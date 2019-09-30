EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  481  28
Все про:День защиты детей (12) закон (2642) Зеленский (3055) усыновление (49)

 Зеленский подписал указ о поддержке семей, которые воспитывают детей-сирот

Президент Украины Владимир Зеленский в День усыновления, 30 сентября, подписал указ "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей".

 Об этом глава государства заявил во время встречи с родителями-усыновителями, опекунами и приемными родителями, которая состоялась в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН. 

Документ должен способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Во время общения с родителями Зеленский подчеркнул, что и он как президент, и его супруга, а также представители других органов власти настроены на поддержку семей, которые взяли на себя смелость воспитывать и заботиться о детях-сиротах и детях, которые были лишены родительской опеки.

"Мы действительно хотим помочь вашим детям и вам лично как семьям, как родителям", - сказал Зеленский. Глава государства отметил, что хотел бы услышать мнения собравшихся о том, что может сделать власть, кроме первых шагов, которые уже реализованы. В этом контексте он особо подчеркнул важность опыта каждого из усыновителей и приемных родителей. "Как нам дойти до того счастливого финиша, когда все дети - и сироты, и дети, лишенные родительской опеки, будут обеспечены реальными семьями, а не государственными "кирпичиками" под названием интернаты. Поэтому готовы говорить, готовы помогать", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон об отпуске для усыновителей

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба со своей стороны отметил, что указ, который сегодня подписан и обнародован, содержит важные для семей, которые опекаются детьми-сиротами, поручения Кабинета министров и местным органам власти. Среди прочего речь идет о повышении материального обеспечения таких семей. Он также подчеркнул важность опыта родителей усыновленных и приемных детей в процессе формирования качественной государственной поддержки таких семей. Согласно указу президента № 721/2019, Кабинет министров Украины должен принять в установленном порядке меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям. Также правительство до 1 декабря текущего года должно обеспечить представление на рассмотрение президенту предложений о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления и подготовить соответствующие изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к ней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранцы усыновили за 2018 год почти 12 000 детей из Украины, - МИД

С учетом положений Европейской конвенции об осуществлении прав детей Кабмин в шестимесячный срок должен разработать законопроект, направленный на обеспечение сокращения процессуальных сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установление опеки, попечительства, лишение родительских прав, отобрание ребенка у родителей без лишения их родительских прав, внести соответствующий проект закона на рассмотрение Верховной Рады. В трехмесячный срок правительство также должно усовершенствовать порядок осуществления деятельности по усыновлению, в частности по обеспечению реализации лицами, в семье которых воспитывается ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительской опеки, преимущественное право на усыновление такого ребенка. Кроме того, в указе отмечается необходимость внедрения эффективных механизмов получения достоверной и актуальной информации о соблюдении прав усыновленных детей, в частности детей, которые проживают за пределами Украины, и механизмов действенного реагирования на выявленные факты нарушения их прав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война на востоке Украины уже забрала более 240 детских жизней, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3151289
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленскому пора прекратить войну на которой он наживается и перестать генерировать новых сирот.
 показать весь комментарий
 
А головне на сто відсотків допоможе: "Документ должен способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки "...
Раніше з кацапів над схожими указами сміялися, зараз свій скоморох з'явився.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какой гад. Каких ещё новых гадостей от него ждать.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленскому пора прекратить войну на которой он наживается и перестать генерировать новых сирот.
 показать весь комментарий
 
 
Сдаться русским свино-********** во главе со Свинопутиным, наживающимся на войне против Донбасса? Перебьётесь.

 показать весь комментарий
 
 
Мля,причем тут Зеленский? Вы попутали что-то,наживался на ней Порох!
 показать весь комментарий
 
А головне на сто відсотків допоможе: "Документ должен способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки "...
Раніше з кацапів над схожими указами сміялися, зараз свій скоморох з'явився.
 показать весь комментарий
 
 
Я даже знаю за счёт чего можно финансировать это дело: урезать расходы ОП, а деньги отдать сиротам.
 показать весь комментарий
 
 
В России регистрируется все больше случаев издевательств над детьми, которые были взяты под опеку или попали в приемную семью, свидетельствуют данные МВД РФ. Тираны в лице опекунов и приемных родителей своим примером подтверждают распространенное убеждение: сирот берут в семью только ради выплат от государства. Эти разговоры болезненно воспринимают те, кто искренне желает помочь ребенку. Тем временем процедура оформления опеки достаточно проста, поэтому недобросовестные россияне с легкостью наживаются на сиротах.
 показать весь комментарий
 
Как ни странно, но это имеет и отрицательный эффект. Детей будут брать из-за этой самой поддержки и расходовать ее на себя(((.
 показать весь комментарий
 
для зели теперь подписать указ так же просто, как поговорить с ихтиандром Зеленский подписал указ о поддержке семей, которые воспитывают детей-сирот - Цензор.НЕТ 4609
 показать весь комментарий
 
 
Указ ни о чем!.. Контекст и дату выпуска Указа предложила туповатая хамка Мендель, что бы хоть как-то отвлечь общественность от провального турне по Америке, где Монику Зеленскую поимел каждый журналист в утреннем, дневном и вечернем шоу всех каналов Америки..
PS. я надеюсь, что администрация Моники Зеленской не начнет взрывать дома, что бы ослабить падение рейтинга ручного клоуна Трампа и Путена..
 показать весь комментарий
 
И шо ты хотел сказать этим списком ? Что нас много, а ваши ряды редеют ? Так мы это и без тебя знаем.
 показать весь комментарий
 
 
Ой люди добренькие что же это деется, зрада, зрада, зраднецкая кругом, аж плакать хочется. Порохопутинцы, я правильно говорю?
 показать весь комментарий
 
Ти мало мову не проковтнув в борошнах спілкування. Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 9435
 показать весь комментарий
 
 
Где твой гетьман ? Его никто не видел с момента, якобы, возвращения из США.
Он прям как виртуальный Песков, который через агенство ТАСС вещает.
 показать весь комментарий
 
ну а шо?
вторым пунктом Указа идет борьба с голодом?

ЗЕбилики вас уже готовят..

Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 50
 показать весь комментарий
 
 
> Об этом глава государства заявил во время встречи с родителями-усыновителями, >опекунами и приемными родителями, которая состоялась в Офисе президента, >передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

А можно гетьмана в натуральном виде показать народу ? Его ж никто не видел с момента прибытия из США.
Может, он вообще оттуда не возвращался ?
 показать весь комментарий
 
 
Повернувся у гендерних видозмінах. Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 9367
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх