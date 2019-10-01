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Все про:КНДР (511) ядерное оружие (614) Ким Чен Ын (117) Болтон (82)

 "Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - Болтон

Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не верит в то, что Северная Корея когда-нибудь откажется от ядерного оружия, несмотря на обещания сделать это.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на CNN.

"При нынешних обстоятельствах Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - сказал Болтон в комментарии Центру стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его словам, Ким Чен Ын "сделает все, что только может", чтобы поддерживать ядерную программу в своей стране.

Комментируя заявления Трампа, который считает отсутствие ядерных и ракетных испытаний доказательством действенности его стратегии в отношении денуклеаризации, Болтон заметил: КНДР прекратила эти испытания, потому что технология уже существует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новую "сверхмассивную" ракетную установку успешно испытали в КНДР

Как сообщалось, в начале сентября Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона за то, что тот не соглашался со многими инициативами президента США.

С июня прошлого года Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами Северной Кореи, но существенного прогресса достичь не удалось.

Источник: https://censor.net.ua/n3151309
 
 
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Украина уже как-то отказалась, результат на лицо. Дураков больше нет.
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И не добровольно тоже не откажутся. Там же не Кравчук у руля...
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А що, він дурень. Про Будапештський меморандум знає. І бачить як ведуть себе гаранти. Один захопив частину території, інший з білкою на голові відморожується - "розмовляйте з катом і людожером самі".
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а тем временем зеленые опарыши...
***** рассчитывает, что контактная группа в Минске придёт к окончательному согласованию «формулы Штайнмайера», и Киев официально это зафиксирует. Об этом сообщил помощник ***** Ушаков. Он отметил, что это соглашение может стать одним из важных достижений данного заседания, не считая других итогов. Ранее СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера». Если Киев подпишет её, то достаточно быстро будет созван саммит в «нормандском формате».
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Мне кажется, что это будет сильно зависеть от того, сколько грамм еды в одни руки в день будут выдавать населению КНДР.
Сейчас - не начало 90-х годов, сейчас в КНДР привыкли жить не так голодно, одежду вон носят из полиэстера (производства КНР) и обувь из "кожи молодого дерматина" (производство КНР), и даже пользуются косметикой (производства Южной Кореи), не говоря уже о самом главном - спутниковом телевидении и DVD с мыльными операми из Южной Кореи.
Кроме того, часть правящего класса КНДР очень хочет послать в "пешее эротическое" всю эту фигату с коммунизмом и начать жить по-людски, не скрывая своих дворцов, лимузинов и золотых унитазов.
Так что при ограничении "грамм еды в одни руки" трудновато будет загнать северных корейцев в сталинский коммунизм 50-х годов прошлого века.
При условии, что "русские братья" не помогут ядерным фугасом продовольствием, но у них самих с деньгами неважно. Хотя для близких друзей и кожу с российского населения снять не жалко, конечно.
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Північна сусідка не для того Ину дає, що б він відмовлявся. Шантаж через другі руки - гебістський прийом, давній.
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Правильно, потому что он умнее Кравчука в тыщу раз.
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Для того ,чтобы формула ,,оружие в обмен на гарантии безопасности,, работала- надо выполнять гарантии или не требовать разоружения.
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И правильно сделает.
Что бывает в случае отказа - см. Украину.
Дураков больше нет...
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