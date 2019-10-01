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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:Кабмин (11234) лекарства (826) программа (139)

 Программа "Доступные лекарства": Кабмин планирует до 2024 г. увеличить количество препаратов почти в два раза

Кабинет министров рассчитывает, что количество препаратов, принимающих участие в программе реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства" до 2024 года увеличится, практически, вдвое – до 500 наименований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такая инициатива содержится в программе правительства, обнародованной на сайте Верховной Рады в понедельник.

Кроме того, правительство рассчитывает на улучшение доступности лекарственных средств, в частности, благодаря увеличению количества принимающих в программе реимбурсации аптечных учреждений до 22 тыс. аптек.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), в настоящее время в программе реимбурсации принимают участие 254 наименования лекарственных средств, из которых 78 можно получить безоплатно.

По состоянию на конец сентября 2019 года договор об участии в программе реимбурсация с НСЗУ уже заключили 1108 аптечных учреждений (юрдиц). Лекарственные средства по программе реализуются в 7439 аптеках.

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В рамках программы "Доступные лекарства" выписано 6,822 млн рецептов, из которых отпущено 83,14%.

Лидером по выписке по отпуску рецептов по программе является Днепропетровская (выписано 808344 рецепта), Харьковская (выписано 539236 рецептов) и Львовская (выписано 432632 рецепта) область.

НСЗУ администрирует правительственную программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" с 1 апреля 2019 года. Программа была внедрена в 2017 году в программе принимают участие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа.

Источник: https://censor.net.ua/n3151310
 
 
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И не стоит забывать что в МОЗ сейчас управляют кадры Богатыревой.
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Скоро очень скоро наступить светлове завтра! где то я такое уже слышал, а точно "СКОРО ОЧЕНЬ СКОРО НАСТУПИТ КОММУНИЗМ"
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таки да.. кругом зрада зрадська.. таваріщ бді!!
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я обещениям ЧИНУШЬ не верю ни на грамм! 28 лет жизни в Украине научили!! верю токо делам!!
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Я своему отцу пенсионеру покупаю лекарства. Когда доллар был 28 то одно из импортных лекарств стоило 165 грн., когда доллар стал 26 то цена возросла до 182 грн., сейчас доллар почти 24, а лекарство 198 грн. ??? Представляю что будет при долларе в 20
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