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Все про:Нацполиция (10155) правоохранительные органы (300) стрельба (2514) супермаркет (134) Харьков (4444) Труба (149) ГБР (598)

 ГБР передало в суд дело полицейского, убившего посетителя в харьковском супермаркете

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении работника взвода охраны публичной безопасности управления полиции охраны в Харьковской области, который в декабре прошлого года применил оружие против ранившего его ножом посетителя в супермаркете "Рост" в Харькове.

Об этом написал в своем Telegram директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"ГБР завершило досудебное расследование этого резонансного производства - обвинительный акт направлен в суд. Теперь правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы за умышленное убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица", - написал он.

"Этот кейс - хорошая иллюстрация тезиса о том, что качественное досудебное расследование требует времени и выдержки, профессионализма и настойчивости", - добавил Труба.

ГБР передало в суд дело полицейского, убившего посетителя в харьковском супермаркете 01

Читайте на Цензор.НЕТ: По делам ГБР вынесено 411 обвинительных приговоров, – Труба

Убийство полицейским посетителя супермаркета произошло 5 декабря 2018 года. Мужчина отказался оплатить товар, охрана провела его в подсобку, чтобы вызвать полицию. Там возник конфликт. Покупатель несколько раз ударил полицейского ножом и выбежал на улицу. Страж порядка погнался за покупателем, дважды выстрелил на улице в его сторону и, как оказалось, смертельно ранил.

25 июня 2019 года следователи территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, сообщили полицейскому о подозрении в умышленном убийстве при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 118 Уголовного кодекса Украины), а также в превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий с применением насилия (ч. 2. ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Также на Цензор.НЕТ: Правоохранители разыскивают мужчину, стрелявшего в полицейских, на столичной Оболони, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полтавское территориальное управление ГБР распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.

Источник: https://censor.net.ua/n3151277
 
 
 Топ комментарии
 
Охуеть... просто охуеть! Полицейскому наверное нужно было дождаться пока посетитель его зарежет... Суки, вы бы так быстро и кчетвенно расследовали наказывали коррупционеров типа бриллиантовых прокуроров, бандитов мафиози типа Коломойских, Юры енакиевского и т.д... а нет тут кишка тонка , обосрались сразу гандоны!! Гандоны вы а не следователи! Это из серии бей своих что бы чужие боялись!
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как будто из Зимбабве новость. посетитель теперь должен ранить полицейского из гранатомета и крикнуть шо щас взорвет город, чтобы тот смог убить и не быть осужденным.
как тогда с тем БМВ что пассажира убили - но пассажир не нападал на копа, а тут - ранил и еще и сидеть за это будет страж порядка?
ГБР передало в суд дело полицейского, убившего посетителя в харьковском супермаркете - Цензор.НЕТ 2367
то есть теперь если гражданина убивают - гарантия что полиция дождется пока убьют и не выстрелит, раз уж если саму полицию режут и она еще и сидеть будет.
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Полицейский действовал правомерно. ГБР передало в суд дело полицейского, убившего посетителя в харьковском супермаркете - Цензор.НЕТ 3320
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как будто из Зимбабве новость. посетитель теперь должен ранить полицейского из гранатомета и крикнуть шо щас взорвет город, чтобы тот смог убить и не быть осужденным.
как тогда с тем БМВ что пассажира убили - но пассажир не нападал на копа, а тут - ранил и еще и сидеть за это будет страж порядка?

то есть теперь если гражданина убивают - гарантия что полиция дождется пока убьют и не выстрелит, раз уж если саму полицию режут и она еще и сидеть будет.
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Так потому и судят,что не было у покупателя ножа и есть подозрение что полицейский сам себя ранил,чтоб оправдать применение оружие.
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так уже бы давно гоняли эту новость с криком шо Аваков прикрывает своих убийц.
да и свидетели там наверное были, или как? или Харьков это в пустыне где-то?
хотя.... у нас и не такое бывает.
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Морду трубы уже видеть не могу. После его тусовок с ********* и терок с портновым для меня это рыговский обсос
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В США полицейский получил бы благодарность за обезвреживание преступника, напрасно суд так решил, завтра правопорядок некому будет охранять.
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таким чином "зелене" ДБР узаконила право нападу, а потенційно і вбивство, на правоохоронців. "Контрольний" в голову і так "просраної" реформи поліції.
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уровень начальника конторы что б коментировать всякую *****
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чому покурець прийшов з ножем у продовольчий супермаркет? Ніж така ж зброя тільки холодна яку він перший застосував, тлму і винен покупець з ножем і відмився платити за товар який взяв в магазині. Винен покупець а не коп.
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******... просто ******! Полицейскому наверное нужно было дождаться пока посетитель его зарежет... Суки, вы бы так быстро и кчетвенно расследовали наказывали коррупционеров типа бриллиантовых прокуроров, бандитов мафиози типа Коломойских, Юры енакиевского и т.д... а нет тут кишка тонка , обосрались сразу гандоны!! Гандоны вы а не следователи! Это из серии бей своих что бы чужие боялись!
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Тобто, якщо б урка зарізав поліцейського, то поліцейського тоді б притягнули до відповідальності посмертно?
Ото вони там добрими трубами пихають...
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