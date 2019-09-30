EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  1014  60
Все про:Минздрав (2026) СЭС (131)

 Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа

В Министерстве здравоохранения разрабатывают законодательные изменения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и работают над созданием сети центров по контролю и профилактики заболеваний.

Как передает Цензор.НЕТ, для этого была создана рабочая группа, указ об этом есть в распоряжении LB.ua.

Уже было проведено два заседания рабочей группы, на которых обсуждались предложения по выстраиванию вертикали эпиднадзора, в том числе - возрождение института Главного санитарного врача и структуры по контролю за заболеваниям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун

Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа 01

В распоряжении LB.ua также имеется протокол заседания рабочей группы. Согласно протоколу, советница министра здравоохранения Ольга Голубовская говорила о важности "законодательных изменений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, создания сети центров контроля и профилактики заболеваний для осуществления эпиднадзора и организации системы общественного здоровья". Она также подчеркнула, что возвращение времен Госсанэпидемслужбы не планируется, но важно сохранить функцию контроля.

Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа 02

Напомним, функция контроля и надзора за эпидситуацией принадлежала Государственной санитарно-эпидемиологической службе до сентября 2014 года, когда Кабмин заявил о её ликвидации. Такое решение было принято из-за того, что полномочия по контролю создавали богатое поле для коррупции. Функции СЭС разделили между Министерством аграрной политики и Министерством здравоохранения, при котором был создан Центр общественного здоровья. При этом новой структуре не дали право проведения проверок выполнения требований по эпидбезопасности, её работа лежит преимущественно в сфере мониторинга.

Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа 03

LB.ua обратился за комментарием к главе Центра общественного здоровья Владимиру Курпите, который также является членом упомянутой выше рабочей группы при Министерстве здравоохранения.

Курпита подтвердил, что дважды принимал участие в заседаниях группы, и что на них обсуждалось создание центра по контролю за заболеваниями и предложение возродить институт Главного санитарного врача. Но при этом сказал, что на его взгляд, работа группы не была эффективной. "Я поддерживаю идею упорядочивания системы эпидконтроля, и государство должно внести предложения, каким образом это можно сделать. Но если просто вернуть должность главного санитарного врача - это не даст ожидаемых результатов. Неважно, как называется должность, важно, какие функции и на кого могут быть возложены. Контрольно-наблюдательная функция может быть возложена только на центральный орган исполнительной власти, которого не данный момент не существует", - сказал Курпита.

На вопрос LB.ua, может ли таким органом стать центр по контролю за заболеваниями и обсуждался ли такой вариант на заседании рабочей группы, Курпита сказал, что обсуждались разные варианты, но в условиях ограниченного бюджета вряд ли можно говорить о создании новой полноценной службы. Потому ещё один вариант, который обсуждался - это переименование Центра общественного здоровья в Центр по контролю и профилактике заболеваний. "Но я не думаю, что это будет хороший вариант - во-первых, на Центр нельзя возложить не предусмотренные законом функции. Во-вторых, создание такой структуры будет неизбежно ассоциироваться с СЭС, а в этом, при всех позитивных моментах, связанных с возможно более эффективным реагированием на эпидемиологическую ситуацию, будет также и большой негатив, связанный с поборами".

Источник: https://censor.net.ua/n3151276
 
 
 Топ комментарии
 
Возродили кассовые аппараты, налоговую полицию, возрождают "сэс"......
Осталось Зе-команде одеть малиновые пиджаки и добро пожаловать в девяностые!
 показать весь комментарий
 
комерсов будут проверять опять....
Таракана под плитой нашли - взятку или штраф....
Дело хорошее - а то людей много травится....
Расслабили буржуи - торгаши булки при порошенко.... Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 9741
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поможет дополнительному сбору денег.
Они же так и говорят :"поможет сохранить функцию контроля"(с) - в статье перечитайте
Расшифровка нужна?
 показать весь комментарий
 
 
Більше бабла на хабарі "медикам" менше бабла на горілку й курево народу.
Профіт - нарід більш здоровий.
 показать весь комментарий
 
 
менше травити будуть по кафе і ресторанам. Програма "РЕВІЗОР" втратить роботу Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 714
 показать весь комментарий
 
 
https://patrioty.org.ua/zhaby/ameryka-z-podyvom-vidkryvaie-dlia-sebe-nevidomoho-zelenskoho-vyhliadaie-povnym-durnem--prezydenta-ukrainy-vysmiialy-v-ssha-za-stsenu-z-pianino-v-vechirnomu-kvartali-video-297469.html

Америка з подивом відкриває для себе невідомого Зеленського: "Виглядає повним дурнем". Президента України висміяли в США за сцену з піаніно в "Вечірньому кварталі" (відео)

https://www.facebook.com/bocharik/videos/2951056888242975/

"Так, він грає на піаніно своїм членом!" - зазначив телеведучий після ролика.»
 показать весь комментарий
 
 
Теперь вся Америка знает, что проголосовавшее большинство в Украине ...что-то курит(((
Стыдно, хотя лично моей вины в этом нет
 показать весь комментарий
 
 
Да нет, не курит, гораздо хуже - они - идиоты. И главное, что этого никак не изменить. , теперь это какое то клеймо будет. Насколько же это гавно - само унизилось и страну унизило
 показать весь комментарий
 
 
Номер с игрой членом на рояле был украден из американского фрик-шоу.
 показать весь комментарий
 
 
То ти нульове тут спеціально зареєструвалось, щоб плюнути своїми шоколадними слюнями в сторону Президента? Невдовзі тролятину шоколадну поженуть під автозаки лягати з валєрою та порохосвиньою.
 показать весь комментарий
 
Заслужені Херомузиканти України? Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 1111
 показать весь комментарий
 
Возродили кассовые аппараты, налоговую полицию, возрождают "сэс"......
Осталось Зе-команде одеть малиновые пиджаки и добро пожаловать в девяностые!
 показать весь комментарий
 
 
замечательно. теперь предпринимателей будут доить не только налоговая, налополиция и пожарники но и СЭС. старая добрая СЭС.... привет всем кафешкам, пицериям и прочим кулинариям!
 показать весь комментарий
 
 
комерсов будут проверять опять....
Таракана под плитой нашли - взятку или штраф....
Дело хорошее - а то людей много травится....
Расслабили буржуи - торгаши булки при порошенко....
 показать весь комментарий
 
 
Да, до Порошенко тараканов не было.
Кстати, если бы зелебобики сэс ликвидировали, ты тоже бы отмазку придумал, например, такую: "О, перестанут предпринимателей доить, как при Порощенко"
 показать весь комментарий
 
О! Возвращают старых новых лиц.
Кровосиси дармоеды возвращаются. Готовьте бабосы Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 5180
 показать весь комментарий
 
 
дело нужное...
нужно еще пожарную инспекцию везде вернуть... - что бы пожаров не было...
И другие инспекции которые были...
Народный Президент должен заботится о народе.. - пока идет в правильном направлении...
 показать весь комментарий
 
 
О! Знайшов в актуальній кольоровій схемі.
Лечи - Убивай - Дабуди Дабудай!
MEDICO DELLA PESTE: на страже здоровья с 14 ст.




 показать весь комментарий
 
Зепарторги надо, а то партия типа есть, а ячеек и членов не повсеместно, эти парторги будут обьяснят персонально политику партии каждому понимающему, а непонимающих им будут предоставлять граждане, за это им будет оплата в 100%, а с непонимающего -150%, потом,
 показать весь комментарий
 
 
яка партія, які ячейки? всьо віртуальне в смартфоні.
 показать весь комментарий
 
не в правильном... Ему надо идти в другом направлении нах.
Все инспекции нужны только инспекторам Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 9137
 показать весь комментарий
 
 
Да мусорки проверять и убирать!!
А нафиг они исчо нада??
 показать весь комментарий
 
А то, что в том же Киеве нашествие крыс - какая структура с этим должна бороться? На станции метро Лукьяновская, на парковке перед МакДональдсом их тьма тьмущая. По городу также часто вижу. Если этим кто-то начнёт заниматься, то и ладно
 показать весь комментарий
 
Ну и ещё точки с шаурмой и другим ядом проверить не мешало бы
 показать весь комментарий
 
 
Хорошая инстанция была. У нас главврач санстанции в месяц умудрялся десять кусков зелени минимум собрать.
 показать весь комментарий
 
 
Так менять (садить) главврача надо было, а не структуру закрывать. Кто теперь проверяет качество киосков с шаурмой, различные суши и другое, где люди травятся? Никто. Вот и травятся
 показать весь комментарий
 
а травится стали больше или меньше после того как закрыли?
 показать весь комментарий
 
Нашумевших отравлений было много - один ресторан суши Евразия на Подоле умудрился трижды отравить за год посетителей. И ничего, и сейчас работает. Шаурма летом скосила сотню любителей фастфуда.
 показать весь комментарий
 
Это называется "Естественный отбор", когда выживают те, у кого более сильный иммунитет.
 показать весь комментарий
 
А кто-то где-то проверял?- Нет. Тупо брали бабки. А главврач у нас зьома Януковича был. Сейчас в СН.
 показать весь комментарий
 
То есть если раньше СЭС брали бабки, то за санитарными нормами в точках общепита следить не надо? Всех разогнать, а дальше как кому повезёт?
 показать весь комментарий
 
Я тебе повторяю- никто за твоим общепитом не следил.
 показать весь комментарий
 
Да ладно? Очень даже следили. Нет нарушения плати 100 уе (к примеру), есть - 1000 Плохо, но как-то. В любом случае служба контроля за санитарными нормами должна быть, иначе привет Бангладеш
 показать весь комментарий
 
ты дурак? после оплаты 1000 нарушения устранялись? нет. заплатил и дальше работай
 показать весь комментарий
 
Пропоную уніформу для нової служби:

Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 787
 показать весь комментарий
 
 
У Зе в советниках есть явно пару до№******
 показать весь комментарий
 
Мне жаль тебя расстраивать, но разве там проблема только в советниках?
 показать весь комментарий
 
Тобто на голосувавшего за Зеленського сусіда, що тримає міні пекарню, тепер можна буде не тільки в податкову скаржитися що він фіскальні чеки не видає, а ще й скаржитися в СЕС на антісанітарію і хай вони його кожен місяць кошмарять?
Ідеально.
 показать весь комментарий
 
 
а если он ещё зерно закупал год назад и у него нет накладной то вообще закроешь нафиг!
 показать весь комментарий
 
 
У нас раньше врачи и те половину зарплаты отдавали. Скидывались и каждый месяц относили.
 показать весь комментарий
 
ага...- слава Зе...!
эти буржуины при виде любого чела с простого нарида должны кланяться...
а то......
а если он еще где то смухлевал - то 10% его мухлежа твои законные....(главное вовремя доложить)..
Это пока.... - а потом вообще раскулачим....
 показать весь комментарий
 
 
в мене знайомий прокурор за зе голосував, а тепер ляже під другу люстрацію. Кляне Зе каманду на чому світ стоїть, 100% буде звільнений Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 4691
 показать весь комментарий
 
Самое смешное что у нас все собственники магазинов за ЗЕ голосовали.
 показать весь комментарий
 
 
Завтра по всем магазинам пройду, посмеюсь с лохов.
 показать весь комментарий
 
 
В первую очередь проверить гримёрки "95 квартала" -на предмет грибка, зе-бактерий, дебилизма.......
 показать весь комментарий
 
 
Знакомый ФОП опу рвал за ЗЕ! Вчера рассказал ему про кассовые аппараты, сегодня про налоговую милицию, завтра про СЭС.....
Покращення нон-стоп !!!
 показать весь комментарий
 
 
Смотри, а то сядешь за доведение до суицида.
 показать весь комментарий
 
главное рассказывай с печальным лицом..., с сочувствием...
и повторяй... - эх Володя, Володя... - верили же...
Поржешь когда домой придешь...
 показать весь комментарий
 
Если мутится какая-то новая контора, то явно есть какая-то уже готовая схема под эту контору, на которой какие-то хорошие люди будут зашибать бабло.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх