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 США не будут колебаться с повышением цены для РФ из-за ее неприемлемой деструктивной деятельности, - Помпео

Майкл Помпео заявил, что санкционное давление на Россию будет усиливаться, если она не прекратит усилий, направленных на подрыв демократии в США.

Об этом глава Госдепа заявил, комментируя санкции, введенные в понедельник минфином США против четырех юридических и семи физических лиц из РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы четко заявили: мы не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы", - подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что Вашингтон продолжит давление на всех, кто стремится подорвать демократические процессы в Соединенных Штатах.

"Мы не будем колебаться с повышением цены для России из-за ее неприемлемой деструктивной деятельности", - заверил глава американской дипломатии.

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Помпео назвал последние по времени санкции "предупреждением" с американской стороны.

"Любые субъекты, продолжающие иметь дела с этими лицами, компаниями, самолетами или судном (против которых введены новые ограничения. – Ред.), также могут стать объектом новых санкций. Правительство США и в дальнейшем будет прилагать усилия, чтобы Пригожин и такие, как он, не смогли найти ни убежища, ни комфортного места, пока они ведут деструктивную деятельность, угрожающую интересам США, наших союзников и партнеров", - заявил государственный секретарь.

Как сообщалось, Минфин США в понедельник расширил список санкций, касающихся, в том числе, агрессии РФ против Украины, а также злонамеренной деятельности российской "фабрики троллей", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Источник: https://censor.net.ua/n3151306
 
 
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