 Минздрав планирует снизить продолжительность госпитализации пациентов на 20% и уменьшить смертность на 5%, - программа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в новой программе деятельности правительства, опубликованной на сайте ВР.

Кроме того, в планах правительства уменьшение количества инфекционных заболеваний на 20%, уменьшение количества случаев сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов трудоспособного возраста - 10%, снижение на 10% количества случаев, когда в результате болезни у человека снизилась работоспособность, уменьшение уровня смертности на 5% и увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 5%.

"Мы обеспечим гражданам доступ к гарантированному, четко определенному пакету наиболее необходимых медицинских услуг, путем заключения контрактов между медицинскими учреждениями и государством по принципу "деньги ходят за пациентом". По предварительной оценке, это позволит домохозяйствам экономить не менее 15% на лечение.

Мы создадим условия для лечения пациентов с признанными мировыми клиническими рекомендациями. Усовершенствуем систему контроля качества медицинских услуг", - говорится в программе.

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Также, в Кабмине обещают создать достойные условия для профессиональной деятельности медицинских работников и их развития в Украине, а подготовка специалистов будет осуществляться для повышения квалификации медицинских работников до уровня мировых стандартов.

"Мы введем врачебное самоуправление и правила доступа к профессии, чтобы врач имел больше свободы, ответственности и был защищен от произвола чиновников. Введем страхование ответственности врачей в случае нанесения вреда пациенту", - сказано в программе правительства.