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 Экономика, Происшествия
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Все про:налоги (2671) Rozetka (1)

 Владелец Rozetka Чечеткин раскритиковал налоговые инициативы Зеленского: "Рада не выполняет функции законодательной власти"

Основатель и владелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин раскритиковал первые налоговые инициативы парламентской фракции Слуги народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он считает, что что государство, в частности парламент, не выполняет возложенных на него функций.

"Первые громкие инициативы — возродить стукачество, одновременно повысить налоги и расширить налоговую базу. К тому же, на прошлой неделе решили платить деньги за стук на бизнес. А уже в понедельник инициатива от президента. Зеленский просит звонить в НАБУ если вы где-то увидели коррупцию. Очень пахнет какими-то левыми течениями", - отметил Чечеткин.

По его словам, в Украине налоговая нагрузка выше, чем в США и Китае: "При этом государство Украина и так собирает и по своему усмотрению тратит 44 копейки от каждой заработанной в стране гривни. США, например, только 35, а Китай 20", – написал Чечеткин.

Он добавил, что Верховная Рада не выполняет функции законодательной власти, а работает как зицпредседатель Фунт, исключительно легитимизируя чьи-то инициативы".

Отметим, что другая налоговая инициатива – закон №1210 – также вызвал широкую критику в обществе, в частности, со стороны ЕБА, Американской торговой палаты, Федерации металлургов Украины, экспертов. Закон делает добычу и производство железной руды в Украине дороже чем в России почти в 10 раз. Это прямо угрожает украинской экономике, так как место Украины на мировом рынке займёт РФ. Кроме России налогообложение на добычу руды дешевле чем в Украине в таких странах как Китай, Австралия, Бразилия и других.

Закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, включающий пункт о кешбеке, был принят во втором чтении монобольшинством в Раде 19 сентября. "За" проголосовали 237 нардепов.

Источник: https://censor.net.ua/n3151316
 
 
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И мало того, Порошенко что бы уничтожить Украину поставил у власти зеленского, подлый таки человек.
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Да, бот, не будет розетки - не будет Украины.
Куда ж без нее
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>возродить стукачество
Сразу ясен уровень.
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+1

Гопота у руля тырнет-магазина.
Гопоте не нравится, что взяточников закладывают
Какой кошмар - ужас, ужас!
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Место розетки пусто не будет, чечетка может не переживать
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да да да
место пусто не будет
5 млн рабочих уехавших в Европу легко заменить
виллы покупают чинуши но виноваты граждане
брильянты находят у прокуроров но воры ФОПы
и куча разного бреда от дебилов!!
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Амеба, в Украине десятки интернет-магазинов.
А свой бред пихай психиатру, бот.
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Правильно, закрыть нафиг эту розетку, а то достала уже эта реклама: охрана отмена, сыночка на курсы до трусковца готова!!!
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А самое главное в этом, то что власть в лице премьера рассказывает что мелкий бизнес типа рад новым законам! А спросить сам бизнесс премьеру мысль в голову не приходит!
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В техникуме МАУП и правительстве азирова, гнойсмана этому не учили. Один политолог точно дал характеристику Гончаруку - Подставка для офисной бумаги и заточка карандашей.
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Розетка - малый бизнес ? Там же написано - с малым всё норм и будет, а маскироваться под 100 малых уже не выйдет.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 34 мин.34 минуты назад

Владелец Rozetka Чечеткин раскритиковал налоговые инициативы Зеленского: "Рада не выполняет функции законодательной власти" - Цензор.НЕТ 5893

Гончарук анонсировал проблемы «нечестным» ФОП.
Да! Это с ФОП обещал «бороться» Зелёнский. Это ФОПы уходят от налогов через офшоры!Правильно.! Через голову не дошло, может, через ж@пу дойдёт. Скинули мародера - раздвигайте ноги.



Владелец Rozetka Чечеткин раскритиковал налоговые инициативы Зеленского: "Рада не выполняет функции законодательной власти" - Цензор.НЕТ 7907

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Так вот тот самый несчастный фоп и бабушка на рынке, которого Зе решил раскулачить... Владелец Rozetka Чечеткин раскритиковал налоговые инициативы Зеленского: "Рада не выполняет функции законодательной власти" - Цензор.НЕТ 5164
Ужос то какой. Владелец Rozetka Чечеткин раскритиковал налоговые инициативы Зеленского: "Рада не выполняет функции законодательной власти" - Цензор.НЕТ 9699
Только который раз цензор уже ставит эту проплаченую новость?
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Обещали борьбу с олтгархатом и офшорами. Но как сегда ******* и пошли щемить малый и средний....это же просто давить не защищённых. Правительство полезный идиотов на службе у Внешнего управления.
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73% виборців хотіли квартал у владі. Їжте тепер, не обляпайтесьВладелец Rozetka Чечеткин раскритиковал налоговые инициативы Зеленского: "Рада не выполняет функции законодательной власти" - Цензор.НЕТ 5465
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Ну, если Чечеткин приуныл с Розеткой, шо ж мэни с самогоном робыты. Ай да закон, 1210.
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