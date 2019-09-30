 12 человек, среди которых трое детей, отравились сладостями на Ривненщине

30 сентября в районную больницу были госпитализированы 10 человек, среди них - трое детей. Еще двое лечатся амбулаторно, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Ривненский областной лабораторный центр Минздрава.

Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач", который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.

Согласно сообщению, у больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.

Отмечается, что это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области.

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