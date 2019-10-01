 Владелец Rozetka Чечеткин раскритиковал налоговые инициативы Зеленского: "Рада не выполняет функции законодательной власти"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он считает, что что государство, в частности парламент, не выполняет возложенных на него функций.

"Первые громкие инициативы — возродить стукачество, одновременно повысить налоги и расширить налоговую базу. К тому же, на прошлой неделе решили платить деньги за стук на бизнес. А уже в понедельник инициатива от президента. Зеленский просит звонить в НАБУ если вы где-то увидели коррупцию. Очень пахнет какими-то левыми течениями", - отметил Чечеткин.

По его словам, в Украине налоговая нагрузка выше, чем в США и Китае: "При этом государство Украина и так собирает и по своему усмотрению тратит 44 копейки от каждой заработанной в стране гривни. США, например, только 35, а Китай 20", – написал Чечеткин.

Он добавил, что Верховная Рада не выполняет функции законодательной власти, а работает как зицпредседатель Фунт, исключительно легитимизируя чьи-то инициативы".

Отметим, что другая налоговая инициатива – закон №1210 – также вызвал широкую критику в обществе, в частности, со стороны ЕБА, Американской торговой палаты, Федерации металлургов Украины, экспертов. Закон делает добычу и производство железной руды в Украине дороже чем в России почти в 10 раз. Это прямо угрожает украинской экономике, так как место Украины на мировом рынке займёт РФ. Кроме России налогообложение на добычу руды дешевле чем в Украине в таких странах как Китай, Австралия, Бразилия и других.

Закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, включающий пункт о кешбеке, был принят во втором чтении монобольшинством в Раде 19 сентября. "За" проголосовали 237 нардепов.