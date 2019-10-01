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 Политика Украины, Экономика
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Все про:добыча (256) налоги (2671)

 Принятие законопроекта №1210 спровоцирует большие проблемы в экономике Украины

В Верховной Раде сейчас рассматривается законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

В этом законопроекте, в частности, запланировано повышение рентной ставки на добычу железной руды, которая должна вырасти в 4 раза. Такое решение властей вызывает недоумение и полное неприятие у экспертов.

Железорудная промышленность – ключевой и надежный плательщик налогов в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд. По данным ОП "Укрметаллургпром", в 2018 году отечественные предприятия по добыче железной руды перечислили более 19,4 млрд гривен налогов и сборов. С 2012 по 2018 год поступления в госбюджет от ренты за добычу руды выросли почти в 5 раз. В то время, когда рентные платежи от полезных ископаемых государственного значения выросли только в 1,6 раза, а поступления от добычи нефти – в 1,1.

Теперь власть снова собирается увеличить ренту за добычу железной руды, приняв скандальный законопроект №1210. Эксперты считают, что это ударит не только по железорудной промышленности, но и по экономике Украины в целом.

Уже сейчас ставка ренты на добычу железной руды в Украине одна из самых высоких в мире – 8% (на текущий год временно повышена до 8,8%). В то время, как в России – 4,8%, Австралии – 3,5%, Казахстане – 2,8%, ЮАР – 0,5%,
– рассказал партнер консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers Украина Максим Дудник.

Но еще печальнее картина, если сравнивать доли рентных платежей с коммерческой прибылью предприятий в Украине и мире. Здесь мы очень существенно отстаем от конкурентов. А в случае принятия законопроекта №1210 в его нынешней редакции, ситуация станет совсем критической. В таком случае, по данным PricewaterhouseCoopers, доля рентных платежей в Украине составит заоблачные 22%! В то время, как в Австралии – 11,4%, Казахстане – 10,6%, Бразилии – 8,5%, Канаде – 8,4%, Китае – 4,4%, а в России – вообще 2,5%.

То есть, железорудные предприятия РФ будут получать доходы от добычи почти в 10 (!) раз больше, чем украинские. При таких условиях говорить о нашей способности конкурировать на мировом рынке нет никакого смысла. И в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, потому что цены на руду сейчас падают и есть тенденция, что этот процесс будет продолжаться.

Источник: https://censor.net.ua/n3151313
 
 
 Топ комментарии
 
Можно подумать кто-то из команды Зе! разбирается в экономике? Был один более вменяемый Данилюк, которого засунули не понятно чего в РНБО, хотя он экономист. А теперь его и оттуда шкурнули, чтобы серетарем РНБО поставить Авакова на миллиардный долларовый бюджет. Оно и понятно новое лицо!!!
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Как мне повышать цену на сигареты можно, а вот магнатам нельзя повышать ренту. Еще ни один бомжем не стал. А вой подняли, все пропадет, все пропадет.
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Иксперди вже дістали своїми проплаченими статейками.
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Можно подумать кто-то из команды Зе! разбирается в экономике? Был один более вменяемый Данилюк, которого засунули не понятно чего в РНБО, хотя он экономист. А теперь его и оттуда шкурнули, чтобы серетарем РНБО поставить Авакова на миллиардный долларовый бюджет. Оно и понятно новое лицо!!!
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а его с условием поставят - сделать пластическую операцию - нове обличчя )))
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Стали известны подробности встречи группы интересующихся украинской землей бизнесменов, о которой мы сообщали*. В общем на лоббирование, поддержку решений, информационное обеспечение решений по допуску иностранных компаний и граждан выделена сумма в размере 120 млн. долларов.
( *сообщение от 21.09.2019 https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html )
В ближайшее время это группа планирует еще одну встречу с Зеленским в Украине. непосредственная связь - Ермак.
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Иксперди вже дістали своїми проплаченими статейками.
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Как мне повышать цену на сигареты можно, а вот магнатам нельзя повышать ренту. Еще ни один бомжем не стал. А вой подняли, все пропадет, все пропадет.
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к вашему сведению, в цивилизованных странах алкоголь и табачные изделия очень дорогие. Ведите здоровый образ жизни
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Цены на табак и алкоголь заграницей выше украинских в среднем в 2-3 раза. А зарплата - выше в среднем в 10-15 раз. Так что не в здоровом образе дело.
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Спасибо, что просветила. А полезные ископаемые, как там? Ведите нормальный образ жизни и не ОБЖИРАЙТЕСЬ. Как то так?
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Очень дорогие по отношению к украинским . Это видно хорошо по тому сколько может купить средний европеец и наш средний украинский нищеброд. Соотношение 1:10 по алкоголю и 1:5 по сигаретам
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Страна умирает, терпите. Вместо закрытия оффшоров и обнала - поднятие налогов.
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Беня таки хочет довести страну до дефолта.. крепитесь
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У нас модно сравнивать с другими странами.
Например коммуналку с Германией и Великобританией.
Когда поднимали цены на энергоносители для населения, почему то олигархи молчали.
Давайте и ренту сравнивать с Японией, Великобританией или Гонконгом.
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Никакого экономического роста не будет если не изменить укоренившуюся парадигму: все сущее рождается и существует для наполняемости бюджета, а не для производства общественно-необходимых товаров и услуг.
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колома делает страйк по ринатке. может это и не плохо
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По несколько статей в день выходит у Цензора против законопроекта 2010. Это говорит о том, что:
1. Законопроект - хороший, нужно принимать.
2. Цензор тупо обслуживает интересы основных украинских олигархов.
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Бутусов, припиняй лобіювати інтереси вора Ахмєтки!
600% рентабельності на народних надрах то навіть для нього забагато. Подавиться.
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Пока неясно что будет с газом, если транзита не будет то возникнет дефицит газа и прочей энергетики зимой. Механизм повышения ренты это относительно цивилизованный способ нажать на промышленность и временно сократить потребление энергоносителей, будут работать только самые крепкие. Возможно так.
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