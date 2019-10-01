 Трамп звонил и пытался давить на премьера Австралии, чтобы тот помог дискредитировать расследование Мюллера, - NYT

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The New York Times.

"Президент Трамп побуждал австралийского премьер-министра во время недавнего телефонного разговора, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера", - отмечает издание.

Как уточняется, Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Барра.

Это было похоже на то, как офис Трампа пытался скрыть содержание его беседы с Президентом Украины, пишет издание. И напоминает, что именно это обстоятельство стало одной из причин начала расследования по импичменту, инициированного демократами в Палате представителей.

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Как отмечает NYT, разговоры и с Зеленским, и с Моррисоном подтверждают, что Трамп использует рычаги дипломатии высокого уровня "для продвижения собственных политических интересов".

Как известно, после обнародования на прошлой неделе деталей беседы между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которая состоялась 25 июля, произошло существенное обострение политической ситуации в США.

Напомним также, что Мюллер был назначен Минюстом США спецпрокурором по расследованию вмешательства в выборы в мае 2017 года. В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Работа была закончена к марту этого года, по ее итогам в апреле был опубликован 400-страничный доклад. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. Всего обвинения были предъявлены 34 людям, среди которых были и сотрудники штаба Трампа. Мюллер также выделял эпизоды, которые можно трактовать как попытки Трампа воспрепятствовать правосудию - выделять это в отдельное расследование Минюст не стал.

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.