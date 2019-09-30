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Все про:налоги (2671) Хмельнитчина (445) ГФС (3426)

 Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 1,4 млн налогов коммунальным предприятием в Хмельницкой области

В Хмельницкой области налоговая милиция добилась возмещения в бюджет более 1, 4 млн грн налогов, неуплаченных одним из коммунальных предприятий

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области обеспечили возмещение государству ущерба, нанесенного одним из коммунальных предприятий.

В рамках расследования уголовного производства было установлено руководителя коммунального предприятия, который не уплатил в бюджет налог на доходы физических лиц с начисленной заработной платы работников предприятия, а также занизил налог на прибыль путем незаконного признания безнадежной дебиторской задолженности предприятия.

Благодаря мерам, принятым работниками налоговой милиции во время досудебного расследования, неуплаченные налоги и нанесенный государству ущерб в сумме более 1,4 млн грн. возмещены в полном объеме.

В связи с этим прокуратурой Хмельницкой области указанное уголовное производство направлено в суд для освобождения фигуранта от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151275
 
 
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Игорь Валерьевич вам покажет "мелкий бизнес" )))
PS: Сейчас каждый гражданин Украины, будет платить за кредиты МВФ )))
Заплатят все!!! Только не те, кто их брал))
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Долг Укрнафты, где рулит Беня, под 30 лярдов!
И где налоговая милиция? Охраняет папу Моники?
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