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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (439) Зеленский (3055) США (15487) Трамп (2487) Помпео (154)

 Госсекретарь США Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским, - WSJ

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как заявил изданию высокопоставленный чиновник госдепартамента, Помпео был среди чиновников администрации, которые слушали телефонный звонок 25 июля между Трампом и Зеленским.

Ранее об участии Помпео в разговоре не сообщалось.

Напомним, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Также на Цензор.НЕТ: Это примерно 5 минут из 30: конгрессмены требуют опубликовать полную стенограмму разговора Зеленского с Трампом

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3151308
 
 
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Ошибаешься. Большинство нас- избирателей Владимира Александровича. А мы за мир любой ценой. Потому что войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать.
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Неужели вы вы на завтрак сало кушаете?
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..В основному кава з канапками ...
Ой *с распятими мальчіками *(кац) Держсекретар США Помпео був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським, - WSJ - Цензор.НЕТ 9792..
.Держсекретар США Помпео був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським, - WSJ - Цензор.НЕТ 8832....
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Мы тоже кофе.

Степан Андреевий в сравнении с американскими политиками - чистейший человек!
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Як би там не було а байдени влетіли по-повній............. Госсекретарь США Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским, - WSJ - Цензор.НЕТ 5375
І це лише початок. Термінова відставка "ястребка" волкера - тому підтвердження
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Луценко готовий свідчити в Конгресі США: "Чому б ні. Я нічого не боюся"

Юрій Луценко став однією з центральних фігур в політичному скандалі в США, пов'язаному з тиском Дональда Трампа на Україну через розслідування стосовно сина його опонента Джо Байдена

Держсекретар США Помпео був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським, - WSJ - Цензор.НЕТ 3715
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