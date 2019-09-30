 МИД РФ: Американские санкции равны нулю

Комментарий российского внешнеполитического ведомства опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября", - сказано в сообщении.
В ведомстве Лаврова утверждают, что в новом санкционном списке оказались произвольно выбранные лица и компании.
"В отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу. То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках", - заявили в МИД РФ.
Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против двух россиян и трех компаний связанных с поваром Путина Пригожиным
Российские дипломаты пообещали, что "антироссийский выпад не останется без ответа".
"Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла", - сказали в МИД.
В понедельник, 30 сентября США расширили санкционный список. В него добавили двух россиян и три компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина" и Агентством интернет-исследований ("фабрика троллей").
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😂
про распятых мальчиков и эпилептических изнасилований только рашаговносми могут так сфантазировать, что некоторые долбо-зомбо собирали вещмешки и ехали спасать дамбац...
с бредовыми фантазиями раши никто и никогда не сможет тягаться... ну может Корея ... северная )))))
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справжнісінькі недоумки.
"Мы не оставим без внимания такой агрессивный акт!" заявили в Кремле.
15:53, 30 сентября 2019
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста.
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в правительстве рассматривают возможность увеличения пенсионного возраста еще на три года. В частности, об этом в комментарии «Свободной прессе» сообщил член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский. По его словам, разговоры об этом «ходят в коридорах власти», так как предыдущая реформа была принята гражданами спокойно, «без перекрытия федеральных трасс».
В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти - рекордно высокий показатель с июня 2012 года. На долю российской нефти в мае пришлось 2,65% всего импорта сырой нефти в Штаты.
В целом за январь-май 2019 года США ввезли 19,94 млн барр. российской нефти (против лишь 6,67 млн барр. годом ранее).
при чём #попросьбепутина#
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А какм счасс ваш Свинарчук..
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Ужэ Барыга , - или ужэ предприниматель..
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А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ???
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а мы - крепчаем