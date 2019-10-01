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Все про:пропаганда (2314) Гребенщиков (15) Соловьев (37)

 "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ

Российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал лидера рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова за его сатирическую композицию "Вечерний Мудозвон", в которой речь идет о "пропагандисте" российского телевидения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, в своем телеграм-канале Соловьев предположил, что музыкант оказался под "тлетворным влиянием бандеровской Украины".

"Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста", - написал пропагандист

Стоит отметить, что в своей композиции Гребенщиков не назвал конкретных имен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вечерний мудозвон": Гребенщиков сочинил песню о российских пропагандистах. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3151301
 
   
 Топ комментарии
 
Обиделся Вечерний муд...звон ))
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Этой красавице 18 исполнилось только две недели назад. Будущая звезда. При Порошенко такого не было.

"Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 7078
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Власовская раша похожа на шакала: лает и кусается
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В староруском звучании:"Чудище зло, обло и кусасца..." И маленькое уточнение... 314доРашка похожа не на шакала, а на суку зараженную вирусом бешенства!
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"Чудище обло, озорно, и лайяй...". ("Откровения Иоанна").
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обиделся, песня то про него была))
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На воре и шапка горит. Соловьиный помет вечернего мудозвона.
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Бедный, так боялся биндер, что не жуя глотал. Земля стекловатой.
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Это не хухры-мухры, а укус черной вдовы. Вот так бандеровская Украина замочила маскавита. Совет лаптеногим - исключите сало из своего рациона, а то не ровен час и... С сегодняшнего дня репа, ягель и щи - это ваше все. Предупрежден значит вооружен. Бандера шутки шутить не будет...
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Этой красавице 18 исполнилось только две недели назад. Будущая звезда. При Порошенко такого не было.

"Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 7078
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Ну ей тогда было только 16 с половиною "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 2991
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А этой красавице нет ещё и 18 но она уже " звезда " , - двукратная чемпионка мира . Так что не надо ля - ля "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 618 ... Было такое , при Порохе . И не только такое .

"Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 801.
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Сорри , ошибочка "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 1 ,, 18 ей уже есть . Как раз сейчас .
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18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала отказ от продолжения борьбы за золото чемпионата мира в Дохе в соревнованиях по прыжкам в высоту. Дважды обновив личный рекорд, Ярослава досрочно завершила соревнования с прыжком на 2,04 и серебром, хотя могла продолжить прыгать вместе с россиянкой Марией Ласицкене на 2,06 и бороться за золото. ???
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Да, кстати, это было странно. Тем более Ласицкене не взяла 2,06.
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«Я самая молодая девушка в секторе, и я понимала, что будет очень сложно взять ту высоту. В этом не было смысла. Я не была готова к этому морально. Буду готовиться дальше, чтобы брать новые личные рекорды»
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Видели как она обнималась с Ласицкене из РФ и?
Всё прифигели. И хлопала, когда Ласицкене выполняла последний чемпионский прыжок
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дурачка включил, не на всех действует пропаганда, он то понимает, особенно, кто при СССР жил и знает ее суть, россиия ее элементы использует, ниче там не меняется
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Бздит срань паРашинская Степана Андреевича и правильно делает!
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Дійсно.... а ще сало бандерівське вбиває кацапню до смерті
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на фашиській ********* продовжують імітувати суспільне життя
БГ - зі свого боку, Залафйов - зі свого
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зеленый жук это лэйба криворукого Сталкер Чистое Небо, не троньте бренд
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Так голодают свинособаки эти у себя на посконной. Разве щами то наешься. Ну и инстинкт опять же. Раз халявное (оллинклюзив) - значит надо мешками и чумаданами набирать.
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А вот комент на эту новость с Хартии-97:"В июле отдыхал в Египте. В отеле жили дамочки бальзаковского возраста из Питера. Ежедневно в ресторане за обедом насыпали в свои косметички не только фрукты, но и квашеные оливки и даже сосиски!
Стыдно было смотреть на это убожество!
Русо туристо облико морале! "
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Соловьиному навозу наверно уже во сне снится бандеровская Украина
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Концерт Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум" в Киеве. Дворец Украина, 10 ноября 1993 https://www.youtube.com/watch?v=1**********
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Говорят, Макрон искренне поблагодарил Путина
ᅠза участие в похоронах Ширака и обещал
ᅠᅠв любое время ответить взаимностью.
(C)
@Anakoyher
🤔😂🤣😂🤣😂
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Вчера в Борисполе,в "Аэромоле"видел мужика в реглане красного цвета с белым кругом в центре и черными цифрами 25 ,ну точь в точь как у кацапов показывали...Чесно- немного офигел.
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"Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 1799

Дурило пропагандистське ...
Але бійтеся-бійтеся, москалі.
Україна для людей - дівчина-весна, а для ворогів - смерть. У різних образах. "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 7962
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А если подумать, то настоящих националистов то у нас нет...Вот я голосовал за Кошулинского и что?Я за все время президентства Зе не слышал от него ни одного комментария,или хотя-бы реплики...И от этого как то грустно становится. .
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Отож-то.
Так а що означає той символ, який Ви у Борисполі бачили ?
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кто вам сказал что этот кошулинский националист? он полный и законченый мыролюбец и сцыкло к тому же.
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Росія не віддає захоплені кораблі... зачем украинские военные моряки отдали россии корабли? и самое интересное что украинская власть им за это квартиры выделила и денежное вознаграждение. "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 6057
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Что знает о деградации Соловьиный Помет и по призванию - двуличный законченный мудак? Получать миллионные гонорары за лживую пропаганду от российских налогоплательщиков, а проводить отпуск и покупать недвижимость в "тлетворной" Европе и украинском Крыму?! Ведь повесят первым не Путина,а Вову Соловьёва.
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кто такой этот соловьев? это особь реформаторской национальности по фамилии шапиро?
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А московский сатанат это вонючая помойка на земле, где ублюдок соловьев - жирный грязный опарыш по черепу которого давно плачут миллионы топоров
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не сатанат а шайтанат. сатанат у христиан у мордовских удмуртов и прочих чувашских тунгусов шайтанат.
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Если Вы знаете,в кацапии придумали на кануне второго тура выборов флаг фанатов Порошенка-точно такой-же как у нацистов только в белом круге вместо свастики-цифра 25
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какой флаг? У немцев их было несколько. партийный к примеру рейхсвера или кригсмарине или сс?
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официальный государственный символ Германии с 1935 по 1945 года. Погуглите
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ну и какое отношение сионист свиновальцман имеет к этому флагу? у мыролюбца более подходящий другой флаг белый с полосами и магадавилом.
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На воре и шапка горит. Лучше бы промолчало.
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Я не очень разбираюсь в флагах нацистов тот,красный с белым кругом в центре и свастикой в центре круга.
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Голова российского пропагандиста, даже в случае отделения от туловища, ещё час будет говорить про бендеровскую Украину.
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Кабмин намерен разрешить продажу земли иностранцам.
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Бандитка
Я вёл расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.
Потом сказала:
«Слушай, хлопец,
Я всё равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю...
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо».
И я сказал: «Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.
Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала».
Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вёл расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
(1944 - 1946, Давид Самойлов, офицер СМЕРШ).
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среди Смерша и Нквд было полно украинцев, не бередите старые раны. История куется болью и страданиями.
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ее укус ядовит",

Да вот как укусит тебя за задницу так и потеряешь дар речи, что и пойдёт только на пользу "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 7799
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Эй, Соловьєв, Соловьєв, пташечка,
Канареечка жалобно поет.
Эй, раз! Эй, два! Горе - не беда,
Канареечка жалобно поет.
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