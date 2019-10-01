 "Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - Болтон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на CNN.
"При нынешних обстоятельствах Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - сказал Болтон в комментарии Центру стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
По его словам, Ким Чен Ын "сделает все, что только может", чтобы поддерживать ядерную программу в своей стране.
Комментируя заявления Трампа, который считает отсутствие ядерных и ракетных испытаний доказательством действенности его стратегии в отношении денуклеаризации, Болтон заметил: КНДР прекратила эти испытания, потому что технология уже существует.
Как сообщалось, в начале сентября Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона за то, что тот не соглашался со многими инициативами президента США.
С июня прошлого года Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами Северной Кореи, но существенного прогресса достичь не удалось.
***** рассчитывает, что контактная группа в Минске придёт к окончательному согласованию «формулы Штайнмайера», и Киев официально это зафиксирует. Об этом сообщил помощник ***** Ушаков. Он отметил, что это соглашение может стать одним из важных достижений данного заседания, не считая других итогов. Ранее СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера». Если Киев подпишет её, то достаточно быстро будет созван саммит в «нормандском формате».
Сейчас - не начало 90-х годов, сейчас в КНДР привыкли жить не так голодно, одежду вон носят из полиэстера (производства КНР) и обувь из "кожи молодого дерматина" (производство КНР), и даже пользуются косметикой (производства Южной Кореи), не говоря уже о самом главном - спутниковом телевидении и DVD с мыльными операми из Южной Кореи.
Кроме того, часть правящего класса КНДР очень хочет послать в "пешее эротическое" всю эту фигату с коммунизмом и начать жить по-людски, не скрывая своих дворцов, лимузинов и золотых унитазов.
Так что при ограничении "грамм еды в одни руки" трудновато будет загнать северных корейцев в сталинский коммунизм 50-х годов прошлого века.
При условии, что "русские братья" не помогут
ядерным фугасомпродовольствием, но у них самих с деньгами неважно. Хотя для близких друзей и кожу с российского населения снять не жалко, конечно.
Что бывает в случае отказа - см. Украину.
Дураков больше нет...