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 Политика Украины
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Все про:съезд (313) Разумков Дмитрий (214) Слуга народа (328) Корниенко (38)

 "Слуга народа" проведет в конце октября съезд и сменит главу, - Корниенко

Партия "Слуга народа" планирует провести в конце октября съезд. На повестке – смена главы политсилы и изменение устава.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В конце октября будет съезд", - сказал он.

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал политик.

Также на Цензор.НЕТ: Часть депутатов от "Слуги народа" хотят наказать Бужанского за хамство, - нардеп Безгин

Кроме того, по словам Корниенко, планируют усовершенствовать устав партии.

Сейчас главой партии "Слуга народа" является Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады IX созыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3151274
 
 
 Топ комментарии
 
мы наблюдаем в онлайн/эфире разложение политического трупа "Слуга Урода"..
любопытно, кого деградирующее население с куринными мозгами ,выберет в следующий раз:
- Шарий и Партия педофилов;
- Виктор Хфедырыч и партия Предателей;
- гриб Мухомор и партия Галюциногенный грибов;..
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Папе сделали небольшую операцию и я пришёл его проведать. Поднимаюсь на лифте к нему на этаж. Лифт, зараза, останавливается почти на каждом этаже. Вместе со мной в лифте несколько человек и в том числе пожилая женщина, которая меня рассматривает.

- А Вы ................. - спрашивает она меня.
- Да, - отвечаю я.
- О! А подскажите мне тогда…,- и она начинает мне рассказывать о своей проблеме с ОСНом у себя в районе.
- Извините, но я не смогу Вам помочь. Для этого надо посмотреть Ваши документы, изучить ситуацию, написать запросы, получить ответы и найти юридическое решение. Вы к своему депутату обратитесь. Вы за кого голосовали? - интересуюсь я.
- Этот, который из "Мама-хохотала". Ну, тот который депутат от "Слуги народа", - отвечает она.
- Вот! - радуюсь я за то, что ее выбор совпал с тем кого избрали. - Вы к нему и обратитесь. Он должен помочь. Это обязанность мажоритарного депутата. Тем более, что Вы за него голосовали, - заканчиваю я и выхожу из лифта.
- Это, конечно, да! Но мне бы все же хочется чтоб помог человек с опытом. Тот, который знает, как из этой ситуации выпутаться. Мне говорили, что Вы ОСНам помогали. А тот молодой. И ведь не юрист, - продолжает она и выходит за мной.
- А чего же Вы тогда голосовали за того у кого нет опыта и знаний?
- Так все ж голосовали. Опять же, мы понимали, что президенту надо было с командой в Раде помочь… - резюмирует эта милая женщина.
- Помогли? И это прекрасно. Теперь ваш избранник сможет набраться опыта решая Вашу проблему. Экспериментальным путем, так сказать. И я желаю ему в этом успехов. И Вам желаю. Но Вы извините, я уже пришел, а Вы все же обратитесь к своему избраннику. У Вас же были аргументы за него проголосовать? Вот пусть теперь оправдывает Ваше доверие, - и на этом я с ней попрощался.

Уже отходя я услышал шипение в свою спину:
- Хорошо, что тебя не избрали.

Это было прекрасным окончанием диалога. Да, все было суперски - и переход на "ты", и сама фраза. Я очередной раз вспомнил какие же милые люди живут среди нас. И ведь наверное она стопроцентно уверена, что сразу после этой фразы я должен был вернуться и помочь ей. Это было так мило и забавно. Как и многое другое. Но люди, к сожалению, редко задумываются о том, что в этой жизни за все надо платить - временем, деньгами, здоровьем или болью. Мы всегда делаем выбор и за него мы тоже все платим. А особенно дорого нам приходиться платить если наш выбор ошибочен. Любой выбор. Всегда.(с)
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Отримали нові методички від бені та влаштують гуртові читання?
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давайте сразу 25 съезд по мордам Слуг народа и все закончилось.... если кому должны звыняйте.... хотя нет.... мы-- вам ничего не должны... от же шобла при...оцаная... "Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9365
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твое мнение идиота очень ценное
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что ты сюда свою палатку запостил защекан цензоровский
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Второй пошел.
Глава Слуги народа написал заявление об увольнении.
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Коломойскому не понравились слишком независимые люди, хочет очень ручных слуг.
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мы наблюдаем в онлайн/эфире разложение политического трупа "Слуга Урода"..
любопытно, кого деградирующее население с куринными мозгами ,выберет в следующий раз:
- Шарий и Партия педофилов;
- Виктор Хфедырыч и партия Предателей;
- гриб Мухомор и партия Галюциногенный грибов;..
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У мене вже давно є кандидат для мудрого наріда!
Десь одного рівня із Зе. Хоча...
https://youtu.be/qCi_VJb3KLk?t=32
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"В следующий раз могут проголосовать за партию откровенных врагов"
Это наверно единственные оставшийся аргумент в пользу Слуги Народа.
А еще недавно было:
конец эпохи бедности,
конец торговли на крови,
конец ментовской мафии,
конец олигархам,
конец давлению на малый бизнес,
конец кумовству
этот список несбывшихся надежд можно продолжать долго
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На следующих будут -РЫГИ , Шарий , ЮВТ и Националисты. Здравый смысл - выбрать Националистов . но выберут - Шария .
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Один в один, как у Лукашенко - когда его первый раз избрали, то за него умные речи другие толкали (даже одного называли - беларуский Ален Делон, что тоже повлияло на часть электората) и никого из них не осталось...
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и ты ******* тут,все имбецилы собрались на этой помойке
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У Лукашенко не было партии. Он обратился непосредственно к народу. А сейчас наши партии грызутся между собой(как пауки в банке)
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А вы ребята как не садитесь в музыканты не годитесь. Ну хіба Шо на рАялЄ... "Слуга народа" проведет в конце октября съезд и сменит главу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3942
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молодцы слуги народа. не прошло и полгода и уже начались первые протесты против кассовых аппаратов. а что дальше будет?
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Папе сделали небольшую операцию и я пришёл его проведать. Поднимаюсь на лифте к нему на этаж. Лифт, зараза, останавливается почти на каждом этаже. Вместе со мной в лифте несколько человек и в том числе пожилая женщина, которая меня рассматривает.

- А Вы ................. - спрашивает она меня.
- Да, - отвечаю я.
- О! А подскажите мне тогда…,- и она начинает мне рассказывать о своей проблеме с ОСНом у себя в районе.
- Извините, но я не смогу Вам помочь. Для этого надо посмотреть Ваши документы, изучить ситуацию, написать запросы, получить ответы и найти юридическое решение. Вы к своему депутату обратитесь. Вы за кого голосовали? - интересуюсь я.
- Этот, который из "Мама-хохотала". Ну, тот который депутат от "Слуги народа", - отвечает она.
- Вот! - радуюсь я за то, что ее выбор совпал с тем кого избрали. - Вы к нему и обратитесь. Он должен помочь. Это обязанность мажоритарного депутата. Тем более, что Вы за него голосовали, - заканчиваю я и выхожу из лифта.
- Это, конечно, да! Но мне бы все же хочется чтоб помог человек с опытом. Тот, который знает, как из этой ситуации выпутаться. Мне говорили, что Вы ОСНам помогали. А тот молодой. И ведь не юрист, - продолжает она и выходит за мной.
- А чего же Вы тогда голосовали за того у кого нет опыта и знаний?
- Так все ж голосовали. Опять же, мы понимали, что президенту надо было с командой в Раде помочь… - резюмирует эта милая женщина.
- Помогли? И это прекрасно. Теперь ваш избранник сможет набраться опыта решая Вашу проблему. Экспериментальным путем, так сказать. И я желаю ему в этом успехов. И Вам желаю. Но Вы извините, я уже пришел, а Вы все же обратитесь к своему избраннику. У Вас же были аргументы за него проголосовать? Вот пусть теперь оправдывает Ваше доверие, - и на этом я с ней попрощался.

Уже отходя я услышал шипение в свою спину:
- Хорошо, что тебя не избрали.

Это было прекрасным окончанием диалога. Да, все было суперски - и переход на "ты", и сама фраза. Я очередной раз вспомнил какие же милые люди живут среди нас. И ведь наверное она стопроцентно уверена, что сразу после этой фразы я должен был вернуться и помочь ей. Это было так мило и забавно. Как и многое другое. Но люди, к сожалению, редко задумываются о том, что в этой жизни за все надо платить - временем, деньгами, здоровьем или болью. Мы всегда делаем выбор и за него мы тоже все платим. А особенно дорого нам приходиться платить если наш выбор ошибочен. Любой выбор. Всегда.(с)
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У этой истории есть продолжение. на страницу Березы вышел тот самый зепутанг и назвав Березу "Юрий" предложил ему совместно решить проблему. На что был послан на зеленского открыто
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Вы бы это Монику поменяли а то такой позорняк на весь свет шо мама родная и даже Пуйло звучит как то солиднее
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Разумков хоче скласти з себе повноваження голови "Слуги народу".
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Разумков уже не глава, он стал спикером Рады.
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Після виборів "Слуга народу" отримала абсолютну більшість у Верховній Раді. Як наслідок, Разумков став головою Верховної Ради, а фракцію очолив Давид Арахамія. Але головою партії досі залишався саме Разумков.
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молодец внимательно следишь ,послушный собачка,на косточку шавка
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Шо следишь? это сегодня было в новостях.
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Коломойскому не понравился Арахамия, хочет другого, что бы и Дубинского тоже устраивал.
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Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша оскандалилась через відмову давати інтерв'ю українською мовою. Свою позицію вона пояснила на сторінці в Instagram.Кілька днів тому Катерина Осадча розмістила у своїх Instagram-Stories відеоролик, на якому повідомила, що через відмову Маргарити спілкуватись з нею українською мовою, їхнє інтерв'ю в програмі "Світське життя" не вийде в ефір.
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Так она Маргарита...или Паша? Что я совсем запутался...в этом зеленом стаде...то Богдан..с Андреем...то Маргарита с Пашей...😀
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А в России мис 2019 носит фамилию Санько. (Алина Санько)
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ты реально *******,а какую фамилию носит дворник в йошка оле,тоже следишь
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Не ну смешно Пашка и Санько, потому и запомнил.
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Чует моё сердце что мы накануне грандиозного шухера（с）..😀
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Похоже на то.
Вот слова уволеного Данылюка.
Коли я розповім людям правду "прозріють" всі - Данилюк розповів причину свого звільнення
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив залишити посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
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Данелюк прогрыз дыру для остальных крыс на тонущем корабле Украина. Процес пошел.
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Все просто Так как Разумков,избран спикером Рады, он не может быт главой партии по закону.
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Алексей Арестович
Зеленський - найкращий проект Москви після Гагаріна.
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Партия "Слуга народа" планирует провести в конце октября съезд. Опять в Трускавце? "Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5458

"Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3584
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ᅠОн делал пародии на президентов.
А потом стал пародией на президента.
(C)
@Anakoyher
🤔😄
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"Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил!"
Р. Бьорнс
🤔
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ты уже дошле до Киева за три дня имбецил
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трэш на западе продолжается
на тиви вазелину припомнили что он играл членом на рояле. смотрим.
мне честно стыдно

https://twitter.com/ukla15/status/1178714824806674432
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Тебе за президента стыдно или за людей которые тебя окружают и такое выбирают?
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Спільнота незалежних журналістів Ініціатива 34 вимагає звільнити прессекретаря президента Володимира Зеленського Юлію Мендель через непрофесійну поведінку стосовно журналістів.
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Оппозиционная платформа - За жизнь": в давлении на свободу слова и репрессиях оппозиции власть Зеленского превзошла режимы Януковича и Порошенко
«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» обратилась к власти с требованием немедленно прекратить политические преследования и репрессий против оппозиции
Власть Зеленского усиливает преследование независимых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а в отношении их собственника запустила политические репрессии. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
«По указанию Зеленского «112 Украина» уже лишен цифровой лицензии, относительно NewsOne принято решение о лишении лицензии и дело направлено в суд, а телеканалу ZIK назначена незаконная проверка. Именно эти три канала призывают к установлению мира и прекращению боевых действий на Донбассе. Сегодня их владелец, член Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» народный депутат Тарас Козак был вызван на допрос в СБУ», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
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Стає цiкавiше:
"Зеленский снова на распутье. Прежняя ставка на союз с Коломойским превратился в камень на шее тянущий на дно. Но отойти страшно - даже охрана у Зеленского от Коломойского. 72 человека в парламенте, Богдан под боком ... Аваков хочет пост вице-премьера с сохранением поста министра МВД. Запад хочет гарантий для кредитов в виде вице-премьера Яценюка. Яценюк не согласен работать с клоунами Гончарука. Абромавичюс боится Яценюка, который вышвырнет его с "Укроборонпрома" в два счета. Назначение Яценюка страшит и "Нафтогаз" ибо он быстро открутит им головы за нынешнюю сдачу газа Коломойскому.. Все это знает Коломойский, который попытается через стимуляцию принятия конституционных изменений об особом статусе Донбасса создат Зеленкому мощную проблему и продать подороже ее решение. Заодно замазав МВД в попытке подавления народных выступлений. Законодательный хаос искусственно создаваемый Разумковым и К в пользу Коломойского довершит картину. Зеленский уже подумывает о роспуке ВР, отставке КМ, перевода всего управления в ручной режим, но для этого нужен Аваков. Что выбирает Зеленский покажет назначение главы СНБО."

"Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7282
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ПетРыло сагласен на пересадку своей головы?
ХЕРурга ужо нашол??
🤗
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ЗЕбил ты уже откровнено глупо выглядишь с визгами про Петю...настолько не в тему шо уже смотрица дебильно. Типа перданул в тазик.
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Ойц!!! Наша ты шаКАЛадня сладКАЛедка!!!
😁
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Как то странно. Партия недавно сформировалась, а уже Устав нужно менять. Приходит мысль, что в "партии" начинается расслоение на группы, поэтому не только фракцию нужно ставить с "стойло" но и "членов" ставить на место. Хотя может тут и какие то другие подводные течения.
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Шо то быстро свинослуги разваливаюца. Не успели поназначать уже сразу снимают..видать папа Беня убирает тех кто мешает грабить.
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Яка це "слуга народу"? Що вони для народу зробили? Може тариф на опалення знизили?) обслуга олігарха Бені скоріше. Бакс падає а ціни ростуть в Україні - парадокс якийсь.
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