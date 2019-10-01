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Все про:Атлантика (12) корабль (1223) крушение (409)

 В Атлантическом океане нашли тело матроса с корабля, который потерпел крушение и на его борту было 10 украинцев

На пропавшем судне с украинскими задокументирована официально. Компания-владелица корабля Bourbon Rhode, который на выходных исчез с радаров неподалеку от острова Мартиника, сообщила о найденном теле моряка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

О смерти уже сообщили родственникам, которые попросили компанию имени погибшего не разглашать. Не сообщается и о его гражданстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло, удалось спасти троих человек, двое из них - украинцы

На судне, которое после мощного шторма исчезло в Атлантическом океане, было 10 граждан Украины - в основном выходцев из Одесской области.

Когда Bourbon Rhode начал тонуть, команда спасалась на плотах. На одном из них обнаружили трех человек, из них двое - украинцы. Поисковая операция с участием французских и американских военных продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники МИД пообщаются с родственниками украинцев, пропавших с затонувшего в Атлантике судна

Источник: https://censor.net.ua/n3151303
 
 
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Надо на спасательные плоты GPS-трекеры устанавливать. Экономят на жизнях.
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А что там экономить? Может- не успели оснастить- это же всё новое. И рация же у них была?
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