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Все про:Грузия (3633) ПАСЕ (1457) Россия (73959)

 Грузия выступает против возвращения России права голоса в ПАСЕ

Грузинская делегация на сессии ПАСЕ не будет участвовать в торжественных мероприятиях в знак протеста против возвращения России права голоса.

Об этом заявила глава делегации, первый вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Imedinews.

"Нам грустно, что большинство стран поддержали восстановление права голоса России. Мы не собираемся участвовать ни в каких торжествах, мы будем только обсуждать проблемы, которые Россия создает нашей стране и Украине", - сказала Чугошвили.

По ее словам, грузинская делегация во время работы на ближайшей сессии ПАСЕ сконцентрируется на угрозах Грузии и Украине со стороны Кремля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Совет Европы - не место для геополитической борьбы, - президент ПАСЕ Паскье о возвращении России

30 сентября в Страсбурге открылась осенняя сессия ПАСЕ. Напомним, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября. "Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - пояснила Елизавета Ясько.

Глава украинской делегации Елизавета Ясько побывает на сессии в качестве гостя.

Также на Цензор.НЕТ: Отсутствие голоса будет звучать сильнее, чем его наличие, - Арьев поддержал бойкот украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3151291
 
   
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здесь не так важен голос грузии, как рычание прибалтийских тигров и визг европейской гиены
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Ну вот... А Саакашвили говорил что там прокремлевская власть...
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здесь не так важен голос грузии, как рычание прибалтийских тигров и визг европейской гиены
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-....
..
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а знаете, мне насрать, что Грузия не будет там в чем-то участвовать, мне не насрать, когда их президеннт идет на поклон к *****.
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ну а шо?
вторым пунктом Указа идет борьба с голодом?

ЗЕбилики вас уже готовят..
Грузія виступає проти повернення Росії права голосу в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 1593
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да ладно, будет в 20-ие годы Украина переходить на латиницу почти все поймёшь.
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да я уже перешел, но в твоей ссылке половину понял.
я вообще, за дальние дали от раиси.
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Отомстили: на участке одесской мехбригады началась охота за снайперами противника, одного уже ликвидировали.
https://dumskaya.net/news/otomstili-na-uchastke-odesskoy-mehbrigady-nachal-103597/

Успешная охота на российских снайперов ведется на участке фронта в Донецкой области, который удерживает 28-я отдельная мехбригада имени Рыцарей Зимнего похода.
Как рассказали «Думской» участники боев, контрснайперские мероприятия осуществляют специалисты 131-го отдельного разведбата оперативного командования «Юг» и одного из подразделений Сил специальных операций.

Пока больше повезло ССОшникам, которым в субботу удалось «снять» снайпера боевиков. Позже оказалось, что они ликвидировали коллаборанта из Одессы Андрея Куцкого с позывным Скрипач.
По нашим данным, житель Таирова, промышленный альпинист Куцкий переместился на оккупированную территорию в начале 2015 года. Был сначала оператором беспилотника, потом командиром танка, а затем освоил специальность снайпера.
Впрочем, разведбатовцам тоже улыбнулась удача. Военнослужащий с позывным Вальтер, вооруженный винтовкой украинского производства UR-10 cal.308Win уничтожил с расстояния 500 метров одного боевика, маскировавшего блиндаж, и ранил в ногу второго, который пытался вытащить тело товарища. Вот этот момент.https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5c2_kBB-WK8

Грузія виступає проти повернення Росії права голосу в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4997
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надеюсь это мой сосед из сш 17, оченьнадеюсь.
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