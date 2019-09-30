 ГБР передало в суд дело полицейского, убившего посетителя в харьковском супермаркете

Об этом написал в своем Telegram директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"ГБР завершило досудебное расследование этого резонансного производства - обвинительный акт направлен в суд. Теперь правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица", - написал он.

"Этот кейс - хорошая иллюстрация тезиса о том, что качественное досудебное расследование требует времени и выдержки, профессионализма и настойчивости", - добавил Труба.

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Убийство полицейским посетителя супермаркета произошло 5 декабря 2018 года. Мужчина отказался оплатить товар, охрана провела его в подсобку, чтобы вызвать полицию. Там возник конфликт. Покупатель несколько раз ударил полицейского ножом и выбежал на улицу. Страж порядка погнался за покупателем, дважды выстрелил на улице в его сторону и, как оказалось, смертельно ранил.

25 июня 2019 года следователи территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, сообщили полицейскому о подозрении в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 118 Уголовного кодекса Украины), а также в превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий с применением насилия (ч. 2. ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

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Полтавское территориальное управление ГБР распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.