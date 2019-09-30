 Грузия выступает против возвращения России права голоса в ПАСЕ

Об этом заявила глава делегации, первый вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Imedinews.
"Нам грустно, что большинство стран поддержали восстановление права голоса России. Мы не собираемся участвовать ни в каких торжествах, мы будем только обсуждать проблемы, которые Россия создает нашей стране и Украине", - сказала Чугошвили.
По ее словам, грузинская делегация во время работы на ближайшей сессии ПАСЕ сконцентрируется на угрозах Грузии и Украине со стороны Кремля.
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30 сентября в Страсбурге открылась осенняя сессия ПАСЕ. Напомним, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября. "Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - пояснила Елизавета Ясько.
Глава украинской делегации Елизавета Ясько побывает на сессии в качестве гостя.
Также на Цензор.НЕТ: Отсутствие голоса будет звучать сильнее, чем его наличие, - Арьев поддержал бойкот украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-....
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https://www.facebook.com/ybilyk/videos/10217603236686447/
вторым пунктом Указа идет борьба с голодом?
ЗЕбилики вас уже готовят..
Горжусь, Латвия тоже протестует против возвращение голоса рашке
я вообще, за дальние дали от раиси.
https://dumskaya.net/news/otomstili-na-uchastke-odesskoy-mehbrigady-nachal-103597/
Успешная охота на российских снайперов ведется на участке фронта в Донецкой области, который удерживает 28-я отдельная мехбригада имени Рыцарей Зимнего похода.
Как рассказали «Думской» участники боев, контрснайперские мероприятия осуществляют специалисты 131-го отдельного разведбата оперативного командования «Юг» и одного из подразделений Сил специальных операций.
Пока больше повезло ССОшникам, которым в субботу удалось «снять» снайпера боевиков. Позже оказалось, что они ликвидировали коллаборанта из Одессы Андрея Куцкого с позывным Скрипач.
По нашим данным, житель Таирова, промышленный альпинист Куцкий переместился на оккупированную территорию в начале 2015 года. Был сначала оператором беспилотника, потом командиром танка, а затем освоил специальность снайпера.
Впрочем, разведбатовцам тоже улыбнулась удача. Военнослужащий с позывным Вальтер, вооруженный винтовкой украинского производства UR-10 cal.308Win уничтожил с расстояния 500 метров одного боевика, маскировавшего блиндаж, и ранил в ногу второго, который пытался вытащить тело товарища. Вот этот момент.https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5c2_kBB-WK8