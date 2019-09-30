 12 человек, среди которых трое детей, отравились сладостями на Ривненщине

30 сентября в районную больницу были госпитализированы 10 человек, среди них - трое детей. Еще двое лечатся амбулаторно, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Ривненский областной лабораторный центр Минздрава.
Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач", который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества.
Согласно сообщению, у больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонелла энтеритидис.
Отмечается, что это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области.
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ключевая фраза-в магазине райцентра
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте.
Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.
Родные до приезда врачей пытались вытащить кусок, но тот застрял слишком глубоко в глотке.»
https://www.mk.ru/incident/2019/09/30/moskvich-nasmert-podavilsya-salom-kogda-el-ego-v-temnote.html