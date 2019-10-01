EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Экономика
  53  2
Все про:дипломатия (1198) предприниматели (979) Гончарук_Алексей (117)

 Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что государство должно выступать коммерческим дипломатом, который продвигает интересы большого отечественного бизнеса в мире.

"Самолеты продают не менеджеры по продажам, самолеты продают президенты. Есть такой принцип", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По его словам, государство должно выступать коммерческим дипломатом, который продвигает интересы большого отечественного бизнеса в мире и дает возможность экспортировать.

Премьер подчеркнул, что государство планирует не мешать бизнесу развиваться, в то же время, по его мнению, "есть вещи, где правительство должно защищать и продвигать интересы отечественного производителя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Малым переживать нечего", - Гончарук о дальнейшей судьбе ФОПов

Источник: https://censor.net.ua/n3151304
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Премьер подчеркнул, что государство планирует не мешать бизнесу развиваться, в то же время, по его мнению, "есть вещи, где правительство должно защищать и продвигать интересы отечественного производителя". Источник: https://censor.net.ua/n3151304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Це нова брехня, якщо врахувати закони, яка прийняла і планує прийняти не читаючи нова влада. Та ще відомо про зіпсування відносин з ЄС...
 показать весь комментарий
 
ограбить бедных и отдать богатым - вот функция ЗЕ-государства.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх