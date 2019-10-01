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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7540) призыв (502)

 Сегодня в Украине начинается осенний призыв на срочную военную службу

Всего планируется призвать 15,2 тыс. граждан.

В Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это возможно сделать, - Загороднюк о переходе на контрактную армию

Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

После получения повестки призывник должен явиться в военный комиссариат. За невыполнение воинского долга нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. За первое нарушение - выплата штрафа в размере от 5 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн), за повторное нарушение - от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 225 грн). Уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до трех лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3151321
 
 
 Топ комментарии
 
Когда была мобилизация, электорат зеленского как и главный Зебил, лихо косили от нее, переховуючись в других городах и на других квартирах. Верховный аж 4 раза успел откосить, вот где уровень!!!
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Давайте 73 % вперед и с песней, а то, что-то не видел сегодня очередейвозле военкомата, когда проходил!!!
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Незавидная участь сегодняшних призовников. Идти на службу , зная что твой главнокомандующий -комик-иудей, которій не подтвердил что не наркоман.
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большинство порохоботов глубоко пенсионного возраста, поэтому им пох
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Давайте 73 % вперед и с песней, а то, что-то не видел сегодня очередейвозле военкомата, когда проходил!!!
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а порошенка отменял призыв?..аж семь волней???)))
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Когда была мобилизация, электорат зеленского как и главный Зебил, лихо косили от нее, переховуючись в других городах и на других квартирах. Верховный аж 4 раза успел откосить, вот где уровень!!!
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Та это понятно и так, я просто не могу понять собеседника, который расказывает про 7 волн призыва, как можно срочку сравнивать с мобилизацией?
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а тебе или твоим детям не все равно по какой повестке явиться в военкомат???
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когда была мобилизация, никакого зелохтората не было... не звизди!..все кохалы (55%) свынарчука)))
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мимо дома военкома я без шуток не хожу...
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А зебнявій пацанві час на службу. Сегодня в Украине начинается осенний призыв на срочную военную службу - Цензор.НЕТ 3448 Менше буде срачу на ЦН.
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неужели при таком финансировании и количестве пресс-офицерш в званиях полковников нельзя отменить этот рудимент совка??? или призывать ВСЕХ на пару месяцев???
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******* обещал призвать ВСЕХ! Вот начать надо с ЗЕдаунят))
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Незавидная участь сегодняшних призовников. Идти на службу , зная что твой главнокомандующий -комик-иудей, которій не подтвердил что не наркоман.
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+ четырежды откосивший. Вот такой пример молодежи
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Так шо, вот это уклонившееся 4 раза от призыва таки призовут в ряды ВСУ или НГ?
Сегодня в Украине начинается осенний призыв на срочную военную службу - Цензор.НЕТ 8357
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не призовут. ему задним числом оформили звание "солдат". оно штабное - деловод
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непризывного возраста, а жаль, очень жаль, деньгами говорит помогал, песни пел и потел в танцах за страну, а Петр погранец между прочим, ну за погранцов
https://www.youtube.com/watch?v=4h7Cpm4aH5M
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армия должна быть профессиональной.
и не надо рассказывать про как там у израильтян и других стран где есть призыв, сначала страна должна быть на таком же уровне, это раз, во вторых в напр. Канаде нет призыва и посмотрите сильнейшие армии мира, давно количество солдат не значит качество, и забрасывать врага мясом как в ссср сейчас бесполезно, против современного оружия это мясо не аргумент
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в израиле сразу ввели призыв, а потом уже появился уровень,

а не наоборот, как ты пишешь
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в Израиле с самого начала был уровень
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в израиле с самого начала вообще нихрена не было, кроме призыва
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С самого начала Израиля вообще не было, но благодаря воле народа, захотевшего себя защищиать и иметь своё государство среди врагов - мають що мають.
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кто против если вы пойдёте на контракт, чего вы не идёте на контракт?)
а что Израиль, а Америка? полностью контракт и что?
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меня на контракт в силу возраста не возьмут, а срочную я на корабле отходил.

Израиль, как и Украина, де-факто в состоянии войны,

а в америке войны нет.

зачем ты сравниваешь ?
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С таким полоумным соседом срочную службу должны в Украине проходить ВСЕ, включая ботанов, комиков, комментаторов ЦН и других диванных организмов. Особенно это касается тех, кто не почувствовал войны и желает перестать стрелять в сторону безумных орков.
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Возможно, но нам нужны люди, которые хотя бы знают как зарядить рожок, вставить в автомат и в каком направлении стрелять, пусть будут в дальнейшем в запасе, у нас агрессивные кацапы с нами воюют, как закончим, тогда можно полность переходить на проф.армию, тем более, 15 тысячь на 1 год, это не катастрофа
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вот пойдёт на контракт чел вы ему и покажете как зарядить рожок и тд.
а так, как вы себе представляете воина которых не хочет служить? ну вот вы его полицией принудите, или в тюрьму или в армию, хорошее сравнение кстати, он отбудет срок и как он себя поведёт при реальном вооружённом конфликте? вы же ему оружие дадите, и в кого он будет стрелять? вы уверены что в ту сторону в которую вам надо?
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Штрафы ниже чем за проезд перекрестка на крассный, страна дебилов
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Вперед, Зебилы!!!! Вам надо защищать уклониста!!!
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В Украине пока продолжают выполнять некоторые распоряжения предыдущей власти.
Так, согласно Указу Петра Порошенко, в октябре-декабре на дембель уйдут солдаты-срочники, отслужившие положенное, а их места займут новобранцы.https://fakty.ua/319613-otmena-subsidij-osennij-prizyv-i-otkaz-ot-melkih-monet-chto-izmenilos-v-ukraine-s-1-oktyabrya
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у нас призыв это угробление здоровья молодых граждан, у большинства из которых оно и так, минус год работы за еду вместо получения квалификации, совершенствования в какой-то профессии, растрата бюджетных средств, ещё одна лазейка для воровства из бюджета, дешёвая рабочая сила для руководства и никакой реальной военной подготовки
к армии должно быть призвание и способности, как к любой другой профессии а тут особо
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У меня сын соседа Макс, получив повестку сказал: У меня отец служил, дяди служили, деды воевали , а чем я хуже их. И пошёл в ЗСУ - пришёл накачанный, возмужавший и поступил сразу в институт. Вот за таких ребят мне радостно. То, что Шмакля 4 раза косила - для меня очень важный показатель для характеристики человека - ведь фоткало кубики на животике - вот какой альфа-самец, а реально - сцыкун, пресмыкающееся и злопамятное ничтожество, при том тупое - поэтому водит за собой свой мозг в виде Богдана. Сьогодні в Україні починається осінній призов на строкову військову службу - Цензор.НЕТ 7798 Тху! Й розтерти!
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у товарищ с высшим военным образованием - закончил суворовское и академию сухопутных войск, бычара двух метровый... сам захотел пойти послужить, так ему в военкомате сказали "иди на х.й отсюда, понадобишся - позовем, старый пердун (37 лет)"
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так вот у меня логичный вопрос - накуа вылавливать молодняк который незнает с какой стороны за автомат держаться, и палкой загонять служить ? это же не благонадежные солдаты, которые побросают автоматы и сдадутся в случае чего
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дедываевале..
деды воевали, и без оружия бывало шли на врага
а что им поделать, за спиной заградотряд.. а у них автоматы
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Угробишь ты скорее себе почки на пивасе порошковом на граждане а в войсках ты хотя бы проснёшься от мамке ой сиськи, но если ты сцыкло по натуре то ты и не поймёшь, можно подумать ты за год с 18 лет лям поднимешь, прыщами только зеркало забрыжешь.
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я туда не пойду, я там никого не знаю (С)
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