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 "У авторов санкционных реестров не хватает фантазии", - в МИД РФ отреагировали на новые американские санкции

Министерство иностранных дел России прокомментировало расширение американских санкций и пообещали, что "антироссийский выпад" не останется без ответа.

Комментарий российского внешнеполитического ведомства опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября", - сказано в сообщении.

В ведомстве Лаврова утверждают, что в новом санкционном списке оказались произвольно выбранные лица и компании.

"В отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу. То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках", - заявили в МИД РФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против двух россиян и трех компаний связанных с поваром Путина Пригожиным

Российские дипломаты пообещали, что "антироссийский выпад не останется без ответа".

В понедельник, 30 сентября США расширили санкционный список. В него добавили двух россиян и три компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина" и Агентством интернет-исследований ("фабрика троллей").

Также на Цензор.НЕТ: Обмен пленными - это хорошо, но для отмены санкций его недостаточно, - Германия

Источник: https://censor.net.ua/n3151285
 
   
 Топ комментарии
 
Задорнова паРашке не хватает, точняк...
😂
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Результаты выборов Зе президентом должны почувствовать на своей шкуре 75% украинцев. Может тогда в дальнейшем будете включать мозги, а не быть стадом баранов. Имеете то, чего заслужили и нечего пенять на зеркало, когда рожа крива.
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Задорнова паРашке не хватает, точняк...
😂
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он бы все объяснил и сопоставил...а так...приходиться тужиться захеровой )))
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Фабрика троллей? Хмм. Так шо нанятые Свыней в Кацапии порохоботы под санкции попали? "У авторов санкционных реестров не хватает фантазии", - в МИД РФ отреагировали на новые американские санкции - Цензор.НЕТ 2794
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Результаты выборов Зе президентом должны почувствовать на своей шкуре 75% украинцев. Может тогда в дальнейшем будете включать мозги, а не быть стадом баранов. Имеете то, чего заслужили и нечего пенять на зеркало, когда рожа крива.
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Зачем козломордому разъясняешь? Скажи, шо вотки нет, и он сам отвянет...
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Рашистские паскуды,созиданием вы заниматься неспособны априори из за умственной деградации и рукожопости ,не зря были названы *империей зла* ,таковой и остались ! Радовался развалу совка-тюрьмы народов ,надеюсь и ваш кровавый развал увижу ,с полной нищетой ниже суданов,эфиопий и северных корей
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Да не сцыте,кацапы! усе гуд-искандеры ржут,а санкции только на пользу! Чего там вам репоедам переживать за смехотворные санкции империалистов! жгите доллары и санкции будут нипачем!
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та куда уж им...
про распятых мальчиков и эпилептических изнасилований только рашаговносми могут так сфантазировать, что некоторые долбо-зомбо собирали вещмешки и ехали спасать дамбац...
с бредовыми фантазиями раши никто и никогда не сможет тягаться... ну может Корея ... северная )))))
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Зато у кацапов, после перехвата нескольких партий наркоты, фантазии хоть отбавляй: цикорий, корица, черный чай, потёртые листья берёзы, стиральный порошок.....
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"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3151285

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справжнісінькі недоумки. "У авторов санкционных реестров не хватает фантазии", - в МИД РФ отреагировали на новые американские санкции - Цензор.НЕТ 3882
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В ответ на санкции личному повару Путина - Пригожина Россия симметрично объявила санкции домработнице Трампа Сильвии Мандело.
"Мы не оставим без внимания такой агрессивный акт!" заявили в Кремле.
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Це як майже повія з порнофільму дешевого яку мають в усі щілини голосить що не вистачає фантазії куди їй ще вставити.
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Я так понимаю, в Кремле плевать хотели на санкции. Сп 2 все порешает....
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Плевать хотели мы на тебя, кацарылый и на твоего *****. Засунь Сп2 себе в задницу! "У авторів санкційних реєстрів не вистачає фантазії", - в МЗС РФ відреагували на нові американські санкції - Цензор.НЕТ 7028
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Кацап? Шо тут забыл? Тут вотку не дают, кокошник мельдониевый...
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Немножко и хороших новостей: Российские туристы пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды : https://charter97.org/ru/news/2019/9/30/350261/
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Чтоб бульдозером дома задавить? Умом россию не понять..
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А ця чим погана:

15:53, 30 сентября 2019
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в правительстве рассматривают возможность увеличения пенсионного возраста еще на три года. В частности, об этом в комментарии «Свободной прессе» сообщил член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский. По его словам, разговоры об этом «ходят в коридорах власти», так как предыдущая реформа была принята гражданами спокойно, «без перекрытия федеральных трасс».

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щас по телеку сериал интересней кажуть-про украинскый грин-пис, так шо запасаемся салом и смотрим "У авторов санкционных реестров не хватает фантазии", - в МИД РФ отреагировали на новые американские санкции - Цензор.НЕТ 1248
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Выгребайте, выгребайте. Не отвлекайтесь, изгои. Якутскому скульптору нужен материал
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Объем импорта российской нефти в США за пять месяцев 2019 года подскочил почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики американского Управления энергетической информации (EIA), изученной РБК. Это произошло на фоне американских санкций против Венесуэлы ... В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков.
В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти - рекордно высокий показатель с июня 2012 года. На долю российской нефти в мае пришлось 2,65% всего импорта сырой нефти в Штаты.
В целом за январь-май 2019 года США ввезли 19,94 млн барр. российской нефти (против лишь 6,67 млн барр. годом ранее).
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В ответ на санкции россия им нефть продает, за деньги на любое унижение страна согласна. пзд
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В ответ на санкции она обдирает американцев как липку, продавая им свою жижу.
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Так российская нефть "юралс" самого хренового качества , и самая дешевая, американцьі сами нефтью и газом торгуют по всему миру, где то тут подвох или пзджь. Но росьянцьі уверенньі что обдирают "как липку" ? Ну пусть думают
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Об том и речь - гавно своё продают Штатам на сотни миллионов американских тугриков, а американцы покупают это гавно. Теперь к вопросу о санкциях... Амеры не лучше немцев ничем.
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гопота конченная, на каждый шаг со стороны европы или сша или нас мид мордора начинает острить, хамить, и не может промолчать, обязательно должен ответ быть, это как гопник задирается к такому же и тот начинает отвечать на его же языке -язык хамства и улицы, это не дипломатия, даже близко нет, противно но блевоты
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Касапы ...!!!!
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А какм счасс ваш Свинарчук..
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Ужэ Барыга , - или ужэ предприниматель..
.
А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ???
,
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И чем Манька - Нечёсана Кобыла ответит ...? Спляшет боевую ковырялочку ,заблокирует сенаторам счета в Сбербанке или запретит конгрессменам покупать виллы на Южном Берегу Моря Лаптевых ? Возомнившая базарная хабалка и ТП - истинное лицо дипломатии Говнодержимордора. Они нашли друг друга
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