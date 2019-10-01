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 Общество
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Все про:Харьковщина (1385) прокурор (909) Рябошапка Руслан (128)

 Рябошапка назначил Фильчакова прокурором Харьковской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Харьковской области главу Харьковской местной прокуратуры №2 Александра Фильчакова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на приказ генпрокурора. 

В тексте приказа отмечается: "Приказываю назначить Фильчакова Александра Васильевича на должность прокурора Харьковской области с 1 октября 2019 года, освободив его от должности руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области".

Как отмечается, основанием освобождения указано заявление Фильчакова.

26 сентября Рябошапка уволил назначенного месяц назад прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка уволил Кизя и Столярчука с должностей заместителей генпрокурора

Рябошапка назначил Фильчакова прокурором Харьковской области 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151299
 
 
 Топ комментарии
 
Есть две Украины. Одна сидит в окопах и гибнет от снарядов и пуль, другая распиливает страну на кусочки, обложившись со всех сторон судьями, прокурорами, адвокатами, законами и проч.
Уживутся ли они на одной территории ?
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скучный какой-топрокурор по сравнению с предыдущим, блеклый, без харизмы и огонька
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Есть две Украины. Одна сидит в окопах и гибнет от снарядов и пуль, другая распиливает страну на кусочки, обложившись со всех сторон судьями, прокурорами, адвокатами, законами и проч.
Уживутся ли они на одной территории ?
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Есть и третья часть которая наблюдает с дивана и четвёртая которая работает ,что бы прокормить семью и так далее Рябошапка назначил Фильчакова прокурором Харьковской области - Цензор.НЕТ 5481
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Будет делать "аудит" нужным дядям о время перерыва на обед....
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Щось нові обличчя починають закінчуватися. Не родить українська земля нових обличь.
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анука посмотрим на этого прокурора. так-так-так, а что это у нас?
- квартирка на 144 кв.м., ясно
- домик на 250 кв.м., тоже неплохо
- два земельных участка в харькове. ну это он наверно под огороды взял
- бмв х5 2012 года. наверно картошку и помидорчики с огородов возить
- еще один бмв х5 2017 года. интересно, зачем ему целых два? может чтоб запчасти на разные не покупать? пишет, что купил за 500000 гривен. надо спросить, где покупал, всего 20000 баксов за новенький х5-ый, может и себе возьму

неплохо в общем. надо наверно идти в прокуратуру работать. буду с зарплаты каждые 3 года х5 покупать. может и землю под огород выйдет получить. лепота...
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Честное новое лицо видно издалека. Интересно было б на его декларацию взглянуть...
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