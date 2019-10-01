 Рябошапка назначил Фильчакова прокурором Харьковской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на приказ генпрокурора.

В тексте приказа отмечается: "Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области".

Как отмечается, основанием освобождения указано заявление Фильчакова.

26 сентября Рябошапка уволил назначенного месяц назад прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

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