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Все про:Австралия (269) США (15487) Моррисон (2) Трамп (2487) Мюллер (60)

 Трамп звонил и пытался давить на премьера Австралии, чтобы тот помог дискредитировать расследование Мюллера, - NYT

Дональд Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The New York Times.

"Президент Трамп побуждал австралийского премьер-министра во время недавнего телефонного разговора, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера", - отмечает издание.

Как уточняется, Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора, что было сделано по просьбе непосредственно генпрокурора Барра.

Это было похоже на то, как офис Трампа пытался скрыть содержание его беседы с Президентом Украины, пишет издание. И напоминает, что именно это обстоятельство стало одной из причин начала расследования по импичменту, инициированного демократами в Палате представителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трампу можно будет предъявить обвинение, когда он покинет пост президента США, - Мюллер. ВИДЕО

Как отмечает NYT, разговоры и с Зеленским, и с Моррисоном подтверждают, что Трамп использует рычаги дипломатии высокого уровня "для продвижения собственных политических интересов".

Как известно, после обнародования на прошлой неделе деталей беседы между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которая состоялась 25 июля, произошло существенное обострение политической ситуации в США.

Напомним также, что Мюллер был назначен Минюстом США спецпрокурором по расследованию вмешательства в выборы в мае 2017 года. В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Работа была закончена к марту этого года, по ее итогам в апреле был опубликован 400-страничный доклад. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. Всего обвинения были предъявлены 34 людям, среди которых были и сотрудники штаба Трампа. Мюллер также выделял эпизоды, которые можно трактовать как попытки Трампа воспрепятствовать правосудию - выделять это в отдельное расследование Минюст не стал.

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

Источник: https://censor.net.ua/n3151320
 
 
 Топ комментарии
 
Вотето зеленский подосрал Трампу. Прямо как Свинарчуки Порошенку!!! Трамп звонил и пытался давить на премьера Австралии, чтобы тот помог дискредитировать расследование Мюллера, - NYT - Цензор.НЕТ 4793
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Представляю картину. Все руководители стран начинают сливать информацию о давлении Трампа в личных целях . А потом вытащить на свет его агентурные беседы с Путиным, а потом еще его приятельские контакты с Кимом, а потом свидетельства собственного аппарата (* там уволенных и подавших в отставку и не счесть). Думаю на Дохлой Белке и клейма ставить негде будет.
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Вотето зеленский подосрал Трампу. Прямо как Свинарчуки Порошенку!!! Трамп звонил и пытался давить на премьера Австралии, чтобы тот помог дискредитировать расследование Мюллера, - NYT - Цензор.НЕТ 4793
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.... и не "подосрал" - а подлизал там стенограму почитать... тьфу....блин...
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Не, просто зеленский расковырял Трамповский гнойник и теперь все всплывет наружу Трамп звонил и пытался давить на премьера Австралии, чтобы тот помог дискредитировать расследование Мюллера, - NYT - Цензор.НЕТ 9362
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Слишком много чести приписываете презедента. Он там просто за компанию масла в огонь подлил чисто из-за собственной глупости. Потому что привык, что быть решалой - это нормально. И он ещё собирается что-то там с коррупцией бороться
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Хотелось бы послушать его телефонные разговоры с ******
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Песков там уже в истерике. Не опубликуют, сославшись на запрет Путена, єто же не видео
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Представляю картину. Все руководители стран начинают сливать информацию о давлении Трампа в личных целях . А потом вытащить на свет его агентурные беседы с Путиным, а потом еще его приятельские контакты с Кимом, а потом свидетельства собственного аппарата (* там уволенных и подавших в отставку и не счесть). Думаю на Дохлой Белке и клейма ставить негде будет.
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щас порохоботы будут выть шо премьер Австралии моника...
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Мне интересно было бы почитать и сравнить как вёл себя австралиец и еврейка Моника Зеленски
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Шото Трамп много пи*дит.допи*дится до импичмента
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