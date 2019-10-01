EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  627  30
Все про:контрабанда (1825) прокуратура (3670) СБУ (13874) Гончарук_Алексей (133)

 Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что контрабанду можно побороть при взаимном сотрудничестве СБУ, прокуратуры и Кабмина под координацией президента.

Об этом он заявил в программе Свобода слова на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убежден в том, что нынешние руководители прокуратуры и Службы безопасности Украины качественно отличаются, моральными качествами, прежде всего, от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого", - сказал Гончарук.

Премьер выразил уверенность, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры - если сотрудничество этих органов будет обеспечено под координацией Президента и при его лидерстве.

Глава правительства добавил, что новая таможня только создается, поэтому нужно несколько недель, чтобы перезагрузить средний кадровый состав. Запустить этот обновленный орган, по его словам, можно приблизительно 1 ноября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство не планирует повышать налоги. Это неправильный путь, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3151322
 
 
 Топ комментарии
 
за время вашего правления с момента назначения фрика бородатого поступления от таможни упали. при этом объем контрабанды только увеличилась. поднялись расценки но платят за это покупатели-лохи
 показать весь комментарий
 
Контрабанту можна перемогти якщо пересаджати все керівництво МВС на чолі з Сабаковим, ДФС та СБУ
 показать весь комментарий
 
Так до 1 октября она же должна была быть побеждена. Опчть шутка?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
за время вашего правления с момента назначения фрика бородатого поступления от таможни упали. при этом объем контрабанды только увеличилась. поднялись расценки но платят за это покупатели-лохи
 показать весь комментарий
 
 
главное упомянуть про "чуткое руководство президента"....
 показать весь комментарий
 
 
Интересно посмотреть как будут бороться сами с собой.
 показать весь комментарий
 
 
А мені інше цікаво. Чому за словами високопоставленого зєлєбоба потрібно стільки зусиль стількох органів, коли за їхніми ж словами рік тому Порошенко це міг зробити зовсім один, але просто не хотів?
 показать весь комментарий
 
не правительство, а фантазеры....читаешь и думаешь,а когда эти фантазии в жизнь превращать будут
 показать весь комментарий
 
 
Послухав його вчора - хоч до болячки прикладуй, а життя стає все гіршим.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
бідненький корупціонерчику.. тяжко стає? може на Растов? Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2603
 показать весь комментарий
 
Контрабанту можна перемогти якщо пересаджати все керівництво МВС на чолі з Сабаковим, ДФС та СБУ
 показать весь комментарий
 
 
Руководство таможни нельзя сажать, ведь там сейчас одни хипстеры - не выживут они в тюрьме без смузи.
 показать весь комментарий
 
Так до 1 октября она же должна была быть побеждена. Опчть шутка?
 показать весь комментарий
 
 
Нє шютка. Зєлєнскій ще не розкочєгарілся. Єму єсчьо врємя нада.
 показать весь комментарий
 
Контрабанду нельзя победить, её можно только возглавить.,а выдал ли ты кассовi термiнали контрабандистам и сбу Гончарук, а ну скажи нам?
 показать весь комментарий
 
 
По останнім призначенням в МВС є сумніви до команди зеленого ..бачу тільки чес, бутафорію..
 показать весь комментарий
 
"Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов. - Гончарук.
Источник: https://censor.net.ua/n3151322

Баканов с Рябошапкой покрывают коррупцию. Нормальное заявление премьера.
 показать весь комментарий
 
 
Даун, с контрабандой должны бороться таможенники и пограничники, а не Кабмин, Президент и СБУ)))
 показать весь комментарий
 
Контрабанду можно возглавить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3154
 показать весь комментарий
 
 
Всё будет хорошо,а может, даже лучше
Всё будет хорошо, я знаю наперед.
Всё будет хорошо,я твой счастливый случай,
Все будет хорошо, а не наоборот.
 показать весь комментарий
 
Выходит, что реформирование СБУ с освобождением ее от несвойственных функций - очередная шутка ?
 показать весь комментарий
 
Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов.Источник: https://censor.net.ua/n3151322

Премьер выразил уверенность, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры Источник: https://censor.net.ua/n3151322

Я всё правильно понял ? Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3890
 показать весь комментарий
 
 
хтось вже побачив досягнення зелених? поки що тільки фейли...
 показать весь комментарий
 
Блін, не подобався мені цей вундеркінд - надто ховзкий. Але теж іноді ловлю себе на думці, що з ним було якось спокійніше.
 показать весь комментарий
 
Контрабанду и коррупцию можно победить только тем, что уволить всех чиновников из налоговой и других контролирующих органов, именно все они есть угроза обществу и развитию страны, только бывшие и настоящие мусора устраивают заказные убийства, только они могут воровать людей с целью выкупа. Так же нужно уволить всех лишних на таможне, ОТМЕНИТЬ ПОШЛИНЫ которые и есть повод для контрабанды т.к. цена сильно отличается всего лишь перейдя границу и ОТМЕНИТЬ НДС!

Автоматизировать сбор налога и платился бы при покупке товара или услуги, он должен сразу попадать в бюджет и не нужно его было бы контролировать, от сюда армия чиновников в количестве 1млн.тупых голов, начала бы наконец то работать и перестала бы мешать развитию бизнеса.
Его % можно рассчитать исходя из потребностей страны.
 показать весь комментарий
 
Кабмин, прокуратура и СБУ в руках у Бени - побеждайте!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх