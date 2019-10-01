 Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук

Об этом он заявил в программе Свобода слова на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и Службы безопасности Украины качественно отличаются, моральными качествами, прежде всего, от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого", - сказал Гончарук.
Премьер выразил уверенность, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры - если сотрудничество этих органов будет обеспечено под координацией Президента и при его лидерстве.
Глава правительства добавил, что новая таможня только создается, поэтому нужно несколько недель, чтобы перезагрузить средний кадровый состав. Запустить этот обновленный орган, по его словам, можно приблизительно 1 ноября.
Источник: https://censor.net.ua/n3151322
Баканов с Рябошапкой покрывают коррупцию. Нормальное заявление премьера.
Всё будет хорошо, я знаю наперед.
Всё будет хорошо,я твой счастливый случай,
Все будет хорошо, а не наоборот.
Премьер выразил уверенность, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры Источник: https://censor.net.ua/n3151322
Я всё правильно понял ?
скучаю по гройсману
Автоматизировать сбор налога и платился бы при покупке товара или услуги, он должен сразу попадать в бюджет и не нужно его было бы контролировать, от сюда армия чиновников в количестве 1млн.тупых голов, начала бы наконец то работать и перестала бы мешать развитию бизнеса.
Его % можно рассчитать исходя из потребностей страны.