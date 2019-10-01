 В Атлантическом океане нашли тело матроса с корабля, который потерпел крушение и на его борту было 10 украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

О смерти уже сообщили родственникам, которые попросили компанию имени погибшего не разглашать. Не сообщается и о его гражданстве.

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На судне, которое после мощного шторма исчезло в Атлантическом океане, было 10 граждан Украины - в основном выходцев из Одесской области.

Когда Bourbon Rhode начал тонуть, команда спасалась на плотах. На одном из них обнаружили трех человек, из них двое - украинцы. Поисковая операция с участием французских и американских военных продолжается.

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