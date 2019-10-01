 Программа Кабмина предусматривает обустройство всех школ для детей с особыми потребностями

Это предусмотрено программой деятельности Кабмина, опубликованной на сайте Верховной Рады 30 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

"В школах скоростной Wi-Fi интернет не менее 100 Мбит/с. В каждой школе на каждые 300 детей должно быть минимум 2 компьютерных класса по 15 компьютеров в каждом. Туалетные помещения находятся в здании заведения", - говорится в стандартах доступности учреждений образования, определенных программой.

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При этом предусмотрено, что время подвоза к опорному учебному заведению не должно превышать 30 минут в одну сторону по качественному дорожному покрытию.

Также в каждом школьном классе должно быть не менее 15 и не более 30 учеников; полная доступность зданий всех школ, включая туалеты, для детей с особыми потребностями; инклюзивный ресурсный центр - один на 7 тыс. детей в сельской местности и один на 12 тыс. детей в городе.

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