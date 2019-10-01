 Рябошапка назначил Фильчакова прокурором Харьковской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на приказ генпрокурора.
В тексте приказа отмечается: "Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области".
Как отмечается, основанием освобождения указано заявление Фильчакова.
26 сентября Рябошапка уволил назначенного месяц назад прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.
Уживутся ли они на одной территории ?
- квартирка на 144 кв.м., ясно
- домик на 250 кв.м., тоже неплохо
- два земельных участка в харькове. ну это он наверно под огороды взял
- бмв х5 2012 года. наверно картошку и помидорчики с огородов возить
- еще один бмв х5 2017 года. интересно, зачем ему целых два? может чтоб запчасти на разные не покупать? пишет, что купил за 500000 гривен. надо спросить, где покупал, всего 20000 баксов за новенький х5-ый, может и себе возьму
неплохо в общем. надо наверно идти в прокуратуру работать. буду с зарплаты каждые 3 года х5 покупать. может и землю под огород выйдет получить. лепота...