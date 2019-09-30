 Воровство в Укрспирте продолжается. Украина забита левым спиртом, - бизнесмен Черняк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Черняк отметил: "Дорогие друзья. Извините что отвлекаю вас от трансгаллактичеких реформ в Украине, от дэржавы у смартфонi и прочих инноваций, но воровство в УкрСпирте продолжается. ОПГ продолжает управлять, внимание, государственным концерном.

Украина под завязку забита левым спиртом. 60% оборота розничных точек идёт по всем известной форме-2. Здоровью людей продолжает угрожать контрафактный алкоголь.

Крышуют процесс силовики. Спирт не может попадать по воздуху к потребителю. Он едет при сопровождении полицiянтiв, задача которых решать вопросы, возникающие в дороге и раздавать взятки. В мафиозный бизнес вовлечено очень много людей.

Наличка, правонарушения, политики, крышующие криминальных бизнесменов. Вам всё это нравится?!? Так всё должно быть?!

Вы это обещали?!?

Прошло много времени. У вас все рычаги власти. Вы обещали порядок. Вы обещали, что мародёры будут наказаны. Вы обещали много чего. Запросили документы. Эти документы мы как эксперты отрасли подготовили. Что дальше? Они вам были нужны, чтобы обилетить контрафактников? Или зачем?

Ведущие бизнесмены страны из Розетки и Новой Почты, компаний построенных с ноля, без приватизаций, политиков и бюджетных денег, просят не вводить закон по кассовым аппаратам, но вы фискализируете малый бизнес.Чтобы наполнить бюджет.

Но рядом, прямо у вас под носом, воруются суммы в несколько раз большие, чем то, что вы хотите увидеть после тотального введения кассовых аппаратов.

Понимаю, что есть важные задачи, кроме УкрСпирта, но не вижу пока выполнения ни одного обещания. Прочитал сегодня программу правительства, без единого дед-лайна выполнения, за всё хорошее, против всего плохого и с планом привлечь 50 млрд $ инвестиций.

Так вначале реформы, а потом инвестиции. Такое правило у денег. Иначе уйдут эти миллиарды в другие страны, вместе с людьми, которые продолжают уезжать, оставив в Украине пенсионеров, коррупционеров и свинарчуков с УкрСпиртом!"