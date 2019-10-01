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 Экономика, Общество
  2001  19
Все про:деньги (782) монеты (93) НБУ (4487)

 Нацбанк начинает изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек

Национальный банк начинает постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством.

"Монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ планирует выпустить 5 млн банкнот номиналом в 1000 гривен

В настоящее время в обращении останутся монеты номиналами 10, 25 и 50 копеек.

Как сообщалось ранее, монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя рассчитываться с 1 октября 2019 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3151326
 
 
 Топ комментарии
 
Из 5 копеек хорошие и дешевые шайбы получаются для болтов, а из 10 нет. Шайба размером в 5 копеек на рынке стоит как минимум 50 копеек Нацбанк починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок - Цензор.НЕТ 521
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25 копееек кратно 5 копейкам, больше чем 10 копеек к 5 копейкам. Таким образов, наверное хотят убрать 5 копеек в чеке впринципе. Что бы мелочь всегда была кратна 10. Хотя хз может я не прав
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тому що насуваеться така інфляція, що всі ми взвиємо!
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непонятно, а почему 10 копеек остаются？
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25 копееек кратно 5 копейкам, больше чем 10 копеек к 5 копейкам. Таким образов, наверное хотят убрать 5 копеек в чеке впринципе. Что бы мелочь всегда была кратна 10. Хотя хз может я не прав
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Для облегчения наличных расчетов будут применять правило округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги до 10 копеек. Нацбанк починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок - Цензор.НЕТ 1987
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о!
хоть шото разумное написал, а то бред какой то тока
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Из 5 копеек хорошие и дешевые шайбы получаются для болтов, а из 10 нет. Шайба размером в 5 копеек на рынке стоит как минимум 50 копеек
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Ще можно було заварити торець труби або якусь дірку.
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Шайба из нержавейки (как у 5коп) стоит больше гривны.
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переходите на старую гривню из металла Нацбанк починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок - Цензор.НЕТ 2915
не мелочитесь
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Да нолики пририсовать к монетам...
😁
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ось і вся "стабільність" від ватаголових зебілів- всього чотири місяці "керування", а вже почали вилучати дрібні грощі. По-переду 50 коп. потім 1,2,5 грн.а далі рівень єкономіки Зімбабве. Чи може все ж таки зберемось на Майдан?!
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Про вивід з обороту цих монет Нацбанк заявив ще на початку року
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Та коли то буде, шо економіка доросте до рівня Зімбабве....
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Зачем они это делают? Ведь 25 копеек, да и пятаки все еще востребованы и в ходу. Такое чувство, что решили вообще отказаться от монет. Почему?
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тому що насуваеться така інфляція, що всі ми взвиємо!
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Метал этих монет стоит в разы дороже самих монет. Их печать убыточна
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******* 50 копійок приблизно дорівнюють радянській одній копійці - я взагалі не знаю навіщо ще 10 копійок залишають
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когда доллар из 2 грн докатился до 30 грн, ваще монеты не нужны. их то создавали при курсе 2
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