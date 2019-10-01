 "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, в своем телеграм-канале Соловьев предположил, что музыкант оказался под "тлетворным влиянием бандеровской Украины".
"Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста", - написал пропагандист
Стоит отметить, что в своей композиции Гребенщиков не назвал конкретных имен.
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Всё прифигели. И хлопала, когда Ласицкене выполняла последний чемпионский прыжок
БГ - зі свого боку, Залафйов - зі свого
Стыдно было смотреть на это убожество!
Русо туристо облико морале! "
ᅠза участие в похоронах Ширака и обещал
ᅠᅠв любое время ответить взаимностью.
(C)
@Anakoyher
🤔😂🤣😂🤣😂
Дурило пропагандистське ...
Але бійтеся-бійтеся, москалі.
Україна для людей - дівчина-весна, а для ворогів - смерть. У різних образах.
Так а що означає той символ, який Ви у Борисполі бачили ?
Я вёл расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.
Потом сказала:
«Слушай, хлопец,
Я всё равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю...
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо».
И я сказал: «Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.
Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала».
Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вёл расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
(1944 - 1946, Давид Самойлов, офицер СМЕРШ).
Да вот как укусит тебя за задницу так и потеряешь дар речи, что и пойдёт только на пользу
Канареечка жалобно поет.
Эй, раз! Эй, два! Горе - не беда,
Канареечка жалобно поет.