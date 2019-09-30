 "Малым переживать нечего", - Гончарук о дальнейшей судьбе ФОПов

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и более маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы", - пообещал Гончарук.
Он добавил, что правительство даже с такой категорией бизнеса поступает очень гуманно, предоставляя им время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в правовом поле.
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В качестве примера не добропорядочного ведения бизнеса премьер привел ситуацию с ресторанами, где ради оптимизации расчеты производятся через несколько ФОПов.
"Сегодня, если есть два заведения, и одно работает честно, а другое использует схемы оптимизации, то честное проигрывает", - констатировал Гончарук.
Кроме того, он отметил, что также часто с помощью таких механизмов действуют и схемы контрабанды.
Также на Цензор.НЕТ: Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук
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А какм счасс ваш Свинарчук..
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Еще Барыга , - или ужэ предприниматель....
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А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ???7.......
4 год · В последнее время у меня любимое занятие - наблюдать, как поклонников новой власти триггерит, когда эта самая власть вынуждена продолжать делать то, что начал барыга клятый Порошенко. Они ведь как думали: Голобородька придет, порядок наведет, барыг расстреляет, майно их поделит, а все, что они понаделали руками своими шаловливыми - разрушит до основания, а затем.
И теперь, когда постепенно выясняется, что команда Зеленского идет след в след за командой Порошенко, по крайней мере, в глобальных вопросах, зеленый электорат ̶о̶ч̶е̶н̶ь̶ ̶с̶и̶л̶ь̶н̶о̶ ̶о̶х̶у̶е̶л̶ очевидно обескуражен. Вот, например, я уже третью неделю ржу над тем, как медиапространство рвет в клочья на теме фискализации, простигосподи. Под радой митинги; розлючені ФОПы уже доедают бобра, у животного только хвост слабо подергивается; где-то тихо икает бабушка (тру-бабушка, а не с бородой) с пучком петрушки, ведь о ней снова вспоминают по сотне раз за день. Причем, что характерно, вспоминают о ней чаще всего те, кто входит в топ-100 самых богатых людей страны.
А тем не менее, о необходимости фискальных чеков говорили еще при Порохе. Помнится, у меня была серия постов на эту тему. И тогда тоже ломались копья и бурно обсуждалось, убьет фискализация малый бизнес или нет. Но если тогда хоть как-то пытались объяснить, в том числе и блогеры, то сейчас все делается в режиме скаженого принтера, объяснений ноль, коммуникации нормальной ноль. Люди в панике и начинают нагнетать истерию. Люди поделились на лагеря, снова. На тех, кто за малый бизнес и на тех, кто кричит «пора прижать их к ногтю». На белых и серых.
Но ведь суть не в том, кто кому малый или из чего состоит крупный. Пора бы осознать просто зависимость бизнеса от нас. И понять свою значимость и свои права. Как-то менять уже позиционирование и восприятие себя в этом мире. Стать не теми, кем манипулируют в своих целях, а теми, кто задает тон. Именно мы являемся шестеренками в двигателе экономики. Именно потребительский спрос является ключевым фактором развития рынка и главным стимулом к деловой активности. Мы каждый день что-то покупаем, и совершенно неважно, будет ли это хлеб в ларьке по дороге домой с работы или микроволновка в кухню на Розетке. И тем самым мы вкладываемся в экономику страны. Конечные потребительские расходы в ВВП Украины составляют 86%. Просто задумайтесь об этом.
Так что в наших интересах следить за тем, чтобы с каждой нашей покупки были уплачены налоги, и нет никакой разницы, купили мы это у мелкого бизнесмена или же у крупного ритейлера. Налоги должны быть заплачены всеми. Тогда не только карманы предпринимателей будут полны, но и наш главный общий кошелек - бюджет. Именно из него берут деньги на строительство дорог, школ, детсадов, на парки и прочую красоту.
Просто нужно все это делать прямыми руками и все время ОБЪЯСНЯТЬ. Каждый шаг. Ну а так как у нас и с первым, и со вторым напряг, то маємо те, що маємо.
И помните - безнаказанность развращает, не устану повторять. Уход от налогов в том числе.»
Завжди плачу податки, те ж і за проїзд в громадському транспорті, ЖКУ і т.ін.
ПЛАТИЛИ БЫЛИ ЛЬГТНЫЕ КАТЕГОРИИ КОРОЧЕ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ВНЯТНОЕ...
ПОЯВИЛАСЬ Независимость..и все Кучма свои обгрызанным Декретом вводит какие хрен поймешь налоги появляется Азаров вместе с Государственной Налоговой службой Украины во главе генерал лейтенанта во как налоговой службы поди забыли все.. и Закон УССР о подоходном налоге - Кучма как бы приостанавливает.. знаете сколько висел приостановленный Закон до 4 декабря 2010 года приостановили его в 1991 или 1992 году...
Задачка дальше.... я отрубил адвокатом 25 лет так вот моя пенсия сегодня 3 тысячи гривен получаю БЛАГОДАРЯ ТОМУ ЧТО Я 2 раза успел через 2 года пересчитать пенсию так как средняя зарплата в рублях СССР была 1420 рублей.... а дальше все никаких налогов... я что то там платил но у нас мулька была интресная общий вал в коллегию 25-30% в какой годж как..потом подоходный потом на больничный отпускны и так далее..а вот на пенсию по сути требование работает только с 2001 года если не ошибасюь... только через 10 лет Украина шото там родыло ЕСВ типа....на пенсии.... была работа и клиенты, а у клиентов гроши, а на улице инфляция 3000% в месяц...на минуточку... у меня были в куртке гроши 4 млрд купонов андонов..кто то забыл... кстати поэтому те кого еще тогда не родили или только только выплюнули и не знают что такое было... не говоря про Перестройку с голодовкой СССР и проголосовали за ЗеМонику... дальше лучше... налогами никто не занима с них стригут злато кто тогда работал в налоговой не говоря про ментовку налоговую сделали себе миллионы на взятках... забылось как то... и как нам платить НАЛОГИ... не ясно Письма Налоговой а там свой прейскурант.... дальше больше Кучма впаривает адвокатам налог 117% (сто семнадцать процентов) скажите это страна Украина или дурдом Украина...и потом и вовсе а вы сами адвокаты идите в налоговую регистрируйтесь.... а как не ясно... кого ФОП кого юрдлицом кого жопой и так далее кстати ДО СИХ ПОР НА 2019 год ломаются копья как и что должны платить адвокаты и нотариусы частные никто не может найти единогласие.... а напомню Налоговый Кодекс Украины поганый или хороший, но хоть какой то появился и заработал только 4 декабря 2010 года, т.е. почти 9 лет имеем Кодекс Налоговый, а Украине сколько там отмечали 28 лет и скажите мне и кто после всего этого бл...Ъ народ конкретные люди, ФОПЫ, ритейлеры или эта подонистая еврейская олигархическо мафиозная банда начиная с Кравчука 1 декабря 1991 года????????
В Киеве всё битком забито в кабаках. При этом расчёт спиртное и ресторан отдельные счета, два фопа, а то и три и четыре в зависимости от смены. Розетка - поголовно расчёты при покупке за кэш через кассы-фопы. У меня рядом сельский магазин, 4 отдела - 4 фопа, на втором этаже два отдела -два фопа(хозяин один каждый продавей -фоп) строительный магазин - на 6 фопов-продавцов поделен и т.д. Через журнал пропускают только то что заходит через карту, за кэш всё в чёрную. У меня жена фоп 2 группа. Ей пофиг. Её бизнесу это всё пофиг. Она косметолог, кабинет -проблемы нет.
В сельском магазине цены не балуся) Фора - дешевле.
Просто на ремонте уже три месяца, а так фопы особо дешивизной не радуют!
А Розетка дешёвая?) Поверь, тебе скидку на неуплату налогов не делают, их кладут себе в карман. Так приятнее. Вон у нас газовая заправка открылась под фопом. цена 11.25 по дороге у меня БРСМ со скидкой газ 10.70 получается. БРСМ заправка на полном фуле по налогам а чувак с бочкой на полном фуле петляет от налогов и ещё торгует с +0.55грн с литра. Прослезимся от умиления, не дают развиваться малому бизнесу) Про недолив из бочки просто промолчу....
100%.
ДавайТе не зупиняйтеся! Спостерігати за горящими сраками зебілів - безцінно.
Вот у нас люди хотят жить как в Европе, но при этом упорно не хотят платить государству налоги.