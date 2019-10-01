 Минздрав планирует снизить продолжительность госпитализации пациентов на 20% и уменьшить смертность на 5%, - программа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в новой программе деятельности правительства, опубликованной на сайте ВР.
Кроме того, в планах правительства уменьшение количества инфекционных заболеваний на 20%, уменьшение количества случаев сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов трудоспособного возраста - 10%, снижение на 10% количества случаев, когда в результате болезни у человека снизилась работоспособность, уменьшение уровня смертности на 5% и увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 5%.
"Мы обеспечим гражданам доступ к гарантированному, четко определенному пакету наиболее необходимых медицинских услуг, путем заключения контрактов между медицинскими учреждениями и государством по принципу "деньги ходят за пациентом". По предварительной оценке, это позволит домохозяйствам экономить не менее 15% на лечение.
Мы создадим условия для лечения пациентов с признанными мировыми клиническими рекомендациями. Усовершенствуем систему контроля качества медицинских услуг", - говорится в программе.
Также, в Кабмине обещают создать достойные условия для профессиональной деятельности медицинских работников и их развития в Украине, а подготовка специалистов будет осуществляться для повышения квалификации медицинских работников до уровня мировых стандартов.
"Мы введем врачебное самоуправление и правила доступа к профессии, чтобы врач имел больше свободы, ответственности и был защищен от произвола чиновников. Введем страхование ответственности врачей в случае нанесения вреда пациенту", - сказано в программе правительства.
сборище идиотов а не кабмин
с "голодом" борется (пугает?)
ускоряет излечение больных
Когда ждать самоуправление пациентов???
Даёшь самовыздоровление пациентов досрочно на 30%!!!
"палата № 2" выдвинула кандидатом в главврачи васю (у него есть сигареты и деньги)
"палата № 3" выдвинула машу (у нее сиськи и ваще)
напряженная борьба на выборах в больнице № 1 продолжается третью неделю. наблюдатели из соседней психушки отмечают высокую активность электората но предупреждают о манипуляциях неходящих пациентов
Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву и и несколько на е."
Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву и и несколько на е.
Судя по информации из КМ Скалецкая не справляется с ситуацией в министерстве. Гончарук собирается вмешиваться лично.
ВВПВАЗ на 10 см.
у мене питання,ви всі просто вороги України, як ваш барига? чи просто тупі від народження?
- И так больной, вам дается время излечиться до пятницы....
не успеете с вещами на выход...
в 1931 смертность на 1000 чел. в год была 18, а в 1935 - 13. Наши демографы это дело объясняют тем, что в ходе голодомора разово умерли все старые и слабые, поэтому на пару лет после геноцида коэффициент смертности резко снизился.
Как же зае#али єти тупоголовие совкодрочери!
Ідіоти, сьогодні, при такій вартості лікування ніхто не може собі дозволити і години лишньої в лікарні перебувати. ВСЕ Ж ГРОШЕЙ КОШТУЄ! Придурки, та прийдіть нарешті до тями, або б просто мовчіть.
Блін, зЕбіли, та кого ж ви там понавибирали?! Де ж ви таких знайшли?
Это как? по щучьему велению и т.д. Во дают! Помните в 70/80х у мед.вытрезвителях был план.....Уменьшать смертность это хорошая идея.Все будут за. Лечение обходится ооочень дорого и не многие могут оплатить за полноценное лечение.Выписываются раньше- закончились деньги!Несколько раз видел такое.
Чтобы продолжать еврогеноцид с стране, нужно лохторату что-то обещать, иначе даже лохторат будет возмущаться.
Проводим аналогию Если больничную ЛД снизить на 20% то смертность снижается всего на 5% , тогда как при снижении дозы ядов их эфективность падает в геометрической прогресии, из чего делаем вывод что токсичность нашей медицины выше, чем токсичность любых дератизационных ядов.
Может нам лучше травить крыс не ядами а нашей медициной, она в этом деле выглядит явно эфективнее?..