеквата?))
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73% это любители халявы, а та дама реально или неадекват или постоянно под кайфом, взгляд у нее всегда стеклянный
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Нинада вспоминать Зелински! А то Мендиль нападёт !!1
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Порошенко тоже извинялся после того как закуячил провокатору Анрюшко ляпаса вместо ответа на вопрос? В данном случае и вопроса не было, только провокация и попытка подойти к Президенту на расстояние физического контакта.
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Ты ещё овоща вспомни У него тоже с этим журналистом конфликт был
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это шлюшка, а не журналист...
разве это нормально тыкать микрофоном в лицо, когда с ним никто не договаривался?
пускай приходит на прессуху и задает вопросы...
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Ну и каким боком тут Мендель, к "физическому контакту"? Ее дело с бумажки на прессконференциях читать, а оберегать ЗеТельце - работа бодигардов, которые к стати были рядом и никакой угрозы не увидели.
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Если бы бодигварды его пристрелили. Алена Притула была бы довольна? Мендель ему жизнь спасла.
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Она пресс-секретарь, журналистьі-ее профиль
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Фуухх аж полгешало. А то я уж совсем расстроился не видя ни одного 73 процентного а он и нарисовался.
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От йолопи! Думають, що проблема у мендель...
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а у нас оказывается есть журналисты? вотэтановасть
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особенно, Андрушко..
представляю, чтобы он ворвался в операционную и тыкал микрофон хирургу..
вообще окуели...
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Ты Богдана с хирургом сравнил? Да уж, тебе самому к доктору.
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тебе и доктор не поможет...
пускай тебе всю жизнь в лицо тыкают и микрофоном и камерой...
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Это какого хирурга ты имеешь в виду? Который тебе трепанацию черепа делал по удалению мозга?
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поменять мендель на скабееву и на того лающего чувака
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бОгдана (НавухоДоносора) на лающего.
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У хамській манері ставлення до людей чиновниця Мендель вже може позмагатися із одіозними кремлядськими пропагандистами. Це відверта дискредитація ЗЕ-команди.
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"Журналисты требуют уволить Мендель" - это же антисемитизм !!!
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Порохоботы оживились... Я бы Мендель еще и грамоту дал...
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То есть, с Богданом и с самим Зеленским всё ОК, да, господа журналисты? )))
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Кто найдет у нас хоть одного независимого журналиста, пусть первым в меня бросит камень.
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На редкость отталкивающее существо эта Мендель. И вообще , вот смотришь на нее и ощущение что она вся непромытая. Фууу . Редко встречаются такие неприятные людишки
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А что , только журналисты. Гнать её с волчьим бтлетом нах, ублюдочная тётка, токсичная.
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Мендель ваще топ, но в следующий раз когда быдло-журналист попытается сунуть микрофон президенту в лицо (несмотря на его отказ от комментариев), хочу чтоб она не сдерживалась и не разменивалась на отталкивания, а либо нормально втащила ему с правой, либо угостила его струёй слезоточивки в ****. .

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Не перймайся. Для охраны президента есть охрана...а эта просто выслуживается там где ей не место, дура агрессивная.
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Судя по тому, как она его яро бросается в атаку, он ей нравится, но она его считает мямлей, не способным за себя постоять. Вот она, как девушка решительная и боевая, его готова защищать любой ценой.
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Она же Богдана защищала! Журналісти вимагають звільнити Мендель - Цензор.НЕТ 2088 Приёмы крафтмага, борьба израильского спецназа!
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Мендель - топ вашей "утончённости" и "интеллигентности", Мильштейн.
Потом вы обижаетесь, что вас не любят, потому что "завидуют" ...
Чему завидовать - вашему моральному уродству ?
Пресс-секретарь ведёт себя как сбесившаяся цепная собака.
Дай вам волю и будет террор и беспредел, что и доказал весь 20-й век.
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Мендель виновата лишь в том, что она с той свиньёй Андрушко повела себя именно так, как эта свинья и заслуживает. Здесь косяка впороли охранники, которые сразу не оттеснили этого провокатора. Она этот косяк исправила.
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у нас и по харям не раз давали журналистам. работа у них такая. нервная.
но зарвавшуюся манду созерцать стало более чем неприятно. плохо, когда не замечают пороки, а еще хуже, когда своих не сдают.
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а вот тут бы пригодился поросюк с его коронным ударом
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вот-вот, и каждый раз у нас такие поросюки, только фамилии у них разные
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ну или хотя-бы намордник одеть... а то мало-ли, ещё покусает...
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Вавилонские дегенераты видят избавление в завершении глобализации, башни на на небо. Поэтому они вели и ведут войну на уничтожение здорового народа как препятствия своего избавления.
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Пора дать Мендель волшебный пендель!
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Если охрана президента была спокойной, то чего пресс-секретарю так выслуживаться ?
Мендель что, цепная собака ?
Тогда где намордник ?
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Да ничего Зеленский не будет делать. Клал он на эту порохососку Притулу свой обрезанный ***. Он понимает, что Мендель действовала решительно и правильно. Порох вообще этому провокатору Андрушко ляпаса дал и тоже не извинялся, кстати.

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Зеленский может делать или не делать.
А вот журналисты Зеленскому могут наделать много чего.
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Они могут только скулить поодиночке в твиттерах и фейсбуках, больше они ничего не могут Зеленскому сделать. Все ключевые СМИ либо в руках Коломойского, либо в руках его союзников. Кроме порошенковских помоек вроде "кривого", но у них и так рейтинг в пределах статистической погрешности.
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YouTube Коломойскому не принадлежит.
Ключевым медиаканалом является ютуб, а не телеящик для слепых пенсионеров.
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журнашлюхи обоссанные и твари порохнявые подсунули провокатора и дрыщут поносом...


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ну так подмойся...
а что либо по факту сможешь высрать?
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Ну звільнить він цю п.зду, візьме собі другу чи другого таких самих зебілів. Який зміст проституток міняти, коли головний сутенер залишається на місці.
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мало того - и 80% украинцев как то проблематично в Сибирь сослать...
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Мендель Крик.
А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде,
об своих конях - и ничего больше. .

не все евреи умные и интеллигентные люди, граждане
как и украинцы, к чему вообще эта тема национальности, это неважно, важно другое
ну просто разочаровала и эта Мендель, кугутка обнаковенная, нова влада стара влада..
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Зе вже "заробив", щоб його прогнати. Чим раніше, тим краще. Нові президентські вибори. Кандидатура №1 - Юлія Світлична. Великою мірою компромісна, але наразі - оптимальна. І авакян буже задоволений, який вже, мабуть, умиває руки від зєлі.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ,БЕШЕНАЯ ОВЧАРКА ТАКОГО НЕ МОГ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ НИ ОДИН ПРЕСС СЕКРЕТАРЬ ПОИ ВСЕХ ПРЕЗИДЕНТАХ,ДАЖЕ АННА ГЕРМАН ВО ВРЕМЕНА ЯНУКОВИЧА НЕ ПОЗВОЛЯЛА СЕБЕ ТАКОГО,А ЕСЛИ ГОПОТА ПРИШЛА К ВЛАСТИ ТАК ЭТО НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВКЛЮЧАЯ МОНИКУ,ТИЩЕНКО,БОГДАНА,АВАКОВА
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НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ увольняйте Мендель и НЕ видитесь на провокации журнашлюх.
Девочка сделала все правильно.
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