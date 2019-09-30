EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  445  11
Все про:отравление (1302) Ривненщина (714)

 12 человек, среди которых трое детей, отравились сладостями на Ривненщине

В г. Березно Ривненской области произошло массовое отравление приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями.

30 сентября в районную больницу были госпитализированы 10 человек, среди них - трое детей. Еще двое лечатся амбулаторно, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Ривненский областной лабораторный центр Минздрава.

Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач", который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.

Согласно сообщению, у больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.

Отмечается, что это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое отравление в Черкассах: в подвале многоэтажки "травили" насекомых, 2 взрослых и 5 детей в больнице. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3151293
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коврижка - разновидность пряника, как правило, медового.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а неча боле рошен кушать, там одни е и ингредиенты с истекшим сроком годности от вечно нетрезвого кондитера
 показать весь комментарий
 
 
отравление приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями.Источник: https://censor.net.ua/n3151293

==================
ключевая фраза-в магазине райцентра
 показать весь комментарий
 
ПЕРВЬІЙ ПОШЕЛ !!!!!
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте.
Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.
Родные до приезда врачей пытались вытащить кусок, но тот застрял слишком глубоко в глотке.»

https://www.mk.ru/incident/2019/09/30/moskvich-nasmert-podavilsya-salom-kogda-el-ego-v-temnote.html
 показать весь комментарий
 
Те, що для українця - добре, для кацапа - смерть. 12 осіб, серед яких троє дітей, отруїлися солодощами на Рівненщині - Цензор.НЕТ 5036
 показать весь комментарий
 
 
про кондитерские изделия поподробней 12 осіб, серед яких троє дітей, отруїлися солодощами на Рівненщині - Цензор.НЕТ 4220
 показать весь комментарий
 
«Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач", который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества. Источник: https://censor.net.ua/n3151293»
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх