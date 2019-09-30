 Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа

Как передает Цензор.НЕТ, для этого была создана рабочая группа, указ об этом есть в распоряжении LB.ua.
Уже было проведено два заседания рабочей группы, на которых обсуждались предложения по выстраиванию вертикали эпиднадзора, в том числе - возрождение института Главного санитарного врача и структуры по контролю за заболеваниям.
В распоряжении LB.ua также имеется протокол заседания рабочей группы. Согласно протоколу, советница министра здравоохранения Ольга Голубовская говорила о важности "законодательных изменений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, создания сети центров контроля и профилактики заболеваний для осуществления эпиднадзора и организации системы общественного здоровья". Она также подчеркнула, что возвращение времен Госсанэпидемслужбы не планируется, но важно сохранить функцию контроля.
Напомним, функция контроля и надзора за эпидситуацией принадлежала Государственной санитарно-эпидемиологической службе до сентября 2014 года, когда Кабмин заявил о её ликвидации. Такое решение было принято из-за того, что полномочия по контролю создавали богатое поле для коррупции. Функции СЭС разделили между Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья. При этом новой структуре не дали право проведения проверок выполнения требований по эпидбезопасности, её работа лежит преимущественно в сфере мониторинга.
LB.ua обратился за комментарием к главе Центра общественного здоровья Владимиру Курпите, который также является членом упомянутой выше рабочей группы при Министерстве здравоохранения.
Курпита подтвердил, что дважды принимал участие в заседаниях группы, и что на них обсуждалось создание центра по контролю за заболеваниями и предложение возродить институт Главного санитарного врача. Но при этом сказал, что на его взгляд, работа группы не была эффективной. "Я поддерживаю идею упорядочивания системы эпидконтроля, и государство должно внести предложения, каким образом это можно сделать. Но если просто вернуть должность главного санитарного врача - это не даст ожидаемых результатов. Неважно, как называется должность, важно, какие функции и на кого могут быть возложены. Контрольно-наблюдательная функция может быть возложена только на центральный орган исполнительной власти, которого не данный момент не существует", - сказал Курпита.
На вопрос LB.ua, может ли таким органом стать центр по контролю за заболеваниями и обсуждался ли такой вариант на заседании рабочей группы, Курпита сказал, что обсуждались разные варианты, но в условиях ограниченного бюджета вряд ли можно говорить о создании новой полноценной службы. Потому ещё один вариант, который обсуждался - это переименование Центра общественного здоровья в Центр по контролю и профилактике заболеваний. "Но я не думаю, что это будет хороший вариант - во-первых, на Центр нельзя возложить не предусмотренные законом функции. Во-вторых, создание такой структуры будет неизбежно ассоциироваться с СЭС, а в этом, при всех позитивных моментах, связанных с возможно более эффективным реагированием на эпидемиологическую ситуацию, будет также и большой негатив, связанный с поборами".
Они же так и говорят :"поможет сохранить функцию контроля"(с) - в статье перечитайте
Расшифровка нужна?
Профіт - нарід більш здоровий.
Понравилось)
😁
Америка з подивом відкриває для себе невідомого Зеленського: "Виглядає повним дурнем". Президента України висміяли в США за сцену з піаніно в "Вечірньому кварталі" (відео)
https://www.facebook.com/bocharik/videos/2951056888242975/
"Так, він грає на піаніно своїм членом!" - зазначив телеведучий після ролика.»
Стыдно, хотя лично моей вины в этом нет
Осталось Зе-команде одеть малиновые пиджаки и добро пожаловать в девяностые!
Таракана под плитой нашли - взятку или штраф....
Дело хорошее - а то людей много травится....
Расслабили буржуи - торгаши булки при порошенко....
Кстати, если бы зелебобики сэс ликвидировали, ты тоже бы отмазку придумал, например, такую: "О, перестанут предпринимателей доить, как при Порощенко"
Кровосиси дармоеды возвращаются. Готовьте бабосы
нужно еще пожарную инспекцию везде вернуть... - что бы пожаров не было...
И другие инспекции которые были...
Народный Президент должен заботится о народе.. - пока идет в правильном направлении...
Лечи - Убивай - Дабуди Дабудай!
MEDICO DELLA PESTE: на страже здоровья с 14 ст.
в другом направлениинах.
Все инспекции нужны только инспекторам
А нафиг они исчо нада??
Ідеально.
эти буржуины при виде любого чела с простого нарида должны кланяться...
а то......
а если он еще где то смухлевал - то 10% его мухлежа твои законные....(главное вовремя доложить)..
Это пока.... - а потом вообще раскулачим....
Покращення нон-стоп !!!
и повторяй... - эх Володя, Володя... - верили же...
Поржешь когда домой придешь...