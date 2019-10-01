 Сегодня в Украине начинается осенний призыв на срочную военную службу

В Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.
Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.
После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат. За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение - выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до трех лет.
https://www.youtube.com/watch?v=4h7Cpm4aH5M
и не надо рассказывать про как там у израильтян и других стран где есть призыв, сначала страна должна быть на таком же уровне, это раз, во вторых в напр. Канаде нет призыва и посмотрите сильнейшие армии мира, давно количество солдат не значит качество, и забрасывать врага мясом как в ссср сейчас бесполезно, против современного оружия это мясо не аргумент
а не наоборот, как ты пишешь
а что Израиль, а Америка? полностью контракт и что?
Израиль, как и Украина, де-факто в состоянии войны,
а в америке войны нет.
зачем ты сравниваешь ?
а так, как вы себе представляете воина которых не хочет служить? ну вот вы его полицией принудите, или в тюрьму или в армию, хорошее сравнение кстати, он отбудет срок и как он себя поведёт при реальном вооружённом конфликте? вы же ему оружие дадите, и в кого он будет стрелять? вы уверены что в ту сторону в которую вам надо?
Так, согласно Указу Петра Порошенко, в октябре-декабре на дембель уйдут солдаты-срочники, отслужившие положенное, а их места займут новобранцы.https://fakty.ua/319613-otmena-subsidij-osennij-prizyv-i-otkaz-ot-melkih-monet-chto-izmenilos-v-ukraine-s-1-oktyabrya
к армии должно быть призвание и способности, как к любой другой профессии а тут особо
деды воевали, и без оружия бывало шли на врага
а что им поделать, за спиной заградотряд.. а у них автоматы