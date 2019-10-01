 Мы хотим, чтобы интернатов не было совсем. Дети должны жить в семьях, - Зеленский. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Каждый из приглашенных на встречу с Главой государства взял на воспитание в свою семью детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

Глава государства подчеркнул, что прежде всего хочет поблагодарить присутствующих за заботу и любовь, которую они дарят детям.

"Вы делаете большое дело, которое, к сожалению, не делает наше государство. Не делает в достаточной мере – так, как это должно быть в нормальной, демократической европейской стране", – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что дети – это самое главное, что у нас есть, и "для кого можно строить будущее Украины".

Он напомнил, что сейчас в нашей стране более 700 интернатных учреждений, и отметил, что поддерживает идею реформирования интернатной системы содержания и воспитания детей и формирования семейной политики государства, направленной на поддержку семьи.

"Там очень много детей. И, конечно, наше желание – чтобы интернатов не было совсем. Дети должны быть в семьях – жить, расти и чувствовать себя обычными счастливыми детьми", – подчеркнул Глава государства.

В качестве примера эффективности семейной формы воспитания Владимир Зеленский вспомнил известных звезд и выдающихся личностей мирового масштаба, которые воспитывались приемными родителями и достигли значительных успехов в различных областях.

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"Мы знаем много западных примеров звезд, великих людей, которые воспитывались приемными родителями или родителями-воспитателями. Но они росли в семьях, которые стали действительно их семьями. Поэтому я хочу и вас поблагодарить, потому что вы настоящие родители детей, которых воспитываете, и вы очень помогаете государству. А мы хотим помочь вам", – сказал Президент.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская также высказалась в поддержку того, что каждый ребенок должен жить в семье или в условиях, приближенных к семейным, и отметила, что правительство определило это одним из приоритетов Минсоцполитики.



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По ее словам, важно, что эта тема обсуждается в то время, когда формируется бюджет страны на следующий год и есть возможность заложить финансирование правильных инициатив. "Чтобы не финансировать интернаты, а наоборот – чтобы огромные средства, которые выделяются на интернатное содержание детей, мы могли направить в семьи, которые могут дать этим детям лучшее будущее", – сказала глава Минсоцполитики.

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Во время общения с Главой государства родители говорили о важных для них вопросах, в частности о необходимости упрощения процедуры предоставления справок, необходимых при оформлении опеки или усыновления. Также семьи отмечали необходимость профилактики сиротства и работы с семьями, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.