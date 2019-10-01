 "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, в своем телеграм-канале Соловьев предположил, что музыкант оказался под "тлетворным влиянием бандеровской Украины".

"Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста", - написал пропагандист

Стоит отметить, что в своей композиции Гребенщиков не назвал конкретных имен.

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