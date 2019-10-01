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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11220) программа (139) школа (1912) инклюзия (22)

 Программа Кабмина предусматривает обустройство всех школ для детей с особыми потребностями

В каждой школе должно быть минимум два компьютерных класса на 300 учеников, скоростной Wi-Fi интернет, туалет в здании и полная доступность для детей с особыми потребностями.

Это предусмотрено программой деятельности Кабмина, опубликованной на сайте Верховной Рады 30 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

"В школах скоростной Wi-Fi интернет не менее 100 Мбит/с. В каждой школе на каждые 300 детей должно быть минимум 2 компьютерных класса по 15 компьютеров в каждом. Туалетные помещения находятся в здании заведения", - говорится в стандартах доступности учреждений образования, определенных программой.

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При этом предусмотрено, что время подвоза к опорному учебному заведению не должно превышать 30 минут в одну сторону по качественному дорожному покрытию.

Также в каждом школьном классе должно быть не менее 15 и не более 30 учеников; полная доступность зданий всех школ, включая туалеты, для детей с особыми потребностями; инклюзивный ресурсный центр - один на 7 тыс. детей в сельской местности и один на 12 тыс. детей в городе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151300
 
 
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тока не поймешь у кого особые потребности - у детей или гринписовцев?
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Правильно! Вот если бы раньше обустроили кое-кого особыми потребностями может и не пошёл бы на эстраду.
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Ну что ж, программа распила бюджетный средств расписана на года - это не новость, это тенденция, тут главное найти предлог под что закладывать, а все остальное отработано до мелочей тонкого механизма.
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Туалетные помещения находятся в здании заведения",Источник: https://censor.net.ua/n3151300

Ну а где им ещё находится, ведь 21 век Программа Кабмина предусматривает обустройство всех школ для детей с особыми потребностями - Цензор.НЕТ 6033
"скоростной Wi-Fi интернет, туалет в здании" Источник: https://censor.net.ua/n3151300
Короче скоростной WI-FI интернет должен работать и добивать везде, включая туалеты ,что бы одновременно делать сразу два полезных дела Программа Кабмина предусматривает обустройство всех школ для детей с особыми потребностями - Цензор.НЕТ 6033
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