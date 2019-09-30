EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Экономика, Общество
  432  26
Все про:железная дорога (1111) инфраструктура (135) Гончарук_Алексей (117)

 Железнодорожная инфраструктура, оставшаяся нам от СССР истощена более чем на 90%, - Гончарук

Железнодорожная инфраструктура, которая осталась от СССР, почти полностью истощена.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в программе "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Инфраструктура, которая нам досталась из Советского Союза, почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, нелепые менеджеры и руководители ... У нас более чем на 90% истощена Укрзализныця. То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена", - сказал Гончарук.

Он добавил, что в Украине почти ежедневно горят локомотивы и не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Состояние железной дороги критическое, в том числе, из-за тотальной коррупции. Мы изучаем качество работы менеджмента "Укрзализныци", - Гончарук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3151294
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, наша после СССР, как новенькая, умели раньше делать.
 показать весь комментарий
 
Короче, зебилы, денег не ждите. Сказано же, временна тяжелые, все стране... Ну и Игорь Валерьевичу...
 показать весь комментарий
 
Треба порізати все на металобрухт!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Короче, зебилы, денег не ждите. Сказано же, временна тяжелые, все стране... Ну и Игорь Валерьевичу...
 показать весь комментарий
 
 
Треба порізати все на металобрухт!
 показать весь комментарий
 
 
ага. срочно все отреформировать мыролюбно и убежать с нареформированым.
 показать весь комментарий
 
пока Зеленский примеряет новые трусы от Богдана, а бурят Богдан от имени Зеленского уволил Данилюка, хоть кто-то занимается экономикой..
Спасибо, тебе Гончарук!..
 показать весь комментарий
 
 
Ну, наша после СССР, как новенькая, умели раньше делать.
 показать весь комментарий
 
 
Вы её, наверное, ремонтировали и модернизировали. А в Украине решили что железная дорога построена на века и можно воровать ещё лет 300-та.
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы могут исходить на говно, но Гончарук производит впечатление здравомыслящего человека
 показать весь комментарий
 
на вас зебилов и обезьяна такое же впечатление производит
 показать весь комментарий
 
лучше пускай скажет, что у нас не истощено коррупционерами
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук, капитан очевидность, и что с этим он и его молодая команда собирается делать?
 показать весь комментарий
 
Ничего ! Кто будет это десять ? Ни технологии, ни кадров.
 показать весь комментарий
 
а шо, волы еще никого не подводили. долой наследие комуняцкого прошлого!
 показать весь комментарий
 
 
Вже знайшовся гєній який зібрав список хоча б мінімум двох досягнень моніки? В хорошому розумінні.
 показать весь комментарий
 
Ну так поведайте про петины перемоги из испании Железнодорожная инфраструктура, оставшаяся нам от СССР истощена более чем на 90%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7584
 показать весь комментарий
 
Рота ширше відкрий, нещастя. Железнодорожная инфраструктура, оставшаяся нам от СССР истощена более чем на 90%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 828 А то все павєдиваніє не влізе.
 показать весь комментарий
 
Не сливайтесь так быстро правдолюбы Железнодорожная инфраструктура, оставшаяся нам от СССР истощена более чем на 90%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 748
 показать весь комментарий
 
ЗЄлебобіки знайшли стару «жуйку» папєрєдніків і не стали видумувати чогось нового.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, же Украина купила тепловозов на миллиард баксов. У американцев. Где тепловозы-то? Они в строю? Их кажется в Казахстане делают по лицензии.
 показать весь комментарий
 
Они нормально работают,и делали их в Сша принципиально,но вам кацапам секилев димка не рассказал такого.Обтекайте
 показать весь комментарий
 
Судя по развитию в последние 25 лет, нам ж/д транспорт и нафиг не нужен.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх