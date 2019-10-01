 В Атлантическом океане нашли тело матроса с корабля, который потерпел крушение и на его борту было 10 украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
О смерти уже сообщили родственникам, которые попросили компанию имени погибшего не разглашать. Не сообщается и о его гражданстве.
На судне, которое после мощного шторма исчезло в Атлантическом океане, было 10 граждан Украины - в основном выходцев из Одесской области.
Когда Bourbon Rhode начал тонуть, команда спасалась на плотах. На одном из них обнаружили трех человек, из них двое - украинцы. Поисковая операция с участием французских и американских военных продолжается.