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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11234) Минздрав (2026) программа (139)

 Минздрав планирует снизить продолжительность госпитализации пациентов на 20% и уменьшить смертность на 5%, - программа

Минздрав планирует сократить среднюю продолжительность госпитализации пациентов на 20%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в новой программе деятельности правительства, опубликованной на сайте ВР.

Кроме того, в планах правительства уменьшение количества инфекционных заболеваний на 20%, уменьшение количества случаев сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов трудоспособного возраста - 10%, снижение на 10% количества случаев, когда в результате болезни у человека снизилась работоспособность, уменьшение уровня смертности на 5% и увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 5%.

"Мы обеспечим гражданам доступ к гарантированному, четко определенному пакету наиболее необходимых медицинских услуг, путем заключения контрактов между медицинскими учреждениями и государством по принципу "деньги ходят за пациентом". По предварительной оценке, это позволит домохозяйствам экономить не менее 15% на лечение.

Мы создадим условия для лечения пациентов с признанными мировыми клиническими рекомендациями. Усовершенствуем систему контроля качества медицинских услуг", - говорится в программе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа "Доступные лекарства": Кабмин планирует до 2024 г. увеличить количество препаратов почти в два раза

Также, в Кабмине обещают создать достойные условия для профессиональной деятельности медицинских работников и их развития в Украине, а подготовка специалистов будет осуществляться для повышения квалификации медицинских работников до уровня мировых стандартов.

"Мы введем врачебное самоуправление и правила доступа к профессии, чтобы врач имел больше свободы, ответственности и был защищен от произвола чиновников. Введем страхование ответственности врачей в случае нанесения вреда пациенту", - сказано в программе правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3151315
 
 
 Топ комментарии
 
это как? выписывать еще больных? или колоть в два раза быстрее?
сборище идиотов а не кабмин
с "голодом" борется (пугает?)
ускоряет излечение больных
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Реформы пани Супрун нам покажутся сказкой Минздрав планирует снизить продолжительность госпитализации пациентов на 20% и уменьшить смертность на 5%, - программа - Цензор.НЕТ 3437
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как-как?.. как обычно. поезд стой, раз-два!
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это как? выписывать еще больных? или колоть в два раза быстрее?
сборище идиотов а не кабмин
с "голодом" борется (пугает?)
ускоряет излечение больных
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как-как?.. как обычно. поезд стой, раз-два!
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Профессор Титанушкин быстро осмотрел всех четырех и тут же велел выкинуть их из больницы. Не помогло сумеречное состояние души, осложненное маниакально-депрессивным психозом. Профессор Титанушкин не уважал симулянтов.(c)
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Врачебное самоуправство, пардон самоуправление, однако)))
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Врачебное самоуправление))) Это ******!!!
Когда ждать самоуправление пациентов???
Даёшь самовыздоровление пациентов досрочно на 30%!!!
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это так.

"палата № 2" выдвинула кандидатом в главврачи васю (у него есть сигареты и деньги)
"палата № 3" выдвинула машу (у нее сиськи и ваще)
напряженная борьба на выборах в больнице № 1 продолжается третью неделю. наблюдатели из соседней психушки отмечают высокую активность электората но предупреждают о манипуляциях неходящих пациентов
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"Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.
Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву и и несколько на е."
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Це як суперпупер західна медицина- зробили операцію, відійшов від наркозу і вали додому посеред ночі.
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Та легко! Ніхто нікого колоти не буде, випхають за двері і досвідос!
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Маразм крепчает))) Вот это выбрали дебилов, вот они наруководят))))
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Держи кісточку! І мисочку собачого корму! Гарно служиш молодець! 😁
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шо то службы не видать. гавкает только... забрать косточку!
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Ну не всі собаки вміють тапки приносити. 😁 Більшість може тільки гавкати, як цей масон. 😁
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Бачив собак, які їдять власне гі*но. Так робив сусідський собака. І що головне, сусід з цим боровся, але зробити нічого не міг.
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стоять,сидеть,рядом - голос - плохая собака - будешь наказан)))
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Так это по Супрун. Сломать то, что она успела уже сложно. Самый лучший врач семейный и нефиг лежать на халяву в стационаре. Благо это отложили на апрель. А там как получится.
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" снизить продолжительность госпитализации пациентов на 20% и уменьшить смертность на 5%" Будем лечить, или пускай живет?
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"Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает."
Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву и и несколько на е.
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лечить так будут что больные сами будут убегать из больниц?
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я помню как боролись с заболеванием гриппом, всем писали - орз..., не поверите, но грипп почти победили...
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"деньги ходят за пациентом".Що Супрун повернулась? Так навіщо ж зебіли її виганяли?
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Зеленский снова на распутье. Прежняя ставка на союз с Коломойским превратился в камень на шее тянущий на дно. Но отойти страшно - даже охрана у Зеленского от Коломойского. 72 человека в парламенте, Богдан под боком ... Аваков хочет пост вице-премьера с сохранением поста министра МВД. Запад хочет гарантий для кредитов в виде вице-премьера Яценюка. Яценюк не согласен работать с клоунами Гончарука. Абромавичюс боится Яценюка, который вышвырнет его с "Укроборонпрома" в два счета. Назначение Яценюка страшит и "Нафтогаз" ибо он быстро открутит им головы за нынешнюю сдачу газа Коломойскому.. Все это знает Коломойский, который попытается через стимуляцию принятия конституционных изменений об особом статусе Донбасса создаст Зеленкому мощную проблему и продать подороже ее решение. Заодно замазав МВД в попытке подавления народных выступлений. Законодательный хаос искусственно создаваемый Разумковым и К в пользу Коломойского довершит картину. Зеленский уже подумывает о роспуске ВР, отставке КМ, перевода всего управления в ручной режим, но для этого нужен Аваков. Что выбирает Зеленский покажет назначение главы СНБО.
Судя по информации из КМ Скалецкая не справляется с ситуацией в министерстве. Гончарук собирается вмешиваться лично.
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распустить раду? а самораспуститься наше зеленое недоразумение не хочет, случайно?
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Якщо знизити тривалість госпіталізації і відправляти додому недолікованих, то смертність не знизиться, а зросте якраз приблизно на тих 5 відсотків. А чому хочуть знизити тривалість госпіталізації? Та тому, що будуть скорочувати ліжко-місця. І про це оголосять згодом. У нашому районі медпрацівники вже отримали повідомлення про скорочення 250 чоловік і всі розписалися в цьому повідомлення, що ознайомились. От таке "зниження смертності".
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все нормально - зачем народ лечить? меньше народу - управлять им проще да и менее затратно
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Уважаемые господа ПриЗеденты, предлагаю к 2024 повысить ВВП ВАЗ на 10 см.
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порохоботи просто дурнуваті. коли пані ул'яна перекривала дихання різним аптекарським прокладкам--орали ГЕТЬ! ( наче вони там шось мали МОЗ планує знизити тривалість госпіталізації пацієнтів на 20% і зменшити смертність на 5%, - програма - Цензор.НЕТ 1636 ) А тепр готові її в дупу цілувати.
у мене питання,ви всі просто вороги України, як ваш барига? чи просто тупі від народження?
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Порох взял Супрун в свою команду, но порохоботы были против такой команды ,но за Пороха и порох все делал правильно ?
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Может они имели ввиду - снизить продолжительность жизни на 20%?
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Потрібно запроваджувати страхову медицину, а не продовжувати геноцид який розпочала "доктор смерть".
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Ну логично жеж: быстрей выпишем и пусть дома умирают и не портят статистику...
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хи-хи...

- И так больной, вам дается время излечиться до пятницы....
не успеете с вещами на выход...
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Нет не так. Больной , бюджет на охрану здоровья 2020 урезан на 30%, но мы не такие варвары у урезаем вам лечение на 20%, или из 10 вызовов скорой игнорируем 3 в случайном порядке, или очередь на операцию , каждого третьего вычеркиваем
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Ура, продолжительность жизни на 5% увеличиться, нищей жизни.
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Первое свое намеренье Минздрав совершенно благополучно может выполнить в течение 2х недель, а вот второе - снизить смертность на 5%, тоже легко можно выполнить в течение всего одного года, для этого есть один метод, давно известный нашей истории:
в 1931 смертность на 1000 чел. в год была 18, а в 1935 - 13. Наши демографы это дело объясняют тем, что в ходе голодомора разово умерли все старые и слабые, поэтому на пару лет после геноцида коэффициент смертности резко снизился.
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А шо не так? Чим менше часу в нашій лікарні, тим менша смертність. ))
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Все логично,прекращаем лечить, население выезжает и уменьшается, ну и смертность падает.
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Прочел между строк - благодаря этим "новациям" смертность увеличится максимум на 25%.. МОЗ планує знизити тривалість госпіталізації пацієнтів на 20% і зменшити смертність на 5%, - програма - Цензор.НЕТ 4737
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Усилить, улучшить, инновации, инвесторы. Дайте ему селёдки
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А еще пятилетку в 4 года, преступность, догнать и перегнать
Как же зае#али єти тупоголовие совкодрочери!
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А как понять: уменьшить смертность на 5%? Это выходит что есть план по смертности. И не дай Бог не выполнить. Сразу лишат премии, категории и вообще поставят вопрос о профнепригодности. А теперь этот план подкорректируют в сторону уменьшения на 5%. Перед поступлением в больницу, особенно в конце года нужно интересоваться выполнило медучреждение план по смертности и если нет то ложиться опасно.
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Простой анализ этого опуса позволяет сказать следующее : если больной будет меньше дней находиться в больнице, то его шансы выжить повышаются. МОЗ планує знизити тривалість госпіталізації пацієнтів на 20% і зменшити смертність на 5%, - програма - Цензор.НЕТ 3139
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"Минздрав планирует снизить продолжительность госпитализации пациентов на 20% и уменьшить смертность на 5%, - программа" - 20% выполнят, а 5% скажут, что не получилось. Раньше все болезни лечили за 21 день, только воспаление лёгких лечили дольше вроде бы 24 дня, позже начали лечить за 14 дней, сейчас всё лечат за 10 дней, планируют всё лечить за 8 дней. Супрун с мешком денег смеясь уехала домой в США, но дело её осталось.
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Снизить конечно получится, в смысле - продолжительность жизни. А на счёт снижения смертности натурально полный порядочек - методом снижения рождаемости - тот, кто не родился никогда и не умрёт.
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«Гитлер был глупым мальчиком. Он действовал напрямую, открыто. И пришлось выполнять неимоверно большую работу - миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он оставил кровавые следы. Мы действуем более хитро: у нас не будет следов. Сократить деторождение хотя бы наполовину - это уничтожить в год 2-3 миллиона ... без всяких физических затрат. Не надо печей, патронов, могил. И нет следов. Не родился. Нет и виновных.»
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А продолжительность жизни украинцев на 5 или 20% ?
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Маразм міцнів, дерева гнулись...
Ідіоти, сьогодні, при такій вартості лікування ніхто не може собі дозволити і години лишньої в лікарні перебувати. ВСЕ Ж ГРОШЕЙ КОШТУЄ! Придурки, та прийдіть нарешті до тями, або б просто мовчіть.
Блін, зЕбіли, та кого ж ви там понавибирали?! Де ж ви таких знайшли?
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"08:39Минздрав планирует снизить продолжительность госпитализации пациентов на 20% и уменьшить смертность на 5%, - программа "
Это как? по щучьему велению и т.д. Во дают! Помните в 70/80х у мед.вытрезвителях был план.....Уменьшать смертность это хорошая идея.Все будут за. Лечение обходится ооочень дорого и не многие могут оплатить за полноценное лечение.Выписываются раньше- закончились деньги!Несколько раз видел такое.
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Обіцянки цяцянки.

Чтобы продолжать еврогеноцид с стране, нужно лохторату что-то обещать, иначе даже лохторат будет возмущаться.
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"снизить продолжительность госпитализации пациентов на 20%" - да хоть на 99% снизить, доктора всё равно будут брать 100%.
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Уменьшим смертность за счет уменьшения количества смертных! Уря товарисчи!!!
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При отравлении крыс используется индекс ЛД (летальная доза).
Проводим аналогию Если больничную ЛД снизить на 20% то смертность снижается всего на 5% , тогда как при снижении дозы ядов их эфективность падает в геометрической прогресии, из чего делаем вывод что токсичность нашей медицины выше, чем токсичность любых дератизационных ядов.
Может нам лучше травить крыс не ядами а нашей медициной, она в этом деле выглядит явно эфективнее?.. МОЗ планує знизити тривалість госпіталізації пацієнтів на 20% і зменшити смертність на 5%, - програма - Цензор.НЕТ 5397
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