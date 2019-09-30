 "Слуга народа" проведет в конце октября съезд и сменит главу, - Корниенко

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В конце октября будет съезд", - сказал он.
"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал политик.
Также на Цензор.НЕТ: Часть депутатов от "Слуги народа" хотят наказать Бужанского за хамство, - нардеп Безгин
Кроме того, по словам Корниенко, планируют усовершенствовать устав партии.
Сейчас главой партии "Слуга народа" является Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады IX созыва.
Глава Слуги народа написал заявление об увольнении.
любопытно, кого деградирующее население с куринными мозгами ,выберет в следующий раз:
- Шарий и Партия педофилов;
- Виктор Хфедырыч и партия Предателей;
- гриб Мухомор и партия Галюциногенный грибов;..
И вам капец!
😂
Десь одного рівня із Зе. Хоча...
https://youtu.be/qCi_VJb3KLk?t=32
Это наверно единственные оставшийся аргумент в пользу Слуги Народа.
А еще недавно было:
конец эпохи бедности,
конец торговли на крови,
конец ментовской мафии,
конец олигархам,
конец давлению на малый бизнес,
конец кумовству
этот список несбывшихся надежд можно продолжать долго
😁
- А Вы ................. - спрашивает она меня.
- Да, - отвечаю я.
- О! А подскажите мне тогда…,- и она начинает мне рассказывать о своей проблеме с ОСНом у себя в районе.
- Извините, но я не смогу Вам помочь. Для этого надо посмотреть Ваши документы, изучить ситуацию, написать запросы, получить ответы и найти юридическое решение. Вы к своему депутату обратитесь. Вы за кого голосовали? - интересуюсь я.
- Этот, который из "Мама-хохотала". Ну, тот который депутат от "Слуги народа", - отвечает она.
- Вот! - радуюсь я за то, что ее выбор совпал с тем кого избрали. - Вы к нему и обратитесь. Он должен помочь. Это обязанность мажоритарного депутата. Тем более, что Вы за него голосовали, - заканчиваю я и выхожу из лифта.
- Это, конечно, да! Но мне бы все же хочется чтоб помог человек с опытом. Тот, который знает, как из этой ситуации выпутаться. Мне говорили, что Вы ОСНам помогали. А тот молодой. И ведь не юрист, - продолжает она и выходит за мной.
- А чего же Вы тогда голосовали за того у кого нет опыта и знаний?
- Так все ж голосовали. Опять же, мы понимали, что президенту надо было с командой в Раде помочь… - резюмирует эта милая женщина.
- Помогли? И это прекрасно. Теперь ваш избранник сможет набраться опыта решая Вашу проблему. Экспериментальным путем, так сказать. И я желаю ему в этом успехов. И Вам желаю. Но Вы извините, я уже пришел, а Вы все же обратитесь к своему избраннику. У Вас же были аргументы за него проголосовать? Вот пусть теперь оправдывает Ваше доверие, - и на этом я с ней попрощался.
Уже отходя я услышал шипение в свою спину:
- Хорошо, что тебя не избрали.
Это было прекрасным окончанием диалога. Да, все было суперски - и переход на "ты", и сама фраза. Я очередной раз вспомнил какие же милые люди живут среди нас. И ведь наверное она стопроцентно уверена, что сразу после этой фразы я должен был вернуться и помочь ей. Это было так мило и забавно. Как и многое другое. Но люди, к сожалению, редко задумываются о том, что в этой жизни за все надо платить - временем, деньгами, здоровьем или болью. Мы всегда делаем выбор и за него мы тоже все платим. А особенно дорого нам приходиться платить если наш выбор ошибочен. Любой выбор. Всегда.(с)
Вот слова уволеного Данылюка.
Коли я розповім людям правду "прозріють" всі - Данилюк розповів причину свого звільнення
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив залишити посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
🤔
Зеленський - найкращий проект Москви після Гагаріна.
А потом стал пародией на президента.
(C)
@Anakoyher
🤔😄
Как глуп народ, который то позволил!"
Р. Бьорнс
🤔
на тиви вазелину припомнили что он играл членом на рояле. смотрим.
мне честно стыдно
https://twitter.com/ukla15/status/1178714824806674432
«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» обратилась к власти с требованием немедленно прекратить политические преследования и репрессий против оппозиции
Власть Зеленского усиливает преследование независимых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а в отношении их собственника запустила политические репрессии. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
«По указанию Зеленского «112 Украина» уже лишен цифровой лицензии, относительно NewsOne принято решение о лишении лицензии и дело направлено в суд, а телеканалу ZIK назначена незаконная проверка. Именно эти три канала призывают к установлению мира и прекращению боевых действий на Донбассе. Сегодня их владелец, член Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» народный депутат Тарас Козак был вызван на допрос в СБУ», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
"Зеленский снова на распутье. Прежняя ставка на союз с Коломойским превратился в камень на шее тянущий на дно. Но отойти страшно - даже охрана у Зеленского от Коломойского. 72 человека в парламенте, Богдан под боком ... Аваков хочет пост вице-премьера с сохранением поста министра МВД. Запад хочет гарантий для кредитов в виде вице-премьера Яценюка. Яценюк не согласен работать с клоунами Гончарука. Абромавичюс боится Яценюка, который вышвырнет его с "Укроборонпрома" в два счета. Назначение Яценюка страшит и "Нафтогаз" ибо он быстро открутит им головы за нынешнюю сдачу газа Коломойскому.. Все это знает Коломойский, который попытается через стимуляцию принятия конституционных изменений об особом статусе Донбасса создат Зеленкому мощную проблему и продать подороже ее решение. Заодно замазав МВД в попытке подавления народных выступлений. Законодательный хаос искусственно создаваемый Разумковым и К в пользу Коломойского довершит картину. Зеленский уже подумывает о роспуке ВР, отставке КМ, перевода всего управления в ручной режим, но для этого нужен Аваков. Что выбирает Зеленский покажет назначение главы СНБО."
ХЕРурга ужо нашол??
🤗
😁