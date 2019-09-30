 Грузия выступает против возвращения России права голоса в ПАСЕ

Об этом заявила глава делегации, первый вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Imedinews.

"Нам грустно, что большинство стран поддержали восстановление права голоса России. Мы не собираемся участвовать ни в каких торжествах, мы будем только обсуждать проблемы, которые Россия создает нашей стране и Украине", - сказала Чугошвили.

По ее словам, грузинская делегация во время работы на ближайшей сессии ПАСЕ сконцентрируется на угрозах Грузии и Украине со стороны Кремля.

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30 сентября в Страсбурге открылась осенняя сессия ПАСЕ. Напомним, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября. "Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - пояснила Елизавета Ясько.

Глава украинской делегации Елизавета Ясько побывает на сессии в качестве гостя.

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