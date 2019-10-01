 Правительство не планирует повышать налоги. Это неправильный путь, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в программе Свобода слова на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - сказал Гончарук.

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Он отметил, что государство должно создавать стимулы, чтобы люди не боялись вкладывать деньги в свое дело.