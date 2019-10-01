 Правительство не планирует повышать налоги. Это неправильный путь, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в программе Свобода слова на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - сказал Гончарук.
Он отметил, что государство должно создавать стимулы, чтобы люди не боялись вкладывать деньги в свое дело.
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Мы введем новые налоги
Кто то на выборах говорил что будем боротся с ОЛИГАРХАМИ и МОНОПОЛИЯМИ! А по факту приняли законы для нагибания ФОПов! Говорят что налоги не повысим а по факту готовят законы об обязательных страховых и других платежах (это что типа не налоги назвали по другому и это перестало быть налогом)!! Да и ваш закон о обязательных кассовых апаратах это что не налог, типа кассовые апараты и обслуживание бесплатное? кто за него платить будет? а его обязательность чем отличается от налога?!
КОРОЧЕ ГОВОРЯТ ОДНО А ДЕЛАЮТ ДРУГОЕ И ДУМАЮТ ЧТО НИКТО ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТ И НЕ ВИДИТ!!